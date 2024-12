Pakistán Construirá Otra Unidad de Energía Nuclear Diseñada por China.

La Autoridad Regulatoria Nuclear de Pakistán (PNRA) emitió una licencia de construcción a la Comisión de Energía Atómica de Pakistán (PAEC) para la Unidad 5 de la Planta Nuclear de Chashma (C-5), el 26 de diciembre. PAEC solicitó la licencia de construcción en abril de este año, junto con el informe preliminar de evaluación de seguridad (PSAR) y otros documentos de licencia que cubren aspectos de diseño y operacionales de seguridad nuclear, protección contra radiaciones, preparación para emergencias, gestión de desechos y seguridad nuclear. PNRA dijo que emitió la licencia “tras una revisión y evaluación exhaustiva de los documentos de licencia y al cumplimiento satisfactorio de todos los requisitos regulatorios en cumplimiento con las normas nacionales e internacionales relevantes”. C-5 será un reactor de agua presurizada de tercera generación avanzado (PWR) de diseño chino Hualong One (HPR1000). La unidad tendrá características de seguridad activas y pasivas, incluyendo un sistema de contención de doble capa y un sistema de ventilación filtrada del reactor. Tendrá una vida útil de diseño de 60 años. C-5 será la tercera unidad HPR1000 construida en Pakistán. Las otras dos unidades HPR1000 -K-2 y K-3- están instaladas en la planta nuclear de Karachi. K-2 entró en operación comercial en mayo de 2021 y K-3 siguió en abril de 2022. Sin embargo, C-5 tendrá una mayor capacidad que las versiones anteriores-1,200 MWe frente a 1,100 MWe-haciéndola la mayor unidad de energía nuclear productora de electricidad en Pakistán. Además de las unidades de Karachi, dos unidades HPR1000 también operan en China en la planta de Fuqing en la provincia de Fujian. Esas unidades, Unidades 5 y 6 en el sitio, comenzaron la operación comercial en enero de 2021 y en marzo de 2022, respectivamente. A finales de noviembre, China National Nuclear Corp. (CNNC), uno de los fabricantes del HPR1000, anunció que la Unidad 1 de la planta de energía nuclear de Zhangzhou en la provincia de Fujian, China, estaba conectada a la red. La unidad es la primera de los cuatro reactores HPR1000 en construcción en ese sitio. Mientras tanto, China General Nuclear (CGN) también ofrece el diseño Hualong One. Ha puesto en marcha dos de sus unidades en la planta de energía nuclear de Guangxi Fangchenggang en el oeste de China. Según CNNC, al menos 33 unidades Hualong One están actualmente en operación o en construcción, lo que la convierte en la tecnología de energía nuclear de tercera generación dominante desplegada en el mundo. En Pakistán, C-5 se unirá a cuatro unidades CNP-300 (otro diseño chino con una capacidad de aproximadamente 300 MWe), que actualmente están en servicio en la instalación de Chashma. Esas unidades-C-1 a C-4-entraron en operación comercial en 2000, 2011, 2016 y 2017, respectivamente. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), el gas natural es la mayor fuente de generación de electricidad en Pakistán, proporcionando más del 27% del suministro en 2022. La energía hidroeléctrica ocupó el segundo lugar con el 20%, mientras que el petróleo, el carbón y la nuclear estaban dentro de un punto porcentual el uno del otro en un 16.6%, 15.9% y 15.6%, respectivamente. Cabe destacar que la IEA dice que más de 40 millones de personas en Pakistán siguen sin acceso a la electricidad. —Aaron Larson es el editor ejecutivo de POWER (@POWERmagazine).