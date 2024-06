Palestinos huyen de Shejaiya en medio del bombardeo israelí

Los palestinos han estado huyendo del distrito de Shejaiya al este de la ciudad de Gaza en medio de intensos bombardeos israelíes y una presunta incursión de las fuerzas terrestres. Un residente de la ciudad de Gaza dijo que “sonaba como si la guerra estuviera comenzando de nuevo”, mientras que las autoridades controladas por Hamas dijeron que los ataques aéreos habían matado al menos a siete personas. Los grupos armados palestinos dijeron que habían atacado un tanque y un bulldozer al este de Shejaiya, donde hubo fuertes combates durante una operación israelí a finales del año pasado. El ejército israelí no ha comentado sobre los informes, pero ordenó a los residentes que evacuaran y se dirigieran hacia el sur. Viene días después de que el primer ministro de Israel dijera que “la fase intensa” de la lucha contra Hamas estaba “a punto de terminar”. El ejército israelí lanzó una campaña para destruir a Hamas en respuesta a un ataque sin precedentes en el sur de Israel el 7 de octubre, durante el cual unas 1,200 personas murieron y 251 fueron tomadas como rehenes. Más de 37,760 personas han muerto en Gaza desde entonces, según el ministerio de salud controlado por Hamas en el territorio. Los residentes de Shejaiya y los medios de comunicación palestinos afiliados a Hamas informaron sobre una serie de ataques aéreos israelíes, bombardeos de artillería y fuego de helicópteros el jueves por la mañana. Más tarde, dijeron que las fuerzas terrestres israelíes habían avanzado hacia las áreas del este del distrito, que no están lejos de la valla fronteriza entre Gaza e Israel. Un video publicado en las redes sociales por el activista Hema al-Khalili mostraba a gente huyendo en busca de refugio después de lo que él dijo que era un ataque aéreo a un edificio de varios pisos. Otras imágenes parecían mostrar a cientos de civiles huyendo de la zona a pie, muchos de ellos llevando sus pertenencias, y varios niños heridos siendo atendidos en un hospital de campaña. Una persona le dijo a la agencia de noticias AFP que la situación en Shejaiya era “muy difícil y aterradora”. “Los residentes corren por las calles aterrorizados… varios heridos y mártires yacen en las calles”, agregaron. La fuerza de Defensa Civil controlada por Hamas en Gaza informó sobre ataques a varias casas y dijo que sus equipos de rescate habían recuperado tres cuerpos de la casa de una familia. Más tarde, dijo que el número de muertos en Shejaiya había aumentado a siete y que se temía que hubiera más víctimas bajo los escombros de los edificios destruidos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) no emitieron un comunicado sobre Shejaiya. Sin embargo, han llevado a cabo operaciones similares en el norte de Gaza en los últimos meses en respuesta a lo que dicen es inteligencia de que los combatientes de Hamas se han reagrupado allí. El portavoz árabe de las IDF publicó un mensaje en las redes sociales instando a los residentes a abandonar Shejaiya después de que se informara sobre los primeros ataques. “Por su seguridad, deben evacuar inmediatamente hacia el sur por la calle Salah al-Din hacia la zona humanitaria”, dijo el Tte. Cnel. Avichay Adraee, refiriéndose a la carretera de norte a sur utilizada en las primeras semanas de la guerra por los cientos de miles de palestinos que huyeron de la ciudad de Gaza cuando fue el foco inicial de la ofensiva de Israel contra Hamas. Un mapa adjunto mostraba una flecha apuntando hacia el sur, pero no estaba claro si a los residentes de Shejaiya se les instruía dirigirse hacia el “área humanitaria de al-Mawasi” que discurre a lo largo de la costa en el sur y centro de Gaza. Eso implicaría cruzar la zona militar israelí este-oeste al sur de la ciudad de Gaza que efectivamente divide el territorio en dos. El área humanitaria al-Mawasi se amplió hace siete semanas, cuando las fuerzas terrestres israelíes comenzaron lo que llamaron operaciones “precisas” en la ciudad más al sur de Rafah, que creen que es el último bastión de Hamas. Más de un millón de personas desplazadas han huido de Rafah desde entonces, según la ONU, mientras que el cercano cruce fronterizo de Rafah con Egipto ha estado cerrado desde que las tropas israelíes tomaron el control del lado palestino. La ONU dice que el cierre del cruce ha contribuido a una reducción significativa en la cantidad de ayuda que llega al sur de Gaza. También ha impedido la evacuación médica de palestinos gravemente heridos y enfermos que requieren tratamiento especializado en el extranjero. El jueves, se permitió que 21 niños con cáncer salieran de Gaza a través del cruce de mercancías de Kerem Shalom con Israel por primera vez, según una fuente médica egipcia citada por la AFP. No hubo confirmación inmediata de las autoridades israelíes, ni estaba claro dónde recibirían tratamiento.