OpenAI envía un memo interno liberando a ex empleados de acuerdos de confidencialidad.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, habla durante la conferencia Microsoft Build en la sede de Microsoft en Redmond, Washington, el 21 de mayo de 2024.

Jason Redmond | AFP | Getty Images

OpenAI retrocedió el jueves en una decisión controversia de, en efecto, hacer que los antiguos empleados eligieran entre firmar un acuerdo de no difamación que nunca expiraría, o mantener su equidad adquirida en la empresa.

El memo interno, que fue visto por CNBC, fue enviado a antiguos empleados y compartido con los actuales.

El memo, dirigido a cada antiguo empleado, decía que en el momento de la salida de la persona de OpenAI, “pudo haber sido informado de que se le requería firmar un acuerdo de liberación general que incluía una disposición de no difamación para retener las Unidades Adquiridas de equidad.”

“Independientemente de si ejecutó el acuerdo, le escribimos para notificarle que OpenAI no ha cancelado, y no cancelará, ninguna Unidad Adquirida,” indicaba el memo, que fue visto por CNBC.

El memo también señaló que OpenAI tampoco hará cumplir cualquier otra cláusula de no debida publicidad o no de solicitud que el empleado haya firmado.

“Como compartimos con los empleados, estamos realizando actualizaciones importantes a nuestro proceso de salida,” dijo un portavoz de OpenAI a CNBC en un comunicado.

“No hemos y nunca quitaremos equidad adquirida, incluso cuando las personas no firmaron los documentos de salida. Eliminaremos las cláusulas de no difamación de nuestros documentos de salida estándar, y liberaremos a los antiguos empleados de las obligaciones de no difamación existentes a menos que la disposición de no difamación fuera mutua,” declaró el comunicado, añadiendo que también se informaría a los antiguos empleados de esto.

“Lamentamos mucho que solo estemos cambiando este lenguaje ahora; no refleja nuestros valores ni la empresa que queremos ser,” añadió el portavoz de OpenAI.

Bloomberg fue el primero en informar sobre la liberación de la cláusula de no difamación. Vox fue el primero en informar sobre la existencia de la cláusula de NDA.

La noticia llega en medio de una creciente controversia para OpenAI durante la última semana aproximadamente.

El lunes, una semana después de que OpenAI presentara una serie de voces de audio para ChatGPT, la empresa anunció que retiraría una de las voces virales del chatbot llamada “Sky.”

“Sky” creó controversia por parecerse a la voz de la actriz Scarlett Johansson en “Her,” una película sobre inteligencia artificial. La estrella de Hollywood ha alegado que OpenAI copió su voz a pesar de que se negó a dejar que la usaran.

“Hemos escuchado preguntas sobre cómo elegimos las voces en ChatGPT, especialmente Sky,” publicó la empresa respaldada por Microsoft en X. “Estamos trabajando para pausar el uso de Sky mientras las abordamos.”

También la semana pasada, OpenAI disolvió su equipo enfocado en los riesgos a largo plazo de la inteligencia artificial solo un año después de que la empresa anunciara el grupo, confirmó una persona familiarizada con la situación a CNBC el viernes.

La persona, que habló con CNBC bajo condición de anonimato, dijo que algunos de los miembros del equipo están siendo reasignados a múltiples otros equipos dentro de la empresa.

La noticia llegó días después de que ambos líderes del equipo, el cofundador de OpenAI Ilya Sutskever y Jan Leike, anunciaron sus salidas. Leike escribió el viernes que la “cultura y procesos de seguridad de OpenAI han pasado a un segundo plano por productos brillantes.”

El equipo de Superalineamiento de OpenAI, que se formó el año pasado, se ha centrado en “avances científicos y técnicos para dirigir y controlar los sistemas de IA mucho más inteligentes que nosotros.” En ese momento, OpenAI dijo que comprometería el 20% de su potencia informática a la iniciativa durante cuatro años.

La empresa no proporcionó un comentario en el registro y en su lugar dirigió a CNBC a la publicación reciente del cofundador y CEO de OpenAI, Sam Altman, en X, donde compartió que estaba triste de ver partir a Leike y que la empresa tenía más trabajo por hacer.

El sábado, el cofundador de OpenAI, Greg Brockman, publicó una declaración atribuida tanto a él mismo como a Altman en X, afirmado que la empresa ha “sensibilizado a la sociedad sobre los riesgos y oportunidades de la IAG [inteligencia artificial general] para que el mundo pueda prepararse mejor para ello.”

