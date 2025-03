Padre intenta bloquear la eutanasia de su hija en un caso destacado en España.

Una joven está prevista para testificar en un tribunal español hoy en un intento de persuadir a un juez para que le permita morir voluntariamente en contra de los deseos de su padre, en el primer caso de este tipo. La mujer de 23 años que quiere terminar su vida es parapléjica debido a lesiones sufridas cuando intentó quitarse la vida en 2022. Ella cuenta con el apoyo del gobierno regional de Cataluña después de que un consejo local de garantía y evaluación de la eutanasia apoyara unánimemente su decisión en julio de 2024. La eutanasia es el acto de terminar deliberadamente la vida de una persona para aliviar el sufrimiento. Puede ser involuntario, por ejemplo, si una persona está en coma y no puede dar su consentimiento, o voluntario, como en este caso. La mujer iba a morir en agosto, pero el proceso se suspendió en el último momento debido a objeciones legales planteadas por su padre, con el respaldo del grupo de abogados cristianos. “Me siento incomprendida por mi familia, me siento sola y vacía, esta situación me causa mucho sufrimiento”, ha dicho la mujer, según documentos relacionados con el caso citados por los medios españoles. La representación legal del gobierno catalán en el caso ha afirmado que “no se ha presentado evidencia de carácter científico o experto para contradecir los numerosos informes médicos que apoyan la decisión [de morir]”. Sin embargo, el padre de la joven ha argumentado que sufre un trastorno de personalidad que afecta su juicio y ha señalado “la obligación del estado de proteger la vida de las personas, especialmente de las más vulnerables, como es el caso de una persona joven con problemas de salud mental”. También ha dicho que ha respondido bien al tratamiento de rehabilitación. Su representación legal también ha afirmado que la joven ha cambiado de opinión sobre someterse a la eutanasia varias veces. El fiscal no se ha posicionado con respecto al caso, pidiendo en cambio al juez que escuche las opiniones de expertos y de la mujer misma antes de tomar una decisión. Entre los que también tienen previsto testificar hoy en el tribunal de Barcelona se encuentran un miembro de la junta de eutanasia que evaluó su caso, un especialista en neuro-rehabilitación y un especialista psiquiátrico. Una ley de eutanasia se introdujo en España en 2021, pero esta es la primera vez que un caso llega a los tribunales para que decida un juez. El año pasado, un magistrado en Barcelona rechazó un intento de un hombre de apelar contra la eutanasia de su hijo de 54 años luego de que fuera aprobada por la junta de garantía y evaluación.