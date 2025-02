OpenAI revela GPT-4.5 en medio de una avalancha de nuevos lanzamientos de modelos de IA.

Desbloquee el Editor’s Digest de forma gratuita

Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

OpenAI ha lanzado su modelo de inteligencia artificial más grande con menos “alucinaciones”, lo último en una oleada de lanzamientos de IA por grupos tecnológicos estadounidenses.

La empresa con sede en San Francisco presentó el jueves GPT-4.5, su actualización muy esperada de la tecnología que sustenta su producto popular ChatGPT. En pruebas iniciales, su tasa de alucinaciones, donde los sistemas de IA generan información inexacta, fue del 37 por ciento, en comparación con casi el 60 por ciento en su predecesor GPT-4o.

Con GPT-4.5, OpenAI sigue apostando por grandes modelos de lenguaje costosos a pesar de la llegada de productos más pequeños altamente capaces, como el R1 de la startup china DeepSeek, que son abiertos, más baratos y más accesibles para los desarrolladores.

Este lanzamiento se produce en medio de una creciente competencia dentro de la industria de la IA en rápido desarrollo, ya que los grupos tecnológicos se han apresurado a lanzar sus últimos modelos en las últimas semanas. Anthropic reveló su Sonnet Claude 3.7 el lunes, que siguió al lanzamiento la semana pasada del Grok 3, el último modelo de xAI de Elon Musk.

OpenAI, en una publicación en el blog el jueves, dijo que GPT-4.5 tenía “un conocimiento más amplio y una comprensión más profunda del mundo, lo que lleva a una reducción de alucinaciones y una mayor fiabilidad en una amplia gama de temas”.

“Con cada nuevo orden de magnitud de cálculo vienen capacidades novedosas”, dijo la empresa, añadiendo que GPT-4.5 estaba “en la vanguardia de lo que es posible en el aprendizaje no supervisado”.

OpenAI ha estado a la vanguardia de una carrera global para liderar la industria de la IA, recaudando decenas de miles de millones de dólares de inversores para financiar modelos más grandes con capacidades aumentadas que requieren grandes cantidades de potencia informática.

Está en conversaciones con SoftBank y otros inversores para recaudar hasta $40 mil millones con una valoración de $300 mil millones, incluido el nuevo dinero. Anthropic también está recaudando alrededor de $3.5 mil millones con una valoración de más de $60 mil millones, según dos personas con conocimiento de ese proceso.

Sin embargo, los enormes costos de operar modelos más grandes han llevado a OpenAI a considerar retirar el acceso de los desarrolladores a GPT-4.5 en medio de una feroz competencia en los precios de los competidores.

OpenAI dijo que, si bien se ofrecerá un avance de GPT-4.5 a los desarrolladores que paguen por usar los modelos de OpenAI a través de su interfaz de programación de aplicaciones (API), este acceso podría ser revocado en el futuro.

Los grupos de IA generan principalmente ingresos a través de acceso API pagado y suscripciones individuales. OpenAI dijo que verá cómo los desarrolladores utilizan el potente modelo y si vale la pena ofrecerlo considerando el alto costo de operación.

La empresa dijo: “GPT‐4.5 es un modelo muy grande y que requiere mucha potencia de cálculo, lo que lo hace más caro y no un reemplazo para GPT‐4o [su predecesor]. Por esta razón, estamos evaluando si seguir sirviéndolo a largo plazo en la API mientras equilibramos el apoyo a las capacidades actuales con la construcción de modelos futuros”.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha dicho anteriormente que GPT-4 costó más de $100 millones en entrenamiento, y se espera ampliamente que estos costos aumenten a medida que el tamaño y las capacidades de los modelos escalan y requieren más potencia informática para entrenarlos y ejecutarlos.

Recomendado

En una publicación en X después del anuncio, Altman dijo que la empresa estaba “sin GPUs”, los chips necesarios para ejecutar y entrenar sistemas de IA.

“No es así como queremos operar, pero es difícil predecir perfectamente los aumentos de crecimiento que conducen a escasez de GPUs”, dijo, añadiendo que esperaban obtener más en las próximas semanas.

También resaltó que GPT-4.5 no se enfocaba en el razonamiento y no superaría los estándares de la industria, pero tenía “un tipo de inteligencia diferente y hay una magia en él que no había sentido antes”.

Reporte adicional por George Hammond en San Francisco y Melissa Heikkilä en Londres