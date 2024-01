Palestino es asesinado mientras está con un grupo ondeando una bandera blanca. Israel dice que investigará el incidente.

ITALIA (AP) — El ejército israelí anunció que revisaría el tiroteo de un hombre palestino que fue asesinado en la Franja de Gaza mientras caminaba en un grupo de personas ondeando una bandera blanca, diciendo que el metraje del episodio planteaba preocupaciones sobre posibles actos indebidos por parte de los soldados.

Un vídeo muestra a un grupo de cinco hombres caminando lentamente por una calle en un área al oeste de la ciudad sureña de Khan Younis, un foco actual de la ofensiva terrestre de Israel. En medio de nubes de humo negro, los hombres mantienen las manos en alto. Uno agita una bandera blanca, símbolo internacional de rendición.

De repente, suenan disparos, matando a Ramzi Abu Sahloul, un comerciante palestino de 51 años, que formaba parte del grupo.

En el vídeo no se ve al tirador. Pero antes de los disparos, la cámara se desplaza, mostrando lo que parece ser un tanque israelí posicionado cerca. Ahmed Hijazi, un periodista ciudadano que filmó el episodio, dijo a The Associated Press que un tanque israelí disparó al grupo.

“Después de que los soldados le dispararon, corrí a ayudar, pero los tiros continuaron hacia nosotros”, dijo Hijazi.

Un oficial militar israelí dijo el domingo que el ejército estaba revisando el tiroteo, que tuvo lugar el 22 de enero. El oficial dijo que el metraje, emitido por primera vez por CNN, había ayudado a las autoridades a comprender que había fuerzas militares en la zona y que podría haber actos indebidos de parte de los soldados.

El oficial, que habló bajo condición de anonimato porque aún no se había anunciado, no quiso decir si se llevaría a cabo una investigación formal.

El ejército dice que las fuerzas se esfuerzan por verificar los objetivos antes de atacar.

En el vídeo, Hijazi entrevistó a Abu Sahloul poco antes de que fuera tiroteado. Abu Sahloul dijo que el grupo de hombres estaba tratando de llegar a sus familiares a quienes habían dejado atrás horas antes mientras evacuaban su casa en el sur de Gaza.

“Los israelíes vinieron a nosotros y nos dijeron que evacuáramos, pero no dejaron salir a mi hermano”, dijo Abu Sahloul. “Queremos ir y tratar de conseguirlos, si Dios quiere.”

En cuestión de segundos, Abu Sahloul es asesinado. Los demás hombres rápidamente agarran su cuerpo y se apresuran en dirección a la que vinieron. Los hombres declinaron ser entrevistados por miedo a represalias.

Los palestinos y los grupos de derechos humanos han acusado al ejército israelí de usar fuerza desproporcionada o indiscriminada en su ofensiva en Gaza, lo que ha provocado numerosas víctimas civiles. Dicen que incluso cuando tales asesinatos se capturan en vídeo, rara vez se producen acusaciones contra los soldados involucrados.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, más de 26,000 palestinos han sido asesinados por una contundente ofensiva terrestre y aérea israelí, según funcionarios de salud en Gaza, controlada por Hamas. No hacen distinción entre civiles y combatientes, pero dicen que dos tercios de los fallecidos son mujeres y menores de edad.

Israel lanzó la ofensiva en respuesta a un ataque de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre, en el que los militantes mataron a 1,200 palestinos y llevaron a unos 250 rehenes de vuelta a Gaza.

Israel afirma que los combatientes de Hamas se han infiltrado en la infraestructura civil, lo que dificulta la destrucción del grupo militante sin dañar a civiles. Afirma que más de 9,000 militantes han sido asesinados, aunque no ha presentado pruebas para respaldar la afirmación.

La viuda de Abu Sahloul, Hanan Abu Sahloul, de 50 años, dijo que en las horas previas al tiroteo de la semana pasada, el ejército había entrado en un edificio donde la familia se refugiaba junto a más de 300 personas. Dijo que las fuerzas israelíes ordenaron a los residentes que se fueran sin sus pertenencias.

“Cuando intenté coger mi bolso, un soldado me apuntó con su arma en la cabeza y me ordenó que lo dejara”, dijo.

En el vídeo grabado por Hijazi, Hanan Abu Sahloul se ve corriendo hacia su esposo, gritando, mientras el grupo de hombres arrastran precipitadamente su cuerpo inerte de vuelta hacia la seguridad.

Mientras los disparos continúan resonando, una mancha de sangre se extiende rápidamente por el pecho de su esposo, el rojo oscuro envolviendo rápidamente la bandera blanca que uno de los otros hombres colocó en su pecho.

“Lo mataron de inmediato, sin siquiera unos pocos alientos para despedirse”, dijo Hanan Abu Sahloul.

