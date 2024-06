Orbán apoyará a Rutte para el puesto principal de la OTAN solo si se cumplen las condiciones.

El Primer Ministro húngaro Viktor Orbán dijo que podría apoyar al saliente Primer Ministro neerlandés Mark Rutte para el puesto de secretario general de la OTAN, si se cumplían ciertas condiciones. Rutte debe disculparse por “comentarios insultantes” que hizo contra Hungría, dijo Orbán en una entrevista con el portal de noticias Mandiner financiado por el gobierno, que se publicó la noche del miércoles. Rutte también debe estar de acuerdo en que Hungría no tiene que participar en ninguna misión militar de la OTAN dirigida contra Rusia en Ucrania, dijo Orbán. Pero nadie está pidiendo, planeando o preparando tal operación militar por parte de la alianza de defensa occidental. Y aunque los estados miembros individuales pueden llevar a cabo iniciativas por su cuenta, en estos casos los demás miembros no están obligados a unirse. El mandato del actual secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg de Noruega, expira en octubre. Se requiere un voto unánime en la alianza de 32 naciones para elegir a un sucesor. Actualmente, todos los miembros excepto Rumania y Hungría apoyan a Rutte. Rumania actualmente tiene su propio candidato para el puesto principal en forma del presidente Klaus Iohannis, cuyo segundo mandato llega a su fin en otoño y quien no puede postularse de nuevo. “Apoyamos a Rumania”, dijo Orbán en la entrevista con Mandiner. Sus comentarios sobre los requisitos para Rutte aparentemente se aplicaban en el caso de que Bucarest retire la candidatura de Iohannis. Hungría ha sido miembro de la OTAN desde 1999. Bajo Orbán, quien ha estado en el poder sin interrupciones desde 2010, el país está adoptando una postura cada vez más amigable con Rusia.