Órdenes de Trai a las telecos para ofrecer planes tarifarios sin agrupación de datos para reducir costos para el usuario | Noticias de India

“NUEVA DELHI: Abogando por el “derecho a elección” de los usuarios de teléfonos básicos y los clientes de edad avanzada y rurales, muchos de los cuales no utilizan internet en los teléfonos, el regulador de las telecomunicaciones Trai ordenó el lunes a los operadores móviles que comenzaran a ofrecer planes tarifarios solo con voz y SMS y no incluyeran datos en ellos.

Los operadores móviles habían estado ofreciendo planes de voz y SMS con precios de internet/datos incluidos en la mayoría de ellos, incrementando el umbral de las tarifas mensuales que los consumidores comunes necesitaban pagar.

Trai objetó la medida y ordenó los cambios a través de las ‘Regulaciones de la Protección de los Consumidores de Telecomunicaciones (Duodécima Enmienda), 2024’. Esto, incluso cuando las compañías móviles no estaban de acuerdo con la medida, diciendo que podría ralentizar la iniciativa Digital India del gobierno central.

“… la Autoridad considera que se deberá obligar a un STV (vale de tarifa especial) separado para voz y SMS además de los actuales STV solo de datos y ofertas combinadas. También se observa que la obligatoriedad de STV solo de voz y SMS proporcionará una opción a los suscriptores que no necesitan datos y esto de ninguna manera revertirá la iniciativa del gobierno de inclusión de datos ya que los proveedores de servicios pueden ofrecer ofertas combinadas y vales de solo datos”, dijo.

Trai dijo que había tomado la decisión después de realizar una encuesta de consumidores en el período septiembre-noviembre de 2022. También emitió un documento de consulta sobre el asunto, mientras lo discutía con operadores de telecomunicaciones, grupos de consumidores y otros interesados.

Dijo que un segmento significativo, alrededor de 150 millones de suscriptores, sigue confiando en los teléfonos básicos para la comunicación. Estos usuarios principalmente requieren servicios básicos de telecomunicaciones, es decir, solo voz y SMS, agregó Trai.

Dando otras razones que llevaron a la decisión, dijo que los vales solo de voz y SMS serían útiles para los clientes de edad avanzada y especialmente para aquellos que viven en áreas rurales. “Los consumidores deben tener derecho a elección. Los vales separados solo de voz y SMS serían beneficiosos en virtud de aspectos variados como la atención a usuarios centrados en la voz, planes rentables, flexibilidad y personalización y segmentación de mercado”, dijo, añadiendo: “Las personas mayores son menos propensas a usar servicios de datos debido a la falta de conocimiento especialmente en áreas rurales.”

Trai dijo que el paquete de voz-SMS satisfará a los usuarios que priorizan la comunicación de voz, ofreciendo una solución rentable sin funciones de datos, simplificando así sus opciones y mejorando la satisfacción del usuario. “Las familias que tienen banda ancha en casa consideran que recargar para datos es una carga adicional y los obliga a pagar por servicios que no se requieren. Para obtener OTP de números de móvil registrados dados en bancos, Aadhar, informes de presentación de ITR, etc., se requieren paquetes de voz y SMS, especialmente cuando el número de móvil registrado no es el número principal del usuario.”

