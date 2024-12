Organizaciones de derechos humanos de Kenia expresan preocupaciones por secuestros de críticos del gobierno.

NAIROBI, Kenia (AP) – La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia ha expresado su preocupación por el creciente número de críticos del gobierno que aparentemente fueron secuestrados, ya que cuatro personas fueron reportadas como desaparecidas durante el fin de semana, lo que eleva el número total de secuestros a 82 desde las protestas contra el gobierno en junio.

Cuatro usuarios de redes sociales desaparecieron después de compartir imágenes generadas por IA del presidente William Ruto que fueron consideradas ofensivas por los seguidores del gobierno.

La comisión de derechos el jueves advirtió que Kenia estaba volviendo a los” días oscuros “de la desaparición de críticos del gobierno. El secuestro y tortura de la oposición era común durante el gobierno del fallecido presidente Daniel Moi.

“Deseamos recordarle al NPS (policía) su papel en garantizar la seguridad de los kenianos ante tales actos violentos, especialmente notando que estos secuestros están ocurriendo a pleno día, y algunos de ellos están siendo capturados en CCTV pero todavía no se están realizando arrestos”, dijo la presidenta de la comisión, Roselyne Odede.

Grupos de derechos alegan que la fuerza policial del país está detrás de los secuestros, mientras que grupos de derechos humanos han negado cualquier participación y dijeron que estaban investigando las desapariciones.

Una declaración conjunta de 21 grupos de derechos humanos emitida el miércoles instó a la policía a responsabilizar a aquellos responsables de los secuestros.

“Cualquier falta de acción establece un precedente peligroso y fomentará aún más violaciones de derechos humanos”, decía la declaración.

En octubre, nueve enviados europeos manifestaron su preocupación por las desapariciones forzadas y urgieron a Ruto a garantizar la justicia.

Los enviados hablaron después de que cuatro nacionales turcos fueron secuestrados de Kenia y repatriados a pesar de registrarse con la ONU como solicitantes de asilo, citando amenazas a sus vidas en su país de origen.

Kenia fue elegida entre varios países africanos para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 9 de octubre.