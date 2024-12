Operadores de bonos se vuelven hacia el 2025 en medio de un alivio monetario más angustiante en décadas

Los operadores de bonos rara vez han sufrido tanto por un ciclo de flexibilización de la Reserva Federal. Ahora temen que el 2025 amenace con más de lo mismo.

Los rendimientos de los bonos del tesoro a 10 años han subido más de tres cuartos de punto porcentual desde que los banqueros centrales comenzaron a reducir las tasas de interés de referencia en septiembre. Es una respuesta contraintuitiva que implica pérdidas, marcando el mayor salto en los primeros tres meses de un ciclo de recorte de tasas desde 1989.

La semana pasada, incluso cuando la Fed entregó un tercer recorte consecutivo de tasas, los rendimientos de los bonos del tesoro a 10 años se dispararon a un máximo de siete meses después de que los legisladores, encabezados por el presidente Jerome Powell, señalaran que están preparados para reducir considerablemente el ritmo de flexibilización monetaria el próximo año.

“Los bonos del tesoro volvieron a evaluar la idea de un alza más prolongada y de una Fed más halcón”, dijo Sean Simko, jefe global de gestión de cartera de renta fija en SEI Investments Co. Él ve la tendencia continuando, liderada por mayores rendimientos a largo plazo.

Los rendimientos en aumento subrayan lo único que ha sido este ciclo económico y monetario. A pesar de los costos de endeudamiento elevados, una economía resiliente ha mantenido la inflación obstinadamente por encima del objetivo de la Fed, obligando a los operadores a deshacerse de apuestas por recortes agresivos y abandonar las esperanzas de un rally generalizado en bonos. Después de un año de altibajos, los operadores ahora se enfrentan a otro año de decepción, con los bonos del tesoro en general apenas manteniendo su posición.

La buena noticia es que una estrategia popular que ha funcionado bien durante los ciclos de flexibilización pasados ha ganado nuevo impulso. El intercambio, conocido como un empinamiento de la curva, es una apuesta de que los bonos del tesoro sensibles a la Fed a corto plazo superarían a sus contrapartes a largo plazo, lo cual generalmente ha sido el caso últimamente.

Por lo demás, las perspectivas son desafiantes. No solo los inversores en bonos tienen que lidiar con una Fed que probablemente se mantendrá tranquila por un tiempo, también enfrentan posibles turbulencias provenientes de la administración entrante del presidente electo Donald Trump, quien ha prometido remodelar la economía a través de políticas desde el comercio hasta la inmigración que muchos expertos ven como inflacionarias.

“La Fed ha entrado en una nueva fase de política monetaria: la fase de pausa”, dijo Jack McIntyre, gestor de cartera en Brandywine Global Investment Management. “Cuanto más dure, más probable será que los mercados tengan que igualmente valorar una subida de tasas frente a un recorte. La incertidumbre de la política generará mercados financieros más volátiles en el 2025”.

Operadores de bonos fueron sorprendidos la semana pasada después de que los legisladores de la Fed señalaran una mayor precaución sobre la rapidez con la que pueden seguir reduciendo los costos de endeudamiento en medio de persistentes preocupaciones por la inflación. Los funcionarios de la Fed anotaron solo dos recortes de un cuarto de punto en el 2025, después de haber reducido las tasas de interés en un punto completo desde un máximo de dos décadas. Quince de los 19 funcionarios de la Fed ven riesgos al alza para la inflación, en comparación con solo tres en septiembre.

Los operadores rápidamente recalibraron sus expectativas de tasas. Los swaps de tasas de interés mostraron que los operadores no han cotizado completamente otro recorte hasta junio. Están apostando por una reducción total de alrededor de 0.37 puntos porcentuales el próximo año, menos que la proyección mediana de medio punto en el dot-plot de la Fed. Sin embargo, en el mercado de opciones, los flujos comerciales se han inclinado hacia un camino de política más dovish.

