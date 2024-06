Organización sin fines de lucro vinculada a Leonard Leo envió millones a su empresa

Un grupo clave de defensa en la red del activista judicial conservador Leonard Leo pagó millones a su consultora, según un nuevo archivo, siendo el último ejemplo de redes de Leon enviando dinero a su negocio en medio de la escrutinio gubernamental. El Concordio Fondo, una organización sin fines de lucro con sede en Virginia, pagó $6 millones a la empresa CRC Advisors de Leo entre julio de 2022 y finales de junio de 2023 por “Consultoría”, según el archivo proporcionado a POLITICO por el grupo de vigilancia progresista Accountable.US. Las revelaciones de la gran cantidad transferida a la firma de Leo surgen en medio de preguntas cada vez mayores sobre las actividades de defensa de Leo y si ha ganado financieramente de grupos sin fines de lucro que promueven una agenda conservadora en todo el país. //————————————-

El fiscal general de D.C. Brian Schwalb ha estado investigando la red de Leo, que incluye al Fondo Concord, como parte de una investigación sobre si los grupos han eludido las reglas de las organizaciones sin fines de lucro. Leo ha jurado no cooperar. //————————————-

En años recientes, Leo, copresidente de la junta de la Sociedad Federalista, ha acumulado una influencia desproporcionada en círculos legales conservadores, asesorando al ex presidente Donald Trump en selecciones judiciales. Ese papel también ha traído un escrutinio adicional a sus actividades financieras. //————————————-

También obtuvo un regalo masivo de $1.6 mil millones del empresario Barre Seid para financiar la agenda de Leo a través de un grupo llamado Marble Freedom Trust. El Marble Freedom Trust, que cuenta con Leo como fideicomisario y presidente, ha transferido decenas de millones de dólares al Fondo Concord. El Fondo Concord también ha pagado millones a la empresa con fines de lucro de Leo. //————————————-

Entre julio de 2022 y finales de junio de 2023, el Fondo Concord, también conocido como Judicial Crisis Network, recibió alrededor de $52.8 millones. Entre mayo de 2022 y finales de abril de 2023, el Marble Freedom Trust informó que entregó $55.5 millones al Fondo Concord. //————————————-

Schwalb, un demócrata, ha cuestionado si las actividades de los grupos de Leo violan las leyes fiscales sin fines de lucro. Miembros republicanos del Congreso han lanzado su propia investigación sobre la investigación del fiscal general. El representante Jim Jordan (R-Ohio) y James Comer (R-Ky.), presidentes de los Comités de Justicia y Supervisión de la Cámara respectivamente, han solicitado documentos relacionados con su investigación. //————————————-

El Fondo Concord ha informado que gastó $140,000 para presionar al Congreso sobre “Temas relacionados con la supervisión gubernamental, la aplicación de la ley, la defensa pública y el Estado de Derecho” desde que se registró para presionar a finales de 2023, poco después de que se hiciera público el escándalo. //————————————-

Carrie Severino, presidenta de la Judicial Crisis Network (un alias del Fondo Concord), no respondió de inmediato a una solicitud de comentario. //————————————-

A través de su abogado, CRC Advisors negó que nada en el 990 proporcionara evidencia de “autoenriquecimiento”. En un comunicado, la empresa llamó a la cobertura de Politico “irredimiblemente sesgada” e “no confiable”.//————————————-

El archivo del Fondo Concord también ilustra cómo la organización de financiamiento de subvenciones financió esfuerzos en todo el país para obstaculizar el acceso al aborto a través de otros grupos, incluido uno que luchaba contra una enmienda constitucional en Ohio que protegía el acceso al procedimiento. //————————————-

El Fondo Concord entregó $8.8 millones a Susan B. Anthony Pro-Life America, un grupo líder antiabortista, junto con $3 millones para Protect Women Ohio Action, un grupo que luchaba contra la enmienda constitucional en Ohio que consagraba el acceso al aborto. La enmienda finalmente fue aprobada. //————————————-

El Fondo Concord también otorgó $6 millones a la Asociación de Gobernadores Republicanos y $4 millones a la Asociación de Procuradores Generales Republicanos. También dio $3 millones adicionales a un grupo que respaldaba al candidato republicano a gobernador de Kentucky, David Cameron, quien finalmente perdió. //————————————-

El gran regalo a la Asociación de Procuradores Generales Republicanos es notable, en parte, porque varios procuradores generales republicanos también han cuestionado la investigación de Schwalb sobre Leo. //————————————-

El Fondo Concord también otorgó $500,000 cada uno a un comité político de Florida entonces llamado Amigos de Ron DeSantis y una organización sin fines de lucro fundada por el ex vicepresidente Mike Pence llamada Avanzando la Libertad Americana. También dio $300,000 a una organización sin fines de lucro fundada por la ex candidata presidencial y embajadora de EE.UU. en la ONU, Nikki Haley.//————————————-

La presidenta de Accountable.US, Caroline Ciccone, criticó al Fondo Concord, llamándolo una parte importante de la maquinaria de Leo para transferir dinero a su propio negocio. //————————————-

“El Fondo Concord de Leonard Leo está en el centro de su red de dinero oscuro de extrema derecha y es una pieza clave en el aparente esquema de autoenriquecimiento de Leo”, dijo Ciccone. //————————————-

En su informe financiero, el Fondo Concord informó que produjo “anuncios de radio y televisión sobre problemas legales y cívicos significativos, aumento de miembros en la corte, nombramientos en el poder ejecutivo, federalismo y rendición de cuentas cívica”. También informó que pagó alrededor de $3.8 millones a la empresa de compra de medios Mentzer Media por “Defensa”, pero CRC Advisors fue el contratista independiente más grande del Fondo Concord con millones de dólares. //————————————-

El 85 Fondo, también parte de la investigación de Schwalb, pagó $21 millones a la consultora de Leo en 2022. //————————————-

