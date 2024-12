Pagar a los jefes del Reino Unido como estrellas de fútbol, dice Lord Spencer.

Desbloquee el Resumen del Editor de forma gratuita

Los directores ejecutivos de empresas cotizadas en Londres deberían poder ser pagados como “futbolistas de primera categoría” sin enfrentar críticas, según el multimillonario financiero Lord Michael Spencer.

El fundador de la correduría ICAP, parte de la cual fue vendida a Tullett Prebon, dijo que el Reino Unido necesitaba abordar la “patata caliente política” del salario ejecutivo si quería atraer a los mejores ejecutivos para dirigir algunas de las mayores empresas cotizadas en la Bolsa de Londres.

“No nos importa pagar a nuestros futbolistas, futbolistas de primera categoría, cantidades extraordinarias de dinero”, dijo Spencer, ex Tesorero del partido Conservador del Reino Unido, al Financial Times. “De alguna manera eso se considera perfectamente aceptable. Pero si el CEO de BP o HSBC gana £20 millones al año, materialmente menos que su grupo de pares en Estados Unidos, todo el mundo salta diciendo que esto es un escándalo.”

Spencer dijo que el salario era una de las razones por las que el Reino Unido se estaba quedando atrás en relación a otros mercados como Estados Unidos. Ashtead, el grupo de alquiler de equipos de construcción, se convirtió el martes en la última empresa del FTSE 100 en anunciar que trasladaría su cotización principal desde Londres. Empresas como el propietario de Paddy Power, Flutter, y el grupo de materiales de construcción CRH, también han elegido trasladar sus cotizaciones principales a Estados Unidos.

Directores ejecutivos como Laxman Narasimhan, ex jefe de Reckitt Benckiser, y Keith Barr, quien dirigía InterContinental Hotels Group, han dejado el Reino Unido a favor de Estados Unidos, mientras que el ex jefe de Smith & Nephew, Namal Nawana, dejó la empresa cotizada en Londres después de que no pudiera cumplir sus demandas salariales. Dame Julia Hoggett, directora ejecutiva de la LSE, argumentó el año pasado que los ejecutivos británicos deberían ser mejor pagados si el país quería retener talento y evitar que las empresas se trasladaran al extranjero.

El salario mediano de los directores ejecutivos del FTSE 100 ascendió a £4.1 millones el año pasado, mientras que los jefes de las empresas S&P 500 en Estados Unidos recibieron un salario mediano de $16 millones. Pascal Soriot de AstraZeneca, quien podría ganar hasta £18.7 millones este año fiscal, es el CEO mejor pagado en el FTSE 100. Sin embargo, el 36 por ciento de los accionistas votaron en contra de su premio salarial.

Mientras tanto, el salario anual promedio de los jugadores de la Premier League es de alrededor de £2.1 millones, según una investigación del FT. Se estima que los mejor pagados, incluidos Kevin De Bruyne y Erling Haaland del Manchester City, ganan alrededor de £20 millones al año en salario en el campo de juego. Esto no tiene en cuenta su capacidad para ganar más a través de lucrativos acuerdos de patrocinio.

“EE.UU. celebra el hecho de que los grandes directores ejecutivos ganen grandes sumas de dinero. Quieren que sus directores ejecutivos sean pagados como estrellas de fútbol”, dijo Spencer.

Pero el financiero, quien ha regresado a trabajar en la City como presidente de la gestora de activos Nutshell, señaló otros cambios necesarios para impulsar los mercados de capital del Reino Unido.

“Un punto de partida simple es que la bolsa de valores de Reino Unido es la única bolsa de valores importante en el mundo que aún cobra impuestos de timbre en las transacciones”, dijo, refiriéndose al impuesto del 0.5 por ciento sobre la compra de acciones cotizadas en Londres.

“Por lo tanto, lo que has creado con el impuesto de timbre es un mercado menos líquido y, por lo tanto, las valoraciones de las acciones serán más bajas en ese mercado”, dijo. “¿Por qué cualquier empresa adecuada se cotizaría en Londres?

“Cualquier empresa grande, como Klarna, o Arm, o Revolut, el gobierno fue corriendo diciendo que los haríamos cotizar en Londres. Pero ninguna de esas empresas cotizará en Londres [ . . .] con la estructura actual del Reino Unido.”, dijo que este problema es “uno al que los políticos y el Tesoro se niegan a enfrentarse”.

Ha habido intentos por parte de los gobiernos actual y anteriores para impulsar la competitividad de los mercados de capital del Reino Unido, incluida una revisión de las normas de cotización.

Un portavoz del Tesoro dijo: “Las recientes OPI y anuncios de cotización de empresas de alto crecimiento como Raspberry Pi y Canal+ demuestran confianza en nuestros mercados de capitales y hay más que podemos hacer para atraer empresas emocionantes al Reino Unido.”

Spencer se convirtió en presidente de Nutshell a principios de este mes, habiendo aumentado su participación en la empresa del 25 por ciento a aproximadamente el 40 por ciento. El fondo, que es dirigido por Mark Ellis, utiliza algoritmos para beneficiarse de las fluctuaciones diarias de precios.

