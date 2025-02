Otra vez, la única forma de avanzar es el Mac.

Las computadoras personales comenzaron siendo simples. Tan simples que simplemente podías escribir programas, ejecutarlos, guardarlos e incluso dárselos a tus amigos. Pero con el tiempo, las cosas se hicieron más complicadas. Mucho más complicadas.

Para un niño que crecía en la década de los 80, la idea de que el fabricante de tu computadora te impidiera activamente usar software que no aprobaba habría parecido inaceptable. Sin duda, habría sido un problema. Y sin embargo, tantos dispositivos informáticos de hoy en día están bloqueados, por algunas buenas razones, pero también muchas malas.

¿Cómo queremos que sea el mundo en el futuro? ¿Está destinado el ordenador, la invención más importante del último medio siglo, a convertirse en una serie de dispositivos bloqueados controlados por las gigantes compañías que los diseñaron? ¿Debería el iPhone ser el modelo para todos los dispositivos futuros?

Si el enfoque bloqueado de Apple en la era de la App Store es nuestro futuro, ciertamente es uno sombrío. Pero hay buenas noticias: Apple también ha creado un sistema que proporciona seguridad, flexibilidad y responsabilidad, permitiendo a los propietarios de dispositivos ejecutar el software que desean ejecutar.

Se llama Mac. Cuando consideramos el futuro de los dispositivos informáticos, el Mac es el modelo al que deberíamos aspirar, no el iPhone.

Pecado original

Cuando Apple introdujo el iPhone en 2007, estaba completamente bloqueado. Las únicas aplicaciones en él eran las que venían con el sistema operativo, y aunque todos asumieron inmediatamente que algún día vendría software de terceros al dispositivo, en ese ínterin, Steve Jobs elogió la virtud de la web abierta como una “solución brillante” para las personas que querían que sus teléfonos hicieran un poco más.

Pero Apple no tomó esta decisión como parte de algún tipo de estrategia. El iPhone se juntó rápidamente y todavía se estaba armando en los meses previos a su fecha de salida. Apple aún estaba luchando internamente con la creación de aplicaciones que funcionaran y no tenía tiempo para construir alguna infraestructura que permitiera a otras partes escribir software para el dispositivo. (Eso no evitó que la gente lo hiciera de todos modos.)

Un año más tarde, Apple anunció la App Store. Y hay mucho que elogiar de la App Store: Hizo que la gente común se acostumbrara a comprar y descargar software de una manera que nunca había sucedido antes. A pesar de las frecuentes afirmaciones de Apple en sentido contrario, había mucho software a la venta en internet antes de la App Store, pero no podías comprarlo y ejecutarlo con la facilidad de comprar una canción de iTunes.

(Sí, la App Store fue una versión apresuradamente reescrita del sistema que Apple utilizaba para iTunes, una decisión que selló el destino de la plataforma de software de Apple como un mercado impulsado por éxitos respaldado por sistemas diseñados para que los sellos discográficos subieran música.)

La App Store fue brillante. Creó toda una economía de aplicaciones y permitió a los desarrolladores de software construir negocios sostenibles. El problema con la App Store es que Apple decidió que sería la única forma en que cualquier persona podría distribuir software para el iPhone.

No hay absolutamente nada fundamental en el concepto de la App Store que requiera que sea la única vía para el software en el iPhone. Pero limitar las cosas a la App Store le dio a Apple control total de su nueva plataforma de software, la cual en esos primeros días todavía estaba en construcción. Entiendo por qué Apple tuvo ese impulso, por qué quería proteger lo que estaba construyendo, y por qué no quería que el iPhone fuera definido por el software de ninguna manera que Apple no aprobara.

Pero con el tiempo, lo inevitable sucedió: Apple utilizó la exclusividad de la App Store y su control total sobre la plataforma para extraer dinero a través de la búsqueda de rentas y para impedir a las empresas admitir que la web existía fuera de sus aplicaciones. Quizás lo peor de todo, la exclusividad de la App Store permitió a Apple tratar a los desarrolladores de aplicaciones prácticamente como empleados de Apple, obligándolos a seguir las directrices de Apple y complacer al aparato de aprobación de Apple antes de que sus aplicaciones fueran permitidas para ser vistas por el público. Clases enteras de aplicaciones fueron prohibidas por completo, algunas públicamente, otras silenciosamente.

