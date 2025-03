Olvida el M4 Air, quiero que Apple traiga de vuelta el MacBook tradicional

“

Hubo un tiempo en mi vida como usuario de MacBook en el que prefería el modelo más grande. En mis días más jóvenes, cargaba con orgullo un PowerBook G4 de 17 pulgadas, presumiendo de que no estaba dispuesto a comprometer el tamaño de la pantalla y la duración de la batería.

Mi predilección por los MacBooks grandes continuó durante un par de décadas, hasta llegar al MacBook Pro de 16 pulgadas con un M1 Max. Pero luego, revisé el MacBook Air de 15 pulgadas con M3 y abandoné el MacBook Pro de 16 pulgadas como mi computadora principal. ¡Incluso amé el MacBook Pro de 14 pulgadas con M4 cuando lo probé el año pasado también!

Para un usuario como yo, más grande no es mejor. Y ahora creo que quiero ir aún más pequeño, más pequeño que un MacBook Air de 13 pulgadas. Lo que realmente quiero es que Apple reviva el MacBook de 12 pulgadas. Gracias al silicio de Apple y a los componentes modernos, un MacBook de 12 pulgadas podría ser un cambio de juego para los usuarios de MacBook.

El M4 es lo suficientemente potente

El silicio de Apple es la principal razón por la que ya no necesito un MacBook grande. Aún existen sacrificios de rendimiento por tamaños más pequeños, pero la brecha ya no es tan grande como solía ser. Mientras Apple sigue equipando sus laptops más grandes con sus chips más rápidos, el chip base de la serie M es lo suficientemente rápido para usuarios como yo que utilizan aplicaciones creativas (pero no profesionales) de manera semi-regular. Eso no era así con los chips de Intel o PowerPC: aunque las laptops más pequeñas con esos procesadores funcionaban bien, el impulso adicional que las laptops más grandes proporcionaban marcaba una diferencia significativa.

El MacBook Pro de 14 pulgadas con su chip M4 es una excelente computadora portátil para casi cualquiera. Pero imagina ese M4 en una laptop aún más pequeña. Eso sería genial.

Foundry

Cuando se introdujo el M1, superó a los procesadores de Intel que reemplazó. El rendimiento ha mejorado con cada generación del chip M, y el M4 es lo suficientemente rápido para casi cualquier persona. Un M4 (o cualquier futuro chip M base) con 16GB de RAM es suficiente potencia perfecta para un MacBook de 12 pulgadas. Recuerda que el MacBook original tenía un procesador Intel Core M con 8GB de RAM en 2015, un dinosaurio en comparación con lo que Apple ofrece ahora.

La portabilidad es la prioridad

Los MacBooks ya no son principalmente computadoras secundarias o de viaje. Muchos, si no la mayoría, se tratan como Macs de escritorio, conectados a un hub y rara vez salen de casa. Pero eso no es así para todos. Uso una computadora portátil porque a menudo cambio de ubicación por trabajo. Además, viajo con frecuencia y me gusta llevar mi MacBook conmigo para trabajar sobre la marcha. Cuando lo hago, no estoy buscando la potencia ni el tamaño de pantalla de un MacBook Pro.

El principal inconveniente del MacBook original era su falta de puertos, solo tenía un puerto USB-C. Me parece bien. Casi nunca conecto dispositivos periféricos a mi MacBook cuando trabajo de forma remota. Así que un puerto USB-C es todo lo que necesito para cargar o conectar un dispositivo como un SSD o una pantalla. La duración de la batería es tan buena ahora que rara vez tengo problemas cuando necesito conectar algo mientras el puerto está ocupado para cargar. Apple ni siquiera necesita incluir MagSafe o un conector de audio. Solo dame un puerto USB-C y ya está.

Apple nunca ha vendido un MacBook con un módem celular, pero ahora que está aquí el módem C1, los informes que indican que Apple está pensando en utilizarlo podrían hacerse realidad. Apple podría utilizar el módem en un MacBook de 12 pulgadas y promocionarlo como un Mac ultraportátil tan delgado y ligero que puedes llevarlo prácticamente a cualquier parte y estar conectado.

Un iPad Pro no es suficiente

Mientras lees esto, es posible que estés pensando: simplemente compra un iPad Pro. En muchos aspectos, es el mejor dispositivo para viajar: es ligero y portátil, viene con datos celulares y tiene un chip de la serie M super rápido. Y hay momentos en los que viajo con un iPad en lugar de una Mac y aún así logro hacer las cosas.

Pero para cuando necesito concentrarme y trabajar, quiero usar macOS, no iPadOS. Incluso con la pantalla dividida y Stage Manager, la multitarea en el iPad no es lo mismo. Las aplicaciones que más uso no tienen todas las funciones en el iPad y es mucho más fácil navegar entre esas aplicaciones en macOS. Incluso con un Magic Keyboard y Stage Manager, cambiar entre aplicaciones en iPadOS no es tan sencillo como en la Mac.

Apple una vez hizo un MacBook de 12 pulgadas, revisé el último que Apple lanzó antes de que fuera descontinuado. En ese entonces, lo llamé un “MacBook que valía la pena presumir”. Los elogios al MacBook de 12 pulgadas no son nuevos, pero si esa vieja laptop era genial, entonces un MacBook de 12 pulgadas con chip M sería increíble.

“