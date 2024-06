Olvida STEM. El rector de la universidad de París dice que el secreto de los cerebros de IA de Francia es centrarse en las humanidades.

“

Las universidades de Francia se están convirtiendo rápidamente en un terreno de caza para inversores ávidos de desentrañar la fuente de la próxima revolución de la inteligencia artificial.

Pero si los inversores esperan que su próximo fundador multimillonario sea el arquetípico nerd que escribe código, es probable que se sorprendan al encontrar a un estudiante parisino políglota, deportista y con predilección por las artes, presentando en su lugar su idea multimillonaria.

El auge de la inteligencia artificial en París

Hablando con Fortune, Harry Nelis, socio del fondo de capital de riesgo Accel partner, dijo que el vínculo entre las universidades europeas y las nuevas startups es único en la ola de la inteligencia artificial, debido a un enfoque en tecnología avanzada y modelos fundamentales.

Francia es el mercado mejor capitalizado en Europa para startups de IA, según Dealroom, con una adquisición de $2.3 mil millones en financiamiento y superando en el proceso al Reino Unido y Alemania.

Una de las principales fuentes de esa ola es la École Polytechnique, una universidad de ciencias en el suburbio parisino de Palaiseau.

La universidad de 230 años es donde el 57% de los fundadores de startups de IA de Francia estudiaron, según una investigación de Dealroom analizada por Accel.

Arthur Mensch, el CEO y cofundador de 31 años de la popular startup francesa Mistral, valorada en $6 mil millones, es un exalumno de la universidad. Antes de la última ola tecnológica, el CEO de LVMH, Bernard Arnault, obtuvo su título en ingeniería de la École Polytechnique. También cuenta con innumerables CEOs franceses y reconocidos nombres en el campo de STEM.

Dado sus graduados de alto perfil, no es sorprendente escuchar que la educación en la École Polytechnique no es una experiencia típica universitaria. La universidad, fundada en 1794 durante la Revolución Francesa y posteriormente cooptada para las guerras napoleónicas, aún encarna un espíritu militar.

Los estudiantes de la universidad reciben entrenamiento militar obligatorio, algo único entre las Grandes Escuelas de Francia.

Sin embargo, es solo una de las muchas actividades extracurriculares que los entusiastas de la tecnología en una de las mejores universidades de ciencias de París deben dominar antes de construir la próxima empresa de inteligencia artificial multimillonaria, con un enfoque significativo en humanidades.

‘IA en todas las disciplinas’

Dominique Rossin, Decano de la École Polytechnique, dice que si bien sus estudiantes se enfocarán en cursos de STEM, también hay un fuerte énfasis en idiomas extranjeros, deportes, humanidades, ciencias sociales, artes y literatura.

“La IA ahora está insuflando cada disciplina de la misma manera que las matemáticas lo hicieron años atrás”, dijo Rossin.

“Realmente empujamos a nuestros estudiantes fuera de su zona de confort y los alentamos a probar nuevas materias y descubrir nuevas áreas en la ciencia.”

Los jefes de tecnología están de acuerdo en que las personas que utilicen la IA estarán primeras en la línea para los empleos en el mercado laboral de mañana. Las habilidades que pueden adentrarse en el lado técnico, como la codificación y el aprendizaje automático, serán una prioridad.

Pero hablando con Fortune en diciembre, Matt Candy, socio director global de generative AI de IBM Consulting, dijo que también habrá espacio para personas que puedan trabajar con la IA para mejorar sus roles no tecnológicos y aquellos que puedan capacitar a la IA para pensar más como los humanos.

“La capacidad de cuestionamiento, las habilidades de creatividad e innovación serán enormemente importantes porque creo que la IA liberará más capacidad para procesos de pensamiento creativo”, dijo Candy.

“La rapidez con la que la gente podrá tener una idea, probarla, hacer algo, se acelerará tanto. No es necesario tener un título en informática para hacer eso”.

Para los estudiantes de la École Polytechnique, no es coincidencia que su educación integral, que se enfoca en refinar sus habilidades tecnológicas a través de una lente holística, los deje en una posición ideal para manejar cada aspecto de iniciar y hacer crecer un negocio tecnológico, que depende tanto de la diplomacia como de una buena idea.

“Nuestro objetivo es inculcar a los estudiantes con fuertes valores y habilidades de comunicación en las relaciones interpersonales y en la gestión, que son esenciales para el éxito de su futura carrera”, dice Rossin.

“Esperamos que este bagaje ayude a nuestros estudiantes a hacer las observaciones correctas, pero también a pensar y actuar de manera inteligente en relación con las transiciones que son vitales para la sostenibilidad de nuestro mundo.”

Subscribe to the Fortune Next to Lead newsletter to get weekly strategies on how to make it to the corner office. Sign up for free before it launches on June 24, 2024.”