El problema del Mac

Unos años más tarde, Apple comenzó a planificar cómo llevar al Mac al universo de la App Store. Sin embargo, macOS fue diseñado en una era mucho más temprana y no ofrecía el nivel de bloqueo que Apple construyó en iOS. En lugar de intentar bloquear el Mac y hacer que se pareciera más a iOS, la compañía sabiamente optó por un camino diferente.

El macOS de hoy es un reflejo de esa decisión, y sin duda es la correcta, no sólo para el Mac sino para cada dispositivo informático que poseemos.

Así es como Apple lo hizo: Lanzaron la Mac App Store, sí. Es una biblioteca curada de aplicaciones que siguen las normas específicas de seguridad y privacidad de Apple. Esas normas son tan estrictas que muchas aplicaciones simplemente no pueden estar en la App Store, a pesar de los intentos ocasionales de Apple por expandir las normas para volver a ingresar en la tienda. (A veces esas normas se contraen de nuevo después de expandirse, enviando las aplicaciones existentes de la App Store nuevamente al desierto.)

Pero esta es la belleza del software en el Mac: Si tu aplicación no encaja en la App Store, simplemente… no la pones ahí y la vendes tú mismo. Pierdes la exhibición de la biblioteca curada de Apple, pero aún puedes hacer negocios fuera de ella.

El mundo informático actual también es más peligroso que aquel en el que se ideó originalmente macOS, así que Apple habilidosamente construyó un enfoque multinivel para ejecutar software en macOS. (Nunca dejes que nadie te diga que no hay forma de que Apple pueda abrir iOS a software más allá de la App Store. La gente muy inteligente de Apple ya ha resuelto el problema, y lo hicieron para el Mac.)

Así es como funciona: En el centro del círculo de confianza están las aplicaciones de la App Store. Estas son las aplicaciones más bendecidas de Mac porque siguen los estándares específicos de la App Store de Apple y han sido revisadas individualmente por miembros del personal de la App Store. Un Mac puede configurarse para ejecutar solo aplicaciones de la App Store, aunque no es el valor predeterminado.

Un nivel afuera están las aplicaciones notarizadas. Estas aplicaciones existen fuera de la App Store, ¡solo puedes descargarlas de internet! Pero han pasado por un proceso de validación automatizado por Apple. Los desarrolladores tienen que estar registrados en Apple, y luego envían su aplicación a través de un servidor de Apple, que la escanea en busca de malware y otras irregularidades, para luego firmarla criptográficamente (o “notarizarla”) la aplicación.

Las aplicaciones notarizadas no son tan seguras como las aplicaciones de la App Store, pero se garantiza que son de desarrolladores de aplicaciones conocidos por Apple, han pasado algunas escaneos básicos, y se garantiza que no han sido manipuladas después de salir del desarrollador, porque cualquier cambio rompería la firma criptográfica de Apple. macOS se complace en abrir estas aplicaciones por defecto, sin ninguna advertencia más allá de una notificación en el primer lanzamiento de que el software fue descargado de internet. La mayoría de las aplicaciones de Mac que descargas fuera de la App Store hoy en día están notarizadas.

En los primeros días de la notarización, el miedo era que Apple pudiera usar el proceso para crear otro proceso de aprobación de la App Store. Puedes ver cómo podría suceder eso: Apple podría decidir rechazar aplicaciones porque no están en una categoría que Apple le guste o porque usan APIs privadas de Apple a las que la empresa preferiría que los desarrolladores de terceros no accedieran. Pero en la práctica, Apple ha cumplido su promesa de limitar cómo procesa estas aplicaciones.

Apple también mantiene un “interruptor de apagado” en reserva, mediante el cual puede impedir que aplicaciones específicas se inicien, o incluso eliminar todas las aplicaciones de un único desarrollador si se determina que son peligrosas. Es otro camino lleno de potencial para el abuso, pero Apple ha mantenido sus promesas y ha limitado su uso de estos caminos para eliminar malware.

Sin embargo, existe el peligro de que Apple pueda apretar los tornillos en cualquier momento. Me preocupa su inicial negativa a notarizar emuladores en iOS en la UE, porque, aunque parece que Apple se ha retractado, es un movimiento que señala que la notarización de aplicaciones solo es benigna porque Apple le permite serlo.

