Palantir, Dell entre los nuevos miembros del S&P 500 mientras el índice se reequilibra.

“

(Bloomberg) — Palantir Technologies Inc. (PLTR), Dell Technologies Inc (DELL). y Erie Indemnity Co. (ERIE) están programadas para unirse al S&P 500 como parte de su último cambio de ponderación trimestral.

Las empresas reemplazarán a American Airlines Group Inc., Etsy Inc. y Bio-Rad Laboratories Inc., según un comunicado de prensa de S&P Dow Jones Indices del viernes. Los cambios están programados para entrar en vigor antes de la apertura de la negociación el 23 de septiembre.

Las incorporaciones de Palantir y Dell reflejan cómo las empresas de tecnología, en particular las relacionadas con la inteligencia artificial, están transformando el mercado. Palantir, la empresa de software de análisis de datos co-fundada por el multimillonario inversor tecnológico Peter Thiel, ha pasado de servir a la comunidad de inteligencia de EE. UU. a trabajar con docenas de agencias gubernamentales, y más recientemente ha expandido su negocio comercial.

Las acciones de la empresa con sede en Denver han subido más de un 75% este año, ya que los inversores apuestan a que la firma de software y vigilancia se beneficiará del creciente demanda de sus herramientas de IA. Las acciones subieron hasta un 8.4% en la negociación después del cierre el viernes.

Dell, la empresa con sede en Round Rock, Texas, conocida principalmente por sus computadoras personales y monitores, reportó un ingreso mejor de lo esperado la semana pasada como resultado de un aumento en las ventas de servidores construidos para manejar cargas de trabajo de IA.

Las acciones del gigante del hardware aumentaron hasta un 8.7% después de la campana, mientras que la compañía de seguros Erie Indemnity subió hasta un 5.5%.

Las empresas deben tener una capitalización de mercado de al menos $18 mil millones y cumplir con estándares de rentabilidad, liquidez y flotación de acciones para calificar para el S&P 500, según la metodología de agosto.

Mientras tanto, la eliminación de American Airlines del punto de referencia de acciones de EE. UU. subraya los desafíos que el sector ha enfrentado últimamente, incluidas las entregas retrasadas de aviones y el aumento de los costos laborales. La aerolínea recortó su perspectiva de ganancias en julio después de que las expectativas de demanda nacional resultaran demasiado optimistas. Sus acciones cayeron un 0.8% el viernes después del cierre del mercado, sumándose a una caída del 21% en lo que va del año.

La inclusión en el punto de referencia de acciones de EE. UU. puede elevar el perfil de una empresa y está volviéndose más importante a medida que crecen los fondos de inversión pasivos. La expulsión del punto de referencia puede presionar los precios de las acciones, ya que los fondos indexados venden acciones para ajustarse a la nueva composición del S&P 500.

A partir de junio: KKR, CrowdStrike y GoDaddy se unirán al S&P 500 en el reequilibrio del índice

La historia continúa

– Con la ayuda de Isabelle Lee.

(Actualizado con detalles adicionales en todo)

Lo más leído de Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg L.P.

“