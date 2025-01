Ondas Networks nombra a Markus Nottelmann como nuevo CEO por Investing.com

“

SUNNYVALE, CA – Ondas Holdings Inc. (NASDAQ:), una empresa con una capitalización de mercado de $202.5 millones especializada en redes inalámbricas privadas y soluciones de drones, anunció el nombramiento de Markus Nottelmann como Director Ejecutivo de su subsidiaria Ondas Networks Inc. El nombramiento se produce en un momento en que las acciones han mostrado un impulso significativo, registrando una ganancia del 110% en los últimos seis meses. Nottelmann, miembro del consejo de Ondas Networks, ha estado contribuyendo a la empresa como Asesor Senior desde octubre de 2024, centrándose en el desarrollo comercial y actividades estratégicas.

Con una trayectoria en roles financieros y operativos estratégicos, Nottelmann aporta una amplia experiencia en la industria ferroviaria a su nuevo cargo. Su carrera incluye posiciones de liderazgo en Sperry Rail Service y Acuren Inspections, subsidiarias de Rockwood Holdings, LP, así como en Furmanite Inc. y DMA S.r.l. Desde 2020, Nottelmann ha aprovechado su experiencia como CFO estratégico, guiando a empresas a través de evaluaciones estratégicas, transformaciones y adquisiciones. Según los datos de InvestingPro, su nombramiento llega en un momento crucial ya que la empresa enfrenta desafíos con la quema de efectivo y la rentabilidad, con una débil puntuación de Salud Financiera de 1.34.

En su declaración, Nottelmann expresó entusiasmo por avanzar Ondas Networks en un momento significativo en la evolución tecnológica del ecosistema ferroviario. Destacó la innovadora plataforma de conectividad inalámbrica dot16 de la empresa y el creciente pipeline de oportunidades.

Eric Brock, Presidente y CEO de Ondas Holdings, respaldó el nombramiento de Nottelmann, citando su acumen financiero y estratégico, así como sus habilidades de liderazgo. Brock enfatizó la importancia del momento del nombramiento, ya que la empresa busca impulsar la adopción de su plataforma dot16 y capitalizar sus inversiones en tecnología y desarrollo de mercado.

Ondas Holdings opera a través de sus subsidiarias, Ondas Networks y Ondas Autonomous Systems Inc., que incluye a American Robotics, Inc. y Airobotics LTD. Ondas Networks desarrolla tecnología inalámbrica de banda ancha basada en software para respaldar aplicaciones de IoT críticas en diversas industrias. Ondas Autonomous Systems se especializa en soluciones de drones autónomos para aplicaciones críticas de defensa, infraestructura, industrial y gubernamentales.

Este artículo de noticias se basa en un comunicado de prensa de Ondas Holdings Inc. y no incluye ningún análisis o comentario adicional. La información presentada aquí está destinada únicamente con fines informativos. Para un análisis exhaustivo de Ondas Holdings, incluidos 17 ProTips adicionales y métricas financieras detalladas, visite InvestingPro, donde encontrará información experta e informes de investigación exhaustivos que cubren más de 1.400 acciones estadounidenses.

En otras noticias recientes, Ondas Holdings Inc. ha estado fortaleciendo activamente su posición financiera y expandiendo sus operaciones. La empresa emitió $18.9 millones en Notas Convertibles Senior de la Serie B-2 y aseguró $1.7 millones adicionales a través de una inversión privada, recaudando un total de $30 millones desde principios de diciembre. Estos fondos se destinan principalmente a la expansión de su negocio de drones, Ondas Autonomous Systems (OAS), a pesar de un tercer trimestre desafiante en 2024, donde los ingresos cayeron a $1.5 millones desde $2.7 millones el año anterior.

Ondas también anunció el nombramiento de Ron Stern (AS:) a su Junta Directiva, un movimiento que se espera influirá en el crecimiento de su unidad de negocio OAS. Stern aporta más de dos décadas de experiencia en capital de crecimiento y capital de riesgo, habiendo ocupado posiciones de liderazgo en OurCrowd y Shamrock Holdings. Su experiencia en financiación acrecentada y fusiones y adquisiciones se considera un activo para las iniciativas estratégicas de la empresa.

La empresa también ha avanzado significativamente en sus operaciones con drones. Su subsidiaria, American Robotics, obtuvo una exención adicional de la Administración Federal de Aviación (FAA) para Vuelos Más Allá de la Línea Visual (BVLOS), que permite operaciones de drones ampliadas. Además, Ondas aseguró un pedido de defensa para su plataforma de drones AI, el Iron Drone Raider, con pedidos iniciales en el mercado de defensa por un total de aproximadamente $14.4 millones.

Estas transacciones y desarrollos estratégicos fueron facilitados por Oppenheimer & Co. Inc., actuando como único agente de colocación en algunos casos. A pesar de estos avances positivos, Ondas enfrenta desafíos con la rentabilidad y las métricas financieras, lo que indica la necesidad de monitorear cuidadosamente su trayectoria de crecimiento. Estos son los últimos avances en las operaciones de Ondas Holdings.