El punto de referencia de Bloomberg para los bonos del tesoro cayó por segunda semana consecutiva, borrando prácticamente la ganancia de este año, con los bonos a largo plazo liderando la venta. Desde que la Fed comenzó a recortar las tasas en septiembre, la deuda del gobierno de EE. UU. ha descendido un 3.6%. En comparación, los bonos tuvieron retornos positivos en los primeros tres meses de cada uno de los últimos seis ciclos de flexibilización.

Las recientes caídas en bonos a largo plazo no han atraído a muchos cazadores de gangas. Mientras que los estrategas de JPMorgan Chase & Co., liderados por Jay Barry, recomendaron a los clientes comprar notas a dos años, dijeron que no se sienten “obligados” a comprar deuda a más largo plazo, citando la falta de datos económicos clave en las próximas semanas y una menor actividad comercial hacia fin de año, además de un suministro fresco. El Tesoro tiene programado subastar $183 mil millones en valores en los próximos días.

El entorno actual ha creado condiciones perfectas para la estrategia del empinamiento de la curva. Los rendimientos de los bonos a 10 años de EE. UU. llegaron a ser un cuarto de punto más altos que los de los bonos a dos años en algún momento la semana pasada, marcando la mayor brecha desde el 2022. La diferencia se redujo algo el viernes después de que los datos mostraron que la medida de inflación preferida por la Fed avanzó el mes pasado al ritmo más lento desde mayo. Pero el intercambio sigue siendo un ganador.

Es fácil entender la lógica detrás de esta estrategia. Los inversores comienzan a ver valor en el llamado extremo corto porque, con un 4.3%, los rendimientos de las notas a dos años están casi al mismo nivel que los bonos del tesoro a tres meses, un equivalente de dinero en efectivo. Pero las notas a dos años tienen la ventaja adicional de la apreciación potencial del precio si la Fed recorta las tasas más de lo esperado. También ofrecen valor desde un punto de vista de activos cruzados, dadas las valoraciones estiradas de las acciones estadounidenses.

“El mercado ve los bonos baratos, ciertamente en comparación con las acciones, y los ve como representativos de un seguro contra una desaceleración económica”, dijo Michael de Pass, jefe global de negociación de tasas en Citadel Securities. “La pregunta es, ¿cuánto tienes que pagar por ese seguro? Si miras el extremo más cercano ahora, no tienes que pagar una fortuna”.

En contraste, los bonos a más largo plazo están luchando por atraer compradores en medio de la inflación pegajosa y una economía aún robusta. Algunos inversores también están cautelosos con la plataforma de política de Trump y su potencial no solo para impulsar el crecimiento y la inflación, sino también para empeorar un déficit presupuestario ya grande.

“Cuando comienzas a considerar la administración del presidente electo Trump y el gasto, eso ciertamente puede y empujará esos rendimientos a más largo plazo hacia arriba”, dijo Michael Hunstad, director de inversiones adjunto en Northern Trust Asset Management, que supervisa $1.3 billones.

Hunstad dijo que favorece los bonos indexados a la inflación como un “seguro bastante barato” contra el aumento de los precios al consumidor.

Qué Observar

Datos Económicos:

20 de diciembre: Encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (final); Actividad de servicios de la Fed de Kansas City

23 de diciembre: Índice Nacional de Actividad de la Fed de Chicago; Confianza del consumidor de la Junta de Economía

24 de diciembre: Permiso de construcción; Actividad no manufacturera de la Fed de Filadelfia; Bienes duraderos; Ventas de viviendas nuevas; Índice manufacturero y condiciones comerciales de la Fed de Richmond

26 de diciembre: Solicitudes iniciales de desempleo;

27 de diciembre: Balance comercial de bienes avanzados; Inventarios mayoristas, minoristas

Calendario de Subastas:

23 de diciembre: Facturas a 13, 26, 52 semanas; Facturas de gestión de efectivo de 42 días; Bonos a dos años

24 de diciembre: Reapertura de FRN a dos años; Notas a cinco años

26 de diciembre: Facturas a 4, 8, 17 semanas; Notas a siete años

