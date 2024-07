Pakistán firma acuerdo de préstamo por $7 mil millones con el FMI.

Pakistán ha alcanzado un acuerdo para obtener $7 mil millones en financiamiento a mediano plazo del FMI, ofreciendo al gobierno un respiro mientras intenta sacar al país, afectado por crisis, de deudas públicas crecientes y débil crecimiento económico.

El FMI anunció el viernes que había alcanzado un acuerdo de nivel de personal, o preliminar, con el gobierno del Primer Ministro Shehbaz Sharif para un programa de financiamiento de 37 meses bajo un llamado mecanismo de financiación ampliado.

El acuerdo, que es el 24to rescate de Pakistán con el organismo multilateral, ahora pasará a la junta ejecutiva del FMI, que se espera apruebe el préstamo, aunque no especificó una fecha para hacerlo.

“El programa tiene como objetivo capitalizar la estabilidad macroeconómica obtenida durante el último año mediante esfuerzos adicionales para fortalecer las finanzas públicas, reducir la inflación, reconstruir los colchones externos y eliminar distorsiones económicas para impulsar el crecimiento liderado por el sector privado,” dijo el prestamista en un comunicado.

Como parte del acuerdo, Pakistán acordó eliminar incentivos para sus zonas económicas especiales, lanzadas en 2012 para atraer inversiones internacionales, y ampliar la red impositiva para incluir más del sector agrícola del país, un tema políticamente sensible.

Pakistán ha sufrido una de las peores crisis económicas recientes de Asia, con el país de 240 millones de habitantes al borde del impago el año pasado antes de que el FMI otorgara un paquete de rescate de $3 mil millones a corto plazo. La inflación se disparó hasta el 38 por ciento mientras Islamabad luchaba por reducir una abrumadora carga de deuda, que absorbió el 57 por ciento de los ingresos gubernamentales en pagos de intereses.

China, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, a quienes Pakistán debe alrededor de la mitad de los pagos de deuda de este año, se espera que prorroguen los términos de sus préstamos por otro año, dijo Muhammad Aurangzeb, el ministro de finanzas.

La inflación ha caído al 12.6 por ciento en junio y las reservas del banco central, que cayeron en febrero de 2023 por debajo de los $3 mil millones, menos de tres semanas de importaciones, ahora están por encima de los $9 mil millones. La economía se contrajo el año pasado, pero ha vuelto a crecer.

Para cumplir con las condiciones del FMI, el gobierno de Sharif ha anunciado una serie de reformas políticamente impopulares, incluido aumentos de impuestos que afectaron principalmente a trabajadores asalariados y aumento de tarifas energéticas para hogares. Aurangzeb dijo anteriormente al Financial Times que el préstamo no sería el último programa de Pakistán con el FMI si el gobierno no lograba aumentar significativamente los ingresos fiscales.

El fondo elogió los planes de Pakistán en su último presupuesto aprobado el mes pasado para aumentar los ingresos gubernamentales en un 1.5 por ciento del PIB en este año fiscal y en un 3 por ciento para el final del programa.

Pero las medidas han generado críticas, incluso de los socios de coalición del gobierno, de los que depende para permanecer en el poder después de unas elecciones disputadas en febrero.

Khurram Husain, comentarista de negocios y economía en Karachi, dijo que el acuerdo ayudaría a disipar preocupaciones sobre un impago y “anclar expectativas de estabilidad continua”. Pero su éxito depende de que el gobierno mantenga la voluntad política de cumplir con sus reformas, agregó.

“La posibilidad de que el gobierno se eche para atrás y comience a retroceder en algunas de las medidas anunciadas es muy real y no debe subestimarse.”

“La condicionalidad es ahora más estricta y las autoridades tendrán que sostener el esfuerzo político por más tiempo,” dijo Krisjanis Krustins, director en Fitch. “A medida que mejoren las condiciones económicas y de financiamiento, la tentación de relajar las políticas aumentará, como en el pasado.”