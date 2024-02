Oscar 2024: 10 cosas que notamos en la foto de la clase de los premios de la Academia

Formación de un club de rezagados

El actor Sterling K Brown y la compositora Diane Warren estaban juntos en la última fila, un lugar apropiado dado que ambos saben que es poco probable que ganen en sus categorías.

Brown dijo la semana pasada: “Sé que no voy a ganar, y estoy completamente bien con eso. Te diré – [otro nominado] Robert Downey Jr. va a ganar. Y se lo merece mucho, es un actor increíble… Estoy feliz de estar en la sala.”

Rendimos homenaje a la estrella de This Is Us por seguir tan de cerca la carrera de premios y conocer sus posibilidades en la categoría de actor de reparto.