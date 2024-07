Palestinos huyen de Khan Younis mientras Israel afirma que 1.9 millones están hacinados en el centro de Gaza.

Los palestinos están saliendo de la zona oriental de Khan Younis, la segunda ciudad más grande de Gaza, ya que una orden de evacuación israelí afecta a unas 250,000 personas, dijo el martes la Organización de las Naciones Unidas. El ejército de Israel estimó que alrededor de 1.9 millones de personas, más del 80% de todos los palestinos en la Franja de Gaza, están ahora concentradas en la región central del territorio. Aunque no se conocía el número exacto de personas que huían de Khan Younis, Sigrid Kaag, la principal funcionaria humanitaria de la ONU para Gaza, dijo que hay alrededor de 1.9 millones de personas desplazadas en Gaza. Dijo que los civiles en el territorio asediado han sido empujados “hacia un abismo de sufrimiento”. Los evacuados han sido instruidos por Israel para buscar refugio en una zona costera superpoblada donde hay pocos servicios básicos y que está llena de campamentos de tiendas. La guerra ha cortado en gran medida el flujo de alimentos, medicinas y bienes a Gaza, y la gente depende totalmente de la ayuda humanitaria. El principal tribunal de la ONU ha concluido que hay un “riesgo plausible de genocidio” en Gaza, una acusación que Israel niega rotundamente. El lunes, el ejército de Israel instruyó a los palestinos a evacuar una amplia extensión de Khan Younis y áreas cercanas, y dirigirse a la zona segura declarada por Israel. Esto sugiere que Israel lanzará un nuevo asalto terrestre a la ciudad. Sin embargo, un ataque israelí dentro de la zona segura el martes mató al menos a 12 personas, incluidos nueve miembros de la misma familia. Algunos de los fallecidos acababan de huir de Khan Younis unas horas antes, dijo Asmaa Salim, una pariente que vivía en la casa atacada en Deir al-Balah. El ejército israelí no comentó de inmediato sobre el ataque. Israel lanzó la guerra en Gaza después del ataque de Hamas el 7 de octubre, en el que los militantes irrumpieron en el sur de Israel, mataron a unas 1,200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron alrededor de 250, algunos de los cuales siguen retenidos. Desde entonces, las ofensivas terrestres y bombardeos israelíes han matado a más de 37,900 personas en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio, que no distingue entre combatientes y civiles en su recuento.