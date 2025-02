Olvida los clichés – Los jóvenes de la Generación Z en Alemania trabajan más, según informe.

Jóvenes adultos en Alemania de 20 a 24 años, están participando cada vez más en la fuerza laboral, dijo el Instituto Oficial de Investigación del Empleo (IAB) desde su sede en Nuremberg el lunes. Entre 2015 y 2023, la participación aumentó en más de seis puntos porcentuales a alrededor del 76%, principalmente debido a que los estudiantes están asumiendo cada vez más trabajos de medio tiempo, según un informe publicado el lunes por el instituto. Entre 1995 y 2015, la participación laboral de los jóvenes de 20 a 24 años había disminuido constantemente, según el informe. Los estereotipos comunes no se aplican. La imagen que muchos trabajadores mayores tienen de esta generación – que prefieren cultivar sus vidas privadas en lugar de sus vidas profesionales – es inexacta, según el informe. “Este hallazgo contradice los estereotipos comunes sobre la falta de voluntad de trabajar entre la Generación Z”, dicen los autores en el estudio. La Generación Z incluye a aquellos nacidos a partir de 1995, siendo la primera cohorte de esta generación que ingresa al grupo de edad de 20 a 24 años en 2015. En comparación, la tasa de participación de 25 a 64 años solo aumentó en casi tres puntos porcentuales a casi 87% en el mismo período. El instituto también señala que los jóvenes no son más propensos a cambiar de trabajo que en el pasado y no tienen preferencia por diferentes horarios de trabajo que las generaciones mayores. Si bien los números indicaron que entre 2015 y 2023, tanto el empleo a tiempo completo como parcial en el grupo de edad aumentaron, el empleo a tiempo parcial aumentó significativamente más. Entre los estudiantes de 20 a 24 años, la tasa de empleo supuestamente aumentó en buenos 19 puntos porcentuales al 56%, mientras que para los no estudiantes, aumentó en casi dos puntos porcentuales a casi 86%.