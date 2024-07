OpenAI lanza SearchGPT, pero todavía estoy esperando por Apple Search.

“

Hoy, OpenAI hizo el anuncio más previsible en la historia de la tecnología. Se está metiendo en el negocio de las búsquedas.

En una publicación en el blog, la empresa anunció “Estamos probando SearchGPT, un prototipo de nuevas características de búsqueda diseñadas para combinar la fortaleza de nuestros modelos de IA con información de la web para brindarte respuestas rápidas y oportunas con fuentes claras y relevantes. Estamos lanzando a un pequeño grupo de usuarios y editores para obtener comentarios. Aunque este prototipo es temporal, planeamos integrar lo mejor de estas características directamente en ChatGPT en el futuro.”

Las pruebas con los editores representan un claro desafío a la sede de Google. Los editores han estado criticando el algoritmo de Google durante años, por lo que OpenAI parece estar ansioso por atraerlos hacia su visión de la búsqueda. Ya tienen asociaciones con News Corp y The Atlantic, mostrando lo seriamente que la empresa está yendo tras la billetera de Google.

La empresa dice que “Estamos comprometidos con un ecosistema próspero de editores y creadores. Esperamos ayudar a los usuarios a descubrir sitios y experiencias de los editores, mientras brindamos más opciones de búsqueda. Durante décadas, la búsqueda ha sido una forma fundamental para que los editores y creadores lleguen a los usuarios. Ahora, estamos utilizando la IA para mejorar esta experiencia resaltando contenido de alta calidad en una interfaz conversacional con múltiples oportunidades para que los usuarios se involucren.”

El producto se ve exactamente como esperarías de la empresa que hace ChatGPT. Escribes algo en una barra de búsqueda y obtienes una respuesta conversacional. Los resultados, según la empresa, están diseñados para resaltar a los editores de los cuales proviene el contenido.

La empresa ha lanzado SearchGPT en beta con un pequeño grupo por ahora, pero siempre puedes inscribirte en la lista de espera.

Sigo esperando a Apple Search

Aunque es genial ver que Google finalmente tiene una competencia seria en el negocio de las búsquedas, he estado esperando a que Apple haga su entrada aquí desde hace un tiempo. Sé que es malo decir “finalmente tener una competencia seria”, pero sabemos cómo ha sido, hay una razón por la que Bing fue degradado por Copilot.

Ciertamente no tengo planeado usar SearchGPT. OpenAI no ha sido una empresa centrada en la privacidad del usuario, así que imagino que estarás entregando la misma cantidad de información a ellos que a Google. He estado usando Ecosia y DuckDuckGo, dos motores de búsqueda enfocados en la privacidad, durante años y encontré que han sido reemplazos perfectamente adecuados para Google.

Me encantaría ver a Apple comprar Ecosia o DuckDuckGo y hacer que Apple Search suceda, pero si la empresa aún no ha hecho ese movimiento, dudo que lo haga pronto. Tal vez la empresa aproveche lo que está construyendo con Apple Intelligence para crear su propio motor de búsqueda tras los pasos de SearchGPT de OpenAI?

No me haría muchas ilusiones, pero estamos en un nuevo mundo de IA, así que parece que todo es posible en este punto. Apple también está tan enfocada en la privacidad en este momento que parece inevitable un motor de búsqueda centrado en la privacidad de la empresa en este punto.

Todo lo que sé es que usaría inmediatamente Apple Search sobre cualquier otro motor de búsqueda en el mercado, así que la empresa ya me tiene como cliente, incluso si aún no ha lanzado el producto.

