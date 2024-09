Pago igual por trabajo desigual.

Un tribunal laboral en el Reino Unido ha dictaminado que la cadena de ropa Next no debe pagar a sus trabajadoras minoritariamente femeninas en tiendas menos que a sus trabajadores mayoritariamente masculinos en almacenes. Esto abre la puerta a que las trabajadoras de tiendas reciban más de £30 millones ($39.43 millones) en pagos pendientes. Los abogados de Next señalaron que la paga para los trabajadores en almacenes es mayor que para los trabajadores en tiendas en la economía en general. Pero el tribunal dijo que eso no justificaba que la empresa pagara diferentes tasas. Reconoció que la diferencia salarial no se debía a ninguna “discriminación directa” ni siquiera a la “influencia consciente o subconsciente de género”. Pero dijo que la “necesidad comercial de la empresa no era suficientemente grande como para superar el efecto discriminatorio de un salario básico más bajo.”

