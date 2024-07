Olvida a Nvidia — Esta acción de semiconductores tiene mucho más valor

"

Nvidia es una gran empresa y una gran acción, pero actualmente cotiza ligeramente por encima de 50 veces las estimaciones de ganancias de Wall Street para 2024. Esto está bien para muchos inversores dispuestos a pagar una prima por una acción de crecimiento de alta calidad, pero para los inversores que están dispuestos a asumir cierto riesgo a corto plazo, ON Semiconductor (NASDAQ: ON) podría ser una mejor opción. Aquí está el motivo.

La ciclicidad importa para las acciones de semiconductores

Los semiconductores son altamente cíclicos; siempre lo han sido y siempre lo serán. Esto se debe a que lo primero que hacen sus clientes cuando ven que la demanda aumenta es pedir chips para prepararse para un aumento en la producción. Por otro lado, cuando ven venir una desaceleración, lo primero que hacen es detener o cancelar los pedidos de chips mientras se preparan para reducir la producción.

Por lo tanto, los semiconductores siempre son indicadores tempranos de sus mercados finales. Sin embargo, no todos los mercados finales son iguales, y este año, el área caliente de gasto ha sido en inteligencia artificial (IA) y en los chips de computación de alto rendimiento necesarios para impulsarla. Es por eso que Nvidia lo ha hecho tan bien y por qué Taiwan Semiconductor Manufacturing sigue superándose, liderado por una fuerte recuperación en sus ventas de HPC.

Posicionamiento de ON Semiconductor

Sin embargo, los mercados finales clave de ON Semiconductor, industrial y automotriz, siguen siendo desafiantes, razón por la cual el precio de las acciones de la empresa ha bajado un 21% en el último año. Volveré a ese punto en un momento, pero primero, unas palabras sobre la propia empresa para aquellos que no estén familiarizados con ella.

El caso de inversión se basa en la reubicación de la empresa para el crecimiento en mercados de crecimiento a largo plazo emocionantes, y esto se ve mejor en sus operaciones de carburo de silicio. La gerencia ha invertido mucho en posicionarse en el negocio de carburo de silicio, en particular al anunciar recientemente una inversión de varios años de $2 mil millones en una instalación de fabricación de carburo de silicio en Europa central. Los chips de carburo de silicio ofrecen varios beneficios sobre los chips de silicio tradicionales, especialmente en las tensiones más altas necesarias para los vehículos eléctricos (EV).

Además, la empresa de chips se ha posicionado en otros mercados de crecimiento emocionantes en nuevas tecnologías donde tiene un contenido relativamente alto, incluida la automatización de fábricas, carga de vehículos eléctricos, infraestructura de energía renovable, 5G y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).

Desafíos de ON Semiconductor

Desafortunadamente, aunque estos mercados finales tienen un gran potencial de crecimiento a largo plazo, se están desacelerando en 2024. El impacto de la desaceleración se ve mejor en la disminución de las ventas de la empresa y en la desaceleración de su negocio de carburo de silicio. El crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos se ha estancado debido a los persistentemente altos tipos de interés que han hecho que los préstamos para automóviles sean más costosos. Como tal, los fabricantes de automóviles han reducido la inversión en vehículos eléctricos y las ventas de la empresa se han visto negativamente afectadas.

Por ejemplo, en octubre, la gerencia dijo que una reducción en la demanda de un cliente automotriz original (OEM) daría como resultado que la empresa solo alcanzara los $800 millones en 2023 en lugar de la meta de $1 mil millones. Avancemos hasta febrero, y el CEO Hassane El-Khoury le dijo a los inversores: "Los últimos planes de vehículos eléctricos del OEM indican un crecimiento más moderado que señala un crecimiento del mercado de SiC en el rango del 20% al 30%" en comparación con los informes del mercado que pronostican un crecimiento del "30% o 40% para el carburo de silicio en 2024."

Como señal de