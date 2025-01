Pago de Calefacción Invernal del DWP £300 reclamaciones abiertas a partir de hoy.

El pago único de una suma de £200 o £300 se otorga a los hogares que reciben solicitudes de Pensión Crediticia para ayudar con el mayor costo de la energía durante los meses más fríos.

La información del gobierno sobre el Pago de Calefacción de Invierno de este año dice que la mayoría de los pagos se realizaron automáticamente en noviembre o diciembre.

Los pensionistas elegibles deberían haber recibido una carta explicando:

cuánto recibirán

en qué cuenta bancaria se hará el pago, por lo general es la misma cuenta de Pensión Crediticia u otros beneficios

Se insta a cualquier persona que no haya recibido una carta o que no se haya pagado el dinero en su cuenta hasta hoy, 29 de enero de 2025, a ponerse en contacto con el Centro de Pago de Calefacción de Invierno.

Si estás esperando una decisión sobre la Pensión Crediticia



Este es el primer año en el que el DWP ha evaluado los medios de la prestación, por lo que en lugar de que todos los pensionistas mayores de 66 años reciban el pago, solo aquellos que soliciten ciertos beneficios son elegibles. Principalmente se trata de la Pensión Crediticia, pero también puede incluir:

Crédito Universal

Subsidio por Enfermedad relacionado con los ingresos (ESA)

Subsidio por Desempleo basado en los ingresos (JSA)

Subsidio de Ingreso

Crédito Tributario por Hijos

Crédito Tributario por Trabajo

Si has solicitado uno de estos beneficios pero aún no has recibido una decisión, no es necesario que te pongas en contacto con el Centro de Pago de Calefacción de Invierno.

También puedes ponerte en contacto con el Centro de Pago de Calefacción de Invierno si eres elegible para un Pago de Calefacción de Invierno y:

necesitas informar un cambio de circunstancias

necesitas cambiar tu dirección o datos personales

quieres cancelar pagos futuros

quieres devolver un pago

Informa sobre cualquier cambio de circunstancias lo antes posible, por ejemplo, si dejas de recibir un beneficio, te mudas de casa o te mudas a una residencia de ancianos. Esto puede afectar cuánto dinero recibes de Pago de Calefacción de Invierno.

Cuando te pongas en contacto con el centro de pago, deberás proporcionar tus datos personales como:

tu nombre

tu dirección

tu fecha de nacimiento

tu número de Seguro Nacional

Puedes llamar a la línea de ayuda al 0800 731 0160 o enviar una carta por correo.