Opinión | Los padres quitanieves están arruinando la calificación en línea

Pero los problemas más graves creados por los libros de calificaciones en línea, dijo Foss, fueron que este tipo de comunicación virtual no ayuda a crear lazos fuertes entre padres y maestros y que los niños se centran demasiado en sus calificaciones, en detrimento del desarrollo de sus mentes. En los últimos años, una de sus mayores luchas en el aula fue “un abandono, realmente, del aprendizaje como objetivo”. Hubo niños, dijo, que eran “increíblemente hábiles en engañar al sistema” — más enfocados en obtener buenas calificaciones que en lograr algo intelectualmente.

En 2016, Miller, John Brady y Jared Izumi escribieron una revisión exhaustiva de las prácticas de calificación en línea que estuvo en parte informada por su experiencia en esa escuela intermedia. Además de los problemas señalados por Foss, notaron que los padres podrían malinterpretar los datos ingresados en los libros de calificaciones en línea. Por ejemplo, si un estudiante estuvo ausente un día, a veces una tarea de ese día aparecería como un cero, lo que hundiría el promedio del estudiante, pero solo temporalmente.

También descubrieron que una minoría de padres que revisan excesivamente — contactando a los maestros cada vez que se publica una calificación insatisfactoria — no están haciendo ningún favor a sus hijos. Les están privando de la oportunidad de desarrollar la agencia necesaria para tener éxito como adultos: la escuela secundaria solía ser una época en la que los estudiantes asumían más responsabilidad por sus calificaciones y horarios, pero para algunas familias, los libros de calificaciones en línea pueden cambiar eso.

Muchos estudiantes ahora dependen de sus padres y de la tecnología misma como muletas. Algunos padres solicitan acceso a las calificaciones de sus hijos universitarios, incapaces, aparentemente, de renunciar a ese grado de control. (Los padres no tienen acceso automático a nivel universitario; los estudiantes deben otorgarles ese acceso mediante consentimiento por escrito). Además, Miller me dijo:

Como administrador universitario, puedo decirles que es absolutamente frustrante para los estudiantes que ingresan a la universidad y su profesor no utiliza el libro de calificaciones en línea porque están tan acostumbrados a usarlo para básicamente gestionar su vida. Han desaparecido los días en que al final de la clase, podía decirles a los estudiantes: “Recuerden, lean el Capítulo 4 para el miércoles, y debes entregar un resumen. Debes entregar el esquema de tu revisión de literatura en clase el viernes”, y donde los estudiantes lo anotarían y lo harían a tiempo. Ahora si no aparece en el libro de calificaciones en línea como una tarea pendiente con fecha, no la obtendrás cuando esperas.

Soy realista, por lo que acepto que probablemente no hay vuelta atrás en los libros de calificaciones en línea – en parte porque su implementación fue reforzada por el lenguaje en la Ley No Child Left Behind que dirige a los distritos escolares a utilizar la tecnología en apoyo de la participación de los padres y la comunicación entre padres y maestros. Y para ser claro, no todos los maestros con los que hablé tuvieron una experiencia negativa con los libros de calificaciones en línea. Algunos dijeron que la tecnología les facilitó la vida y mejoró la comunicación con algunos padres. Incluso los maestros que señalaron el comportamiento poco elegante de algunos padres y estudiantes enfatizaron que no era la mayoría la que abusaba del sistema.

Aun así, creo que hay formas en que los padres, maestros y estudiantes pueden trabajar hacia una relación más saludable con esta tecnología. Varias personas con las que hablé compararon la comprobación compulsiva de los libros de calificaciones en línea con la adicción que algunas personas tienen a las redes sociales — impulsada en parte por el tipo de alertas que recibimos de otras aplicaciones en nuestros teléfonos. Por lo tanto, un primer paso que podrían tomar los padres y los estudiantes sería ajustar su configuración para que no estén constantemente bombardeados con avisos sobre calificaciones recién publicadas.