Aún así, incluso si Apple apretara esos tornillos, macOS sigue ofreciendo alternativas para la distribución de software. En el borde del círculo están las aplicaciones no notarizadas, aplicaciones que no necesitan ser de desarrolladores registrados y que Apple nunca ha procesado ni firmado. Algunas de estas aplicaciones son de proyectos de código abierto que se niegan a pagar por una cuenta de desarrollador de Apple; otras operan en áreas legales grises.

Hace unos años, un representante de Apple subió al escenario y dijo que Apple nunca evitará que los usuarios ejecuten el código que deseen en sus Macs, y todos necesitamos hacerlos cumplir esa promesa.

Lo importante es que aún puedes ejecutar estas aplicaciones. Hace unos años, en uno de los últimos eventos de la WWDC presenciales, un representante de Apple subió al escenario y dijo que Apple nunca evitará que los usuarios ejecuten el código que deseen en sus Macs, y todos necesitamos hacerlos cumplir esa promesa.

Desafortunadamente, ejecutar estas aplicaciones se está volviendo más difícil. Si bien entiendo que Apple las ve como un vector para programas maliciosos, spyware y otras cosas nefastas, también ha ido demasiado lejos al hacerlas difíciles de ejecutar. A partir de macOS Sequoia, lanzar una de estas aplicaciones requiere que intentes lanzarlas y fallar, luego visitar la sección de Gatekeeper de Configuración del sistema para bajar tu nivel de seguridad, hacer clic a través de una advertencia severa e ingresar una contraseña de administrador. No hay configuración para que los usuarios opten por no hacer este baile, tienen que hacerlo por cada aplicación no notarizada que instalen.

Sin embargo, Apple no ha roto esa promesa: Si quieres ejecutar una aplicación no notarizada, puedes hacerlo. Apple no te detendrá. Puede asustarte, persuadirte y ocultar el botón que te permite ejecutar esa aplicación en el sótano en un aseo en desuso detrás de una puerta con un cartel que dice “Cuidado con el Leopardo”, pero te permitirá ejecutarla.

El Mac es el modelo

En la Unión Europea, los usuarios de iPhone y iPad ahora pueden usar aplicaciones que evitan la App Store. Desafortunadamente, las opciones son limitadas y requieren una tienda de aplicaciones de terceros, lo que parece que se pierde el punto. Al construir estos sistemas obligados por las regulaciones de la UE, Apple ha utilizado su trabajo en macOS como base. Las aplicaciones no provenientes de la App Store vienen de desarrolladores reconocidos y son notarizadas por Apple.

Este es un momento importante. Apple ha construido dos modelos separados para ejecutar software en nuestros dispositivos. En uno, hay un gradiente de confianza que alienta fuertemente a los usuarios a seguir los caminos seguros y bien iluminados, pero permite a los competidores seguir su propio camino y a los usuarios tomar decisiones diferentes a las que Apple preferiría que tomaran. Y sí, en los extremos, los usuarios pueden comportarse de manera que los exponga a peligros, pero solo después de muchas advertencias. Es un muy buen sistema. Apple lo construyó de esa manera porque se preocupa por el Mac, el ecosistema del Mac y los usuarios de Mac.

Por supuesto, el otro modelo es el que conocemos de iOS: Solo hay una capa y Apple lo controla completamente. Aunque estamos gastando miles de dólares para poseer dispositivos que pueden ejecutar software desarrollado por personas inteligentes de todo el mundo, Apple cree que solo ella debería poder determinar qué tipos de aplicaciones están permitidas, que siempre debería llevarse una parte de los ingresos de cada transacción financiera dentro de esas aplicaciones, y que si no le gusta algo de una aplicación de un desarrollador, puede exigir que se cambie o que la aplicación desaparezca en la oscuridad.

Que ambos enfoques vengan de la misma empresa es… bastante impresionante, sinceramente. Un camino proporciona seguridad, protección, curación y una oportunidad razonable para que Apple defina su plataforma y trabaje con socios, pero moderado con la perspectiva de la competencia. El otro enfoque ha evolucionado desde una forma simple de llevar software a una nueva plataforma usando un mecanismo utilizado para vender sencillos de música pop a una forma de ejercer un control total, incluso decidiendo qué aplicaciones estamos permitidos usar y obligando a Apple a entrar en cada transacción financiera en su plataforma.

Sé cuál enfoque construido por Apple debería ser el modelo para el futuro del software en dispositivos informáticos. Las buenas noticias son que Apple ya lo ha construido. La era del control de arriba hacia abajo de nuestros dispositivos necesita terminar. El Mac es el modelo.