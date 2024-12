Operador de misión de rescate de Siria cree que Austin Tice está vivo y será encontrado pronto.

Un operador de rescate de rehenes en Siria ofreció una esperanza navideña de esperanza en el caso de un periodista estadounidense desaparecido, diciendo a Fox News Digital que cree que Austin Tice está vivo y espera que pronto sea encontrado.

Mientras se niega a revelar detalles sensibles, Bryan Stern de Grey Bull Rescue afirmó que tiene inteligencia que lo lleva a creer que el veterano de la Marina de 43 años y reportero que fue secuestrado en Siria en 2012 está vivo, o al menos lo estaba hasta hace poco.

“Diría un 100%, apostaría que está vivo, o al menos lo estaba hasta hace dos semanas,” dijo Stern a Fox News Digital desde su habitación de hotel en Siria. “Apostaría a que está siendo cuidado y atendido”, continuó.

“Además, sugiero que es localizable”, continuó. “No recuperamos cuerpos muertos. No significa que no lo haríamos, pero somos una organización sin fines de lucro, no estaríamos destinando recursos a eso, congelándome de frío, perdiéndome mi cuarta Navidad con mi familia, si no creyera que está vivo y localizable.”

TRUMP PODRÍA ENFRENTAR UNA AMENAZA RENOVADA DEL ISIS EN SIRIA MIENTRAS TURQUÍA VA TRAS UN ALIADO DE EE. UU.

Stern ha estado buscando en cárceles al periodista estadounidense Austin Tice. (Bryan Stern/Grey Bull Rescue)

Stern ha liderado misiones de rescate de alto nivel en algunos de los rincones más peligrosos del mundo, incluyendo Ucrania, Rusia, Sudán, Israel, Haití, Líbano y EE. UU. durante desastres naturales.

“Hemos hecho 12 fugas de prisión de Rusia”, dijo Stern. “Eso es 12 más que la CIA.”

La destitución de Bashar al-Assad y la consecuente toma de poder de Siria por parte de HTS ha ofrecido a la administración de Biden y a la familia de Tice un renovado sentido de esperanza de que el periodista pueda ser encontrado.

“Podría haber muerto de un virus estomacal hace tres años. Y simplemente no lo sabemos. No creo que sea el caso”, dijo Stern. “No tengo razones para creer que sea el caso. No hay una sola pieza de información, circunstancial o de otro tipo, que indique algo parecido. De hecho, todo lo que tengo va en contra de eso.”

El gobierno sirio se negó durante más de una década a negociar la liberación de Tice, quien fue secuestrado mientras informaba sobre la rebelión contra el régimen de Assad durante las etapas iniciales de la guerra civil siria, que finalmente terminó a principios de este mes después de que el presidente sirio fue destituido y huyó a Moscú.

TRUMP DICE QUE TURQUÍA ‘REALIZÓ UNA TOMA HOSTIL’ EN SIRIA MIENTRAS EL CESE DE FUEGO PATROCINADO POR EE. UU. PARECE FALLAR

Stern Stern ha liderado misiones de rescate de alto nivel en algunos de los rincones más peligrosos del mundo. (Bryan Stern/Grey Bull Rescue)

El ambiente en Siria es “cautelosamente feliz” después de décadas de opresión brutal, según Stern, y aunque la nueva fuerza gobernante HTS “no está interfiriendo” en la búsqueda de Tice, están más preocupados por aprender a gobernar que en ayudar en los esfuerzos de búsqueda.

El escenario más probable, según Stern, es que Tice esté detenido en una casa en un vecindario, cuidado por alauitas partidarios de Assad, la misma rama del Islam que el ex líder. Muchas de las prisiones del país han sido registradas o vaciadas y él no cree que el presidente Vladimir Putin retendría a Tice en Rusia.

“La relación entre Assad y Putin está significativamente exagerada. [Assad] ha estado allí más de dos semanas y ni siquiera se han visto,” dijo Stern.

“Los rusos están como ‘no necesitamos este problema, esa es una gran manera de molestar al próximo Presidente Trump, quiero decir, que estaba obsesionado con el caso de Austin Tice hace años.'”

Los investigadores creen que Tice escapó hace años pero fue encontrado en un vecindario en Damasco y arrojado de nuevo en detención.

La oficina de Recompensas por Justicia del Departamento de Estado ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que lleve al hallazgo de Tice, pero Stern dijo que cree que cualquier persona con información está más motivada por la lealtad tribal que por la recompensa monetaria.

El equipo de Grey Bull ha revisado minuciosamente los registros de las prisiones en busca de Tice. (Bryan Stern/Grey Bull Rescue)

“Assad está viviendo la buena vida en la torre de Moscú. Pero no se equivoquen, todavía tiene influencia en Siria,” dijo Stern. “La mitad del nuevo gobierno eran tipos de Assad la semana pasada.”

“Esa conexión tribal más el miedo a que Bashar Assad aún pueda alcanzar y tocar a las personas que permanecen en Siria, ¿por qué se presentarían?”

Otro grupo que trabaja con Grey Bull afirmó esta semana que creen que Tice está vivo.

“Temos datos de que Austin está vivo hasta enero de 2024, pero el presidente de EE. UU. dijo en agosto que está vivo, y estamos seguros de que está vivo hoy,” dijo Nizar Zakka, presidente de Hostage Aid Worldwide, el martes, según varios informes.

“Estamos tratando de ser lo más transparentes posible y de compartir tanta información como sea posible.”

Zakka ofreció poca evidencia para respaldar sus afirmaciones hechas desde una conferencia de prensa en Damasco, aunque al parecer utilizó una imagen para demostrar las ubicaciones donde Tice estuvo detenido desde noviembre de 2017 hasta febrero de 2024.

Hostage Aid Worldwide de EE. UU. ha colaborado con la familia de Tice y las autoridades estadounidenses en la búsqueda de Tice, y la administración de Biden ha hecho eco de un mensaje de esperanza de que Tice está vivo, a pesar de meses sin noticias sobre su paradero.