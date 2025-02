Palestinos temen que su pesadilla de Donald Trump haya comenzado.

“

En el primer mandato de Donald Trump, su administración arremetió contra los palestinos, revirtiendo décadas de política de EE. UU. al reconocer la disputada ciudad de Jerusalén como capital de Israel y al decir que EE. UU. ya no consideraría los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada como una violación del derecho internacional.

Sin embargo, ni siquiera ese historial había preparado a los palestinos para la propuesta de Trump esta semana de que EE. UU. debería tomar el control de Gaza, si fuera necesario por la fuerza, y trasladar a las 2 millones de personas que viven en el enclave palestino destrozado al extranjero.

“Trump no conoce a la gente en Gaza. Trump no conoce a la gente en Cisjordania. La gente aquí preferiría morir en su tierra natal que abandonar su tierra natal. Solo hay una tierra natal”, dijo Abed, un estudiante de 21 años de Ramallah. “Me reí cuando escuché el plan. Porque es imposible, no va a suceder.”

Junto al sentimiento de desafío e incredulidad, sin embargo, también había un sentido de inquietud mientras los locales en Ramallah —una ciudad que forma el centro administrativo de Cisjordania— digerían la jugada de Trump y lo que significaba para ellos y la causa palestina.

En una conferencia de prensa con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el martes, Trump presentó su idea como una forma de poner fin a la brutal guerra desencadenada por el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Pero para los palestinos, la visión extravagante destacó el peligro muy real de que Trump inspirara a un gobierno ampliamente visto como el más de derecha en la historia de Israel, y diera luz verde a los ultranacionalistas empeñados en anexar Cisjordania y restablecer asentamientos judíos en Gaza.

“Nuestra experiencia con Trump en su presidencia anterior fue terrible, y parece que esta será aún más terrible”, dijo Ghassan Khatib, profesor en la Universidad de Birzeit. “No estaba hablando improvisadamente. Estaba leyendo un comunicado escrito. Creo que debemos tomar en serio lo que dijo.”

A medida que llegaban las condenas internacionales al plan de Trump, los funcionarios de la administración trataron de desdecir la idea de que EE. UU. desplegaría tropas en Gaza. Pero los funcionarios israelíes recibieron con entusiasmo su propuesta, con el ministro de defensa Israel Katz dirigiendo el jueves a las fuerzas armadas a preparar un plan para permitir que los gazatíes abandonen el enclave “voluntariamente”.

Pocas amenazas tienen una resonancia más profunda para los palestinos que la del desplazamiento. En 1948, durante la guerra que acompañó la fundación de Israel, 700,000 palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares por las fuerzas israelíes. Casi ninguno tuvo la oportunidad de regresar. Los palestinos se refieren a la experiencia como la Nakba, o catástrofe, y la determinación de evitar una repetición está profundamente arraigada en el psique nacional.

“Los que se fueron en 1948 no pudieron regresar. No tienen vidas fáciles en el exilio. Muchos de ellos no tienen pasaportes. No tienen los mismos derechos que las personas en los países donde viven”, dijo Nardeen Kawaa, una profesora de Nablus. “Vemos que sufren. Aprendimos del pasado, y no lo haremos de nuevo.”

Incluso la devastación que Israel ha causado en Gaza, la mayoría de la cual ahora yace en ruinas, no ha cambiado esta determinación, según Sami Karaeen, un ingeniero informático de 44 años de Jerusalén. “Esta nueva generación no es como nuestros padres”, dijo. “Tienen una mentalidad diferente. Están más apegados a la tierra.”

Pero el riesgo de desplazamiento de Gaza no fue la única amenaza en la conferencia de prensa de Trump. Cuando se le preguntó si apoyaría la anexión por parte de Israel de “zonas” de Cisjordania, Trump dijo que aunque su administración aún no había tomado posición, “la idea gusta a la gente” y probablemente haría un anuncio sobre el tema en las próximas cuatro semanas. La anexión sería mucho más simple para Trump — que reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán ocupados en su primer mandato — aprobar que asumir el control de Gaza.

Para muchos en Cisjordania, especialmente en áreas más rurales, la anexión se siente como si ya hubiera ocurrido. Durante décadas, los asentamientos israelíes — considerados ilegales según el derecho internacional — han expandido implacablemente, mientras las nuevas carreteras que los conectan han atravesado el territorio, dejando a las comunidades palestinas separadas entre sí.

Desde el 7 de octubre, los lugareños dicen que la situación se ha vuelto aún más sofocante, con la violencia de los colonos en aumento, y el ejército israelí matando a cientos de personas en incursiones contra militantes en ciudades como Jenin y Nablus, e imponiendo una red de puestos de control que han convertido los viajes cortos en odiseas impredecibles.

Con Trump de vuelta en la Casa Blanca, muchos temen que la situación pueda volverse aún más difícil. Incluso antes de su anuncio, Trump había fortalecido a la extrema derecha de Israel al nombrar a defensores acérrimos de Israel en puestos de alto nivel de la administración y al levantar sanciones impuestas por la administración de Joe Biden a los colonos que llevaron a cabo ataques contra los palestinos en Cisjordania.

“Creo que habrá más puestos de control, más personas morirán sin razón, más personas se irán, porque no es un lugar seguro para que los niños crezcan”, dijo Abdelrahman Wahdan, un estudiante de 19 años de Ramallah, cuyos cursos fueron suspendidos porque la dificultad de moverse por Cisjordania significaba que no había suficientes estudiantes para asistir.

“Los israelíes se sentirán más poderosos porque tienen a Estados Unidos detrás de ellos. Ninguno de los presidentes de EE. UU. fue bueno para nosotros… siempre estuvieron en contra de los árabes.”

Otros dijeron que esperaban que la presión internacional pudiera suavizar el impacto de Trump —al menos en lo que respecta a sus planes para Gaza. Las naciones árabes han rechazado la llamada del presidente de EE. UU. de que tomen a los gazatíes, con países como Jordania y Egipto argumentando que hacerlo socavaría tanto las esperanzas de los palestinos de establecer su propio estado, como la seguridad de sus propios países.

Pero Ibrahim Dalalsha, director del Centro Horizonte de Estudios Políticos en Ramallah, dijo que incluso si la negativa de los estados árabes a acoger a los palestinos finalmente frustraba la idea de reasentamiento de Trump, su propuesta aún podría tener consecuencias de largo alcance, en especial si ayudaba a descarrilar los intentos de extender el frágil alto el fuego en Gaza, que tiene solo tres semanas de vigencia.

El martes, Netanyahu, quien está bajo presión de sus aliados de extrema derecha para reanudar los combates, prometió mientras estaba junto a Trump que Israel volvería a la guerra para asegurar la victoria total sobre Hamas.

“No creo que sea implementable. Pero, sea o no implementable, llevará a un agravamiento muy serio del conflicto”, dijo Dalalsha. “No solo complica la situación aquí, sino que también tiene implicaciones para la estabilidad regional. Está sembrando la semilla para un conflicto más amargo.”

