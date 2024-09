Padre de niño detenido en tiroteo escolar en Georgia es arrestado

El padre de un chico de 14 años acusado de matar a cuatro personas en su escuela secundaria en el estado de Georgia en EE. UU. ha sido arrestado. Colin Gray, de 54 años, fue acusado el jueves de cuatro cargos de homicidio involuntario, dos cargos de asesinato en segundo grado y ocho cargos de crueldad hacia los niños, según la Oficina de Investigaciones de Georgia. Las autoridades han acusado a su hijo, Colt Gray, de cuatro cargos de asesinato y dijeron que planean procesarlo como adulto. El tiroteo del miércoles en la escuela secundaria Apalachee en la ciudad de Winder dejó dos profesores y dos estudiantes muertos, y otros nueve heridos. “Estos cargos se derivan de permitir a sabiendas que su hijo Colton posea un arma”, dijo el director de la Oficina de Investigaciones de Georgia, Chris Hosey, en una conferencia de prensa el jueves por la noche. Prometió que los agentes “trabajarán incansablemente para completar esta investigación a medida que avancemos”, pero se negó a responder preguntas sobre cómo el niño obtuvo el arma. El Sr. Gray fue arrestado por la GBI en coordinación con el Fiscal del Distrito del Condado de Jackson, Brad Smith, y actualmente está bajo custodia, dijeron las autoridades. Las autoridades están investigando si el arma de estilo AR utilizada en el ataque fue un regalo comprado por el Sr. Gray en diciembre de 2023, fuentes policiales dijeron a CBS News, el socio de la BBC en EE. UU. CNN informó que el arma era un regalo de Navidad para su hijo. En mayo de 2023, el FBI envió alguaciles locales a entrevistar al niño y a su padre después de ser alertados sobre amenazas de cometer un tiroteo en la escuela publicadas en línea. El niño, que tenía 13 años en ese momento, negó que hubiera publicado los comentarios. Su padre le dijo a los investigadores que “tenía armas de caza en la casa, pero el sujeto no tenía acceso no supervisado a ellas”, dijo el FBI en un comunicado el miércoles. “En ese momento, no hubo causa probable para un arresto o tomar ninguna acción policial adicional a nivel local, estatal o federal”, dijo la declaración del FBI. Durante la conferencia de prensa del jueves, el sheriff del condado de Barrow, Jud Smith, dijo que se espera que los nueve heridos se recuperen por completo. Varios heridos ya han salido del hospital, dijo. En abril, los padres de un adolescente de Michigan que mató a cuatro estudiantes con un arma que le compraron días antes del tiroteo fueron sentenciados por su papel en el ataque. James y Jennifer Crumbley fueron encontrados culpables de homicidio involuntario y cada uno sentenciado a 10 a 15 años de prisión. Se pensaba que el caso era la primera vez que los padres de un niño que llevó a cabo un tiroteo masivo habían sido considerados legalmente responsables. Esta es una noticia de última hora y se actualizará.