Pacientes y trabajadores abandonan hospital de Gaza días después del ataque israelíTranslate to Spanish: Pacientes y trabajadores abandonan hospital de Gaza días después del ataque israelí

El personal médico permanecerá en el hospital para apoyar a los pacientes que no pueden evacuar”, dijo el ejército israelí en un comunicado, agregando que ha proporcionado “alimentos adicionales, agua y asistencia humanitaria” a Al-Shifa durante la noche.

No estaba claro de inmediato cuántos pacientes, miembros del personal o soldados israelíes permanecían en el complejo. Munir al-Bursh, un funcionario del Ministerio de Salud de Gaza, dijo en un comunicado que al menos 120 pacientes y cinco médicos estaban dentro.

Algunos de los que han salido de los hospitales en el norte en las últimas semanas han terminado en el Hospital Europeo de Gaza en Khan Younis, en el sur, donde las familias han estado durmiendo en pasillos abarrotados y los trabajadores han estado luchando para tratar a los pacientes debido a la escasez de camas, según el doctor Saleh Al-Hamase, jefe de enfermería del hospital.

Docenas de personas heridas fueron al hospital después de un viaje de casi 16 millas desde Al-Shifa la semana pasada, muchos a pie y algunos en sillas de ruedas, dijo el Dr. Al-Hamase. Dijo que solo los casos más graves fueron enviados en ambulancias.

El sábado, el hospital se estaba preparando para recibir 200 pacientes más de Al-Shifa, dijo el Dr. Al-Hamase.

“Estamos a días de quedarnos sin combustible y colapsar”, dijo. “Las escenas en el hospital son trágicas y el bombardeo a nuestro alrededor es continuo.”

Los soldados israelíes tomaron el complejo del hospital de Al-Shifa el miércoles, diciendo que albergaba un centro de comando de Hamas. Tanto el grupo armado palestino como los funcionarios de Al-Shifa han negado la acusación.

Las tropas israelíes dicen que han encontrado depósitos de armas en el complejo y, cerca del hospital, los cuerpos de dos rehenes israelíes capturados por Hamas durante sus ataques del 7 de octubre en el sur de Israel.

El jueves, el ejército israelí acompañó a periodistas de The New York Times a Al-Shifa para ver un pozo de piedra y concreto con una escalera que descendía a la tierra, evidencia, según el ejército, de la presencia de Hamas allí. Pero el ejército aún no ha proporcionado pruebas concluyentes de una base militar subterránea.

Las salidas de Al-Shifa se produjeron cuando el ejército israelí, habiendo reclamado el control del norte de Gaza, señaló planes para expandir su ofensiva contra Hamas hacia el sur, donde cientos de miles de civiles han huido en las últimas semanas con la esperanza de escapar de los devastadores ataques aéreos y la destrucción generalizada.

Incluso mientras Israel seguía diciéndoles a los civiles que huyeran al sur por su propia seguridad, el portavoz jefe del ejército israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, dijo el viernes por la noche que sus tropas continuarían las operaciones “en todos los lugares donde esté Hamas, y está en el sur de la franja”.

Su declaración parecía anunciar una nueva fase en la guerra, tres semanas después de la invasión terrestre de Israel.