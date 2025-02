Opinión de los espectadores encuestados: Scholz gana el debate contra su rival Merz.

Yahoo está utilizando la inteligencia artificial para generar conclusiones de este artículo. Esto significa que la información no siempre coincidirá con lo que se encuentra en el artículo. Corregir errores nos ayuda a mejorar la experiencia. Generar Conclusiones Clave. Los espectadores encuestados el domingo pensaron que el canciller alemán Olaf Scholz (SPD) ganó por poco el debate televisivo contra su rival Friedrich Merz del CDU conservador. En una encuesta realizada por Forschungsgruppe Wahlen, el 37% de los espectadores con derecho a voto afirmaron que Scholz lo había hecho mejor que Merz, según informó el canal público ZDF. Un total del 34% vio al líder de la CDU en primer lugar, y el 29% no vio diferencia. La encuesta no es representativa de todos los votantes elegibles en Alemania, sino solo de los espectadores del duelo del domingo. Según la encuesta, Scholz también se mostró más creíble (42%) y agradable (46%) para los espectadores. Merz fue visto como creíble por el 31% de los encuestados y agradable por el 27% de los espectadores. Los dos principales políticos estuvieron igualados en la percepción de los espectadores sobre su experiencia, ya que ambos recibieron el 36%. Scholz fue mejor recibido por las mujeres, convenciendo al 43% de las espectadoras de sus cualidades (Merz: 29%). Merz fue más exitoso en convencer a los hombres, con un 40% respondiendo favorablemente (Scholz: 30%). Entre los encuestados más jóvenes, Scholz estaba claramente por delante: entre los de 18 a 34 años, el 47% optó por Scholz y el 25% por Merz. En cambio, Merz tenía una ligera ventaja entre los encuestados de entre 35 y 59 años, con un 35% votando por Scholz y un 36% por Merz. Según la encuesta, la imagen fue similar para los mayores de 60 años: el 34% vio al canciller en primer lugar, mientras que el 36% favorecía a Merz. El grupo de investigación llevó a cabo la encuesta entrevistando a 1.374 espectadores seleccionados al azar con derecho a voto en el debate televisivo en línea y por teléfono. Scholz y Merz se enfrentaron en su primer debate televisado el domingo, justo dos semanas antes de que el país se dirija a las urnas en las elecciones anticipadas el 23 de febrero. Los periodistas miran el debate de ARD y ZDF para la campaña electoral del Bundestag entre el Canciller alemán y el candidato principal del Partido Socialdemócrata (SPD), Olaf Scholz (L), y Friedrich Merz, Presidente y candidato principal de la Unión Demócrata Cristiana (CDU). El canciller alemán Olaf Scholz y su rival conservador Friedrich Merz se enfrentan en un debate televisivo en vivo, exactamente dos semanas antes de que el país se dirija a las urnas. Kay Nietfeld/dpa. El canciller alemán Olaf Scholz y su rival conservador Friedrich Merz se enfrentan en un debate televisivo en vivo, exactamente dos semanas antes de que el país se dirija a las urnas. Kay Nietfeld/dpa.