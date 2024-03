Opinión | La votación de la Cámara para forzar la venta de TikTok es un error.

América está políticamente polarizada. Pero hay un problema en el que ambos lados están de acuerdo: necesitamos más privacidad, y TikTok no debería ser prohibido.

Un récord del 72 por ciento de los estadounidenses quieren “más regulación gubernamental” sobre lo que las empresas pueden hacer con sus datos, según un informe de octubre del Centro de Investigación Pew. Y solo el 31 por ciento de los estadounidenses está a favor de una prohibición nacional de TikTok, según una encuesta de febrero de Associated Press/NORC.

A pesar del sentimiento público, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó una legislación el miércoles por una abrumadora mayoría que podría obligar a TikTok a desinvertir el control de su empresa matriz china o ser prohibida. Su destino en el Senado no está claro.

La empresa matriz de TikTok, ByteDance, tiene su sede en China, y los legisladores estadounidenses dicen que están persiguiendo una prohibición en nombre de proteger los datos de EE. UU. del gobierno chino. Pero los legisladores no están persiguiendo una legislación federal de privacidad integral que protegería los datos de los estadounidenses en todas las aplicaciones que utilizan.

Esto es, lamentablemente, solo más evidencia de lo distante que se ha vuelto la legislación federal de la voluntad del pueblo. Temas con un amplio apoyo popular como el acceso al aborto y el control de armas siguen sin abordarse a nivel federal. Y la mayoría de los estadounidenses dicen que las políticas gubernamentales no reflejan la opinión pública sobre temas clave.

A pesar de esta creciente división, realmente es sorprendente que los legisladores se sientan cómodos empujando una prohibición de TikTok durante un año electoral de gran importancia. Después de todo, un tercio de los adultos estadounidenses dicen que utilizan el sitio, y un tercio de los adultos estadounidenses menores de 30 años dicen que regularmente obtienen sus noticias en TikTok. Incluso el presidente Biden, a pesar de decir que firmaría la prohibición en ley si llegara a su escritorio, acaba de iniciar un canal de TikTok para su campaña de reelección.

Algunos miembros del Congreso, como el Representante Jeff Jackson, un demócrata de Carolina del Norte, utilizan regularmente TikTok para comunicarse con sus electores. El Sr. Jackson, que votó a favor del proyecto de ley, tiene 2.5 millones de seguidores en el sitio. “Mi mensaje a TikTok: rompe con el Partido Comunista Chino o pierde acceso a tus usuarios estadounidenses”, dijo el Representante Mike Gallagher, un republicano de Wisconsin y uno de los patrocinadores del proyecto de ley.

La legislación busca prohibir la distribución dentro de los Estados Unidos de “aplicaciones controladas por adversarios extranjeros como TikTok” a menos que se venda en un plazo de seis meses a un comprador aprobado por el presidente de EE. UU.

La prisa por aprobar este proyecto de ley es particularmente extraña porque el gobierno federal ya tiene un proceso para tratar con entidades extranjeras que compran participaciones en empresas nacionales. El Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos es un organismo interinstitucional que revisa las inversiones extranjeras en busca de preocupaciones de seguridad nacional. Por ejemplo, fue una revisión del comité la que hizo que un comprador chino revirtiera su adquisición de la aplicación de citas Grindr en 2020.

El comité y TikTok han estado negociando durante años cómo mitigar las preocupaciones de seguridad nacional. Después de que Donald Trump mientras era presidente ordenara al comité que investigara, TikTok ofreció un plan que habría transferido todos sus datos sobre ciudadanos estadounidenses a una filial en EE. UU. que sería supervisada por Oracle. Oracle también habría supervisado los algoritmos de TikTok y las decisiones de eliminación de contenido en nombre del gobierno de EE. UU. Pero el gobierno de EE. UU. lo rechazó por razones que no se han divulgado, y parece que las negociaciones han llegado a un punto muerto.

Pero lo complicado es que obligar a TikTok a vender no resolvería los problemas que los legisladores dicen que están tratando de abordar. Vender TikTok a una gran empresa tecnológica como Google, Meta o Microsoft – después de todo, ¿quién más podría pagar su precio estimado de $84 mil millones? – no haría que los datos de los usuarios de EE. UU. fueran más seguros. De hecho, simplemente le daría al gigante tecnológico que lo compre un nuevo tesoro de información sobre todos nosotros que el nuevo propietario podría usar para mejorar sus retratos ya asombrosamente detallados.

En este momento, por ejemplo, Google tiene la mayoría de mis correos electrónicos, mis documentos, mi comportamiento de navegación en la web y mis consultas de búsqueda. Los videos que veo en TikTok son, de hecho, de las pocas cosas que no tiene. Agregar esos videos añadiría nuevos datos valiosos a su expediente sobre mí y le permitiría monetizarlos con anunciantes, brokers de datos y cualquier otra persona que utilice sus plataformas y servicios de publicidad en línea de autoservicio.

Claro, tal vez en el peor de los casos, el gobierno chino está espiando mis visualizaciones de videos de TikTok. (TikTok, por supuesto, dice que su empresa matriz china es totalmente independiente de la entidad de EE. UU.) Pero TikTok no tiene mucho más datos que ninguna otra aplicación; todo lo que sabe es que paso demasiado tiempo viendo videos de cocina y tutoriales de maquillaje. Esta información probablemente ayuda a China en su interminable búsqueda de proporcionar todos los bienes materiales que compro, desde utensilios de cocina hasta pinceles de maquillaje, pero de todos modos estaba fabricando esos bienes, por lo que mi sensación es que mis datos de visualización son solo información adicional sobre la demanda potencial futura de productos.

De acuerdo, tal vez digas, ¿pero qué pasa con la propaganda china que se está difundiendo a través de TikTok? He leído las mismas historias de miedo, y todo lo que puedo decir es que no son muy convincentes. Refiriéndose a la República Popular China, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional declaró en su evaluación de amenazas de febrero que “las cuentas de TikTok administradas por un brazo de propaganda de la RPC supuestamente apuntaron a candidatos de ambos partidos políticos durante el ciclo de elecciones intermedias de EE. UU. en 2022”.

Eso suena aterrador hasta que consideras que cualquiera puede configurar una cuenta de TikTok para apuntar a cualquier persona durante una elección. Sabemos, por ejemplo, que los rusos configuraron cuentas en Facebook para tratar de influir en las elecciones de EE. UU. en 2016. Y no tuvieron que comprar Facebook para hacerlo. También vale la pena señalar que la evaluación de amenazas no alega que el algoritmo de TikTok promoviera las cuentas de la República Popular China; y supongo que si la oficina del director de inteligencia tuviera evidencia de eso, la habría declarado.

Y no está claro si la comunidad de inteligencia tiene mejores pruebas de las que está proporcionando detrás de puertas cerradas. Después de una sesión informativa sobre seguridad nacional en TikTok para miembros del Congreso, la Representante Sara Jacobs, demócrata de California, le dijo a The Associated Press: “No hubo una sola cosa que escuchamos en la sesión informativa clasificada de hoy que fuera única de TikTok. Fueron cosas que suceden en cada plataforma de redes sociales.”

Mientras tanto, China parece estar teniendo mucho éxito promoviendo su agenda política a través de influyentes en YouTube, Facebook e Instagram, según una investigación de Associated Press de 2022.

Y ese es mi punto. Todas las plataformas de redes sociales son campos minados de información, llenos de contenido engañoso de actores estatales, corporaciones, influenciadores pagados y otros. Sus algoritmos alimentan nuestros peores impulsos al resaltar contenido que promueve la ira y la indignación. Explotan nuestros datos para ganar dinero.

Obligar a TikTok a fusionarse con otra plataforma de redes sociales ávida de datos no resolverá nada de eso. Lo que marcará la diferencia es establecer reglas de privacidad básicas que prohíban a las empresas explotar nuestros datos y que nos den control sobre los algoritmos utilizados para manipularnos.