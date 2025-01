Padres solteros deben tener la misma cantidad de permiso remunerado que las parejas, dictamina el Tribunal español.

Los padres solteros en España pueden solicitar la misma cantidad total de permiso parental remunerado a la que tienen derecho las parejas, ha dictaminado un tribunal regional, en un caso que podría ser un cambio de juego para la gran cantidad de familias monoparentales en el país. La decisión, tomada por un tribunal en la región sureste de Murcia este mes, es la primera derivada de un fallo de noviembre del Tribunal Constitucional de España que prohibió la discriminación contra los niños nacidos en familias monoparentales. “La duración y la intensidad de la necesidad de cuidado y atención de un recién nacido es la misma independientemente del modelo familiar en el que nacieron”, escribió el tribunal constitucional en su decisión, que citó el tribunal regional. En la práctica, significa que los padres solteros pueden solicitar la cantidad completa de permiso remunerado a la que tienen derecho las parejas españolas: seis semanas de permiso obligatorio que deben tomarse juntas, más 10 adicionales para cada padre, un total de 16 semanas por padre. Para una sola persona que actúa como ambos padres, eso suma 32 semanas de permiso remunerado, según el fallo del tribunal regional. Carla Vall, abogada de Barcelona experta en género, dijo que los nuevos padres en otras partes de España podrían citar la decisión del tribunal de Murcia al solicitar el beneficio. “Ahora esta doctrina significa que el resto de los tribunales adoptarán esta interpretación de los derechos”, dijo en una entrevista telefónica. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, describió la decisión como “excelentes noticias y una victoria para la sociedad civil después de años de lucha y demandas”. La sentencia pone a España en línea con un creciente esfuerzo por estandarizar la cantidad de permisos entre padres solteros y parejas, uniéndose a países europeos como Finlandia, Alemania y Suecia, además de Australia. España, que tiene una de las tasas de fertilidad más bajas de la Unión Europea, ha intentado durante décadas fomentar más nacimientos, incluidos incentivos como deducciones fiscales y un bonus por hijo, con poco éxito. España también aumentó recientemente el permiso disponible para los padres. “Lo que ha hecho España es hacer que el permiso de paternidad y maternidad sean comparables entre sí, lo cual es bastante inusual”, dijo Peter Moss, profesor emérito del University College London que estudió el permiso parental, añadiendo: “Igualaron los dos”. Los padres solteros representan uno de cada diez familias en España, según datos del gobierno. Había cerca de 1,9 millones de hogares monoparentales en 2020, según los últimos datos del gobierno disponibles, el 81 por ciento de los cuales eran hogares de madres solteras. Dado que muchos en España celebraron el fallo del tribunal regional como un paso adelante para la paridad de género en un país donde el salario promedio de las mujeres es de alrededor de 24,400 euros al año, en comparación con los aproximadamente 29,400 euros para los hombres, según cifras gubernamentales. En su decisión, el tribunal citó datos del gobierno de 2023 que mostraban que el 53 por ciento de los hogares monoparentales estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, en comparación con el 27 por ciento de todos los hogares. El caso fue presentado por Silvia Pardo Moreno, de 44 años, quien se unió a las filas de madres solteras en enero de 2022, cuando dio a luz a una hija en Murcia. La Sra. Pardo, trabajadora a tiempo parcial en una empresa de servicios de emergencia, solicitó 32 semanas de permiso a la seguridad social, argumentando que su hija debería recibir la misma cantidad de cuidado que sus compañeros. La solicitud de la Sra. Pardo fue denegada. Así que dejó a su hija de 4 meses en una guardería para volver al trabajo después de 16 semanas. “No había niños en la guardería en esa edad, porque los otros tenían derecho a que sus padres los cuidaran durante más tiempo”, dijo en una entrevista después del fallo. La Sra. Pardo acudió a los tribunales pero perdió. luego interpuso un recurso, llevando su caso al tribunal regional. Esta vez, el tribunal falló a su favor. La Sra. Vall, la abogada, dijo que el precedente “brinda una cobertura adicional a la madre soltera, porque le otorga cuatro meses adicionales en los que sabe que no será despedida de su trabajo”. “Cuando una mujer soltera decide ser madre, la diferencia es si tiene que delegar el cuidado de su bebé en alguien más, como una niñera”, añadió la Sra. Vall. “El bebé tiene que estar al cuidado de alguien y la mujer tiene que estar protegida. En el primer año de vida, cuando esa madre necesita más ayuda, este beneficio es más necesario”. La Sra. Pardo dijo que no sabe cómo el tribunal le proporcionará una compensación por su tiempo. Pero sabe que no puede recuperar esas primeras semanas con su hija, que cumple 3 años el viernes. “He perdido tiempo, sobre todo”, dijo. “Cuando mi hija más me necesitaba, no podía tenerme”.