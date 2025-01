Openvibe, una aplicación de redes sociales múltiples para Bluesky, Mastodon, Threads (supuestamente) y Nostraya.

Lanzado en 2024, Openvibe inicialmente apoyó a tres de las redes sociales abiertas más prominentes, todas las cuales operan utilizando diferentes protocolos: Mastodon utiliza ActivityPub, Bluesky se ejecuta en AT Protocol, y Nostr alimenta a varias aplicaciones de terceros. Posteriormente, Openvibe agregó soporte para Instagram Threads, a medida que esa aplicación se integraba aún más con ActivityPub y se abría a la comunidad de desarrolladores.

Como explicó el CEO Matej Svancer en ese momento, la idea detrás de su aplicación era ofrecer a los usuarios una puerta de entrada más amigable y “fácil de usar” a la web social abierta. Debido a los diferentes protocolos que utilizan estas redes, puede ser difícil para los recién llegados que terminan teniendo que cambiar de aplicaciones o limitar su participación a su plataforma preferida.

Pero Openvibe no solo permite a las personas mantenerse conectadas con amigos en todos estos servicios en un cronograma combinado, sino que también permite publicar en varias redes al mismo tiempo.

Acabo de probarlo, y mi opinión es que Openvibe es definitivamente interesante, pero no es para mí, y no estoy seguro de para quién es. Inicié sesión en las tres cuentas personales que supuestamente admite Openvibe: Bluesky, Mastodon y Threads. Obtuve un cronograma principal que mezcla todas las publicaciones de mis cuentas de Bluesky y Mastodon. No veo ningún error relacionado con Threads, pero tampoco veo publicaciones de Threads. Eso tiene sentido porque Threads no ofrece una API que permita clientes de terceros completos. Threads tiene una API para publicar, así que supongo que mi cuenta de Threads en Openvibe es solo para escribir. El sitio web de Openvibe y la aplicación misma sugieren que debería ver contenido de mi cronograma de Threads, sin embargo.(Quizás no lo veo porque desactivé “compartir en fediverso” con mi cuenta de Threads hace unas semanas, porque prefiero mantener estas redes separadas. Pero si ese es el problema, Openvibe no explica que necesito volver a habilitarlo.)

Realmente no veo la utilidad de mezclar los tweets de dos (¡o más!) redes sociales diferentes en un cronograma unificado. Para mí es simplemente confuso. No me agrada la situación actual en la que tres redes sociales completamente separadas y prósperas ameritan algo de mi atención (sin mencionar que una cuarta, X, aún más o menos también lo hace). Pero cuando uso cada una de estas plataformas, quiero usar un cliente dedicado para cada plataforma. Estas plataformas tienen diferentes características, en diversos grados, y definitivamente tienen diferentes vibra y normas culturales. Pretender que todas forman una gran plataforma (m minúscula) meta no hace que esa pretensión sea cohesiva. Mezclarlas todas en un solo cronograma no es más simple. Suena más simple pero en la práctica es más caótico.

La idea de que esto de alguna manera pueda apelar a “recién llegados” me parece una locura. El concepto de transmitir múltiples cuentas de múltiples redes en un solo cronograma es, por definición, un poco avanzado. En mi experiencia, por razones muy obvias, los usuarios casuales de las redes sociales solo usan el cliente de primera parte. Están confundidos incluso por la idea de usar, digamos, una aplicación llamada Ivory para acceder a una red social llamada Mastodon. La idea de explicarles por qué querrían usar una aplicación llamada Openvibe para acceder a Mastodon, Bluesky y Threads (y la rara red blockchain Nostr) es como tratar de explicarle a su perro por qué deberían mantenerse alejados de la basura. Puede haber un mercado para clientes de terceros (o al menos espero que lo haya), pero ese mercado no está formado por “recién llegados”.

Además, Openvibe no es una buena aplicación. No se ve genial, la fuente personalizada es algo caricaturesca (lo cual encuentro poco atractivo y desalentador), hay mucha iconografía y texto en gris sobre blanco de bajo contraste, y, lo peor de todo, parece actualizar tus feeds periódicamente y cuando lo hace, refresca y desplaza el cronograma mientras lo estás viendo. Es como tener un libro que cambia de página automáticamente mientras estás leyendo en medio de una página. Cuando sales y vuelves a la aplicación unos minutos después, el cronograma necesita recargarse, lo que contribuye a que la aplicación se sienta bastante lenta. El aspecto general, la sensación y el diseño dicen “red social de estilo genérico similar a Twitter”.

Utilizo y veo claramente la utilidad de Croissant, una aplicación multi-red para publicar en Mastodon, Threads y Bluesky. Croissant no es un cliente para consumir contenido de esas plataformas; es solo una herramienta para enviar nuevas publicaciones a esas plataformas.

Y me encantaría que Ivory de Tapbots agregara soporte para cuentas de Bluesky. Pero cuando uso Ivory (como cuando usaba Tweetbot, durante años, antes de esto), no veo, y no quisiera ver, un solo cronograma de todas las cuentas configuradas. Quiero alternar entre múltiples cuentas, cada una con sus propios cronogramas discretos. En muchos aspectos, Openvibe es lo opuesto a Ivory, comenzando desde su eslogan: “Todas las redes sociales descentralizadas, un solo cronograma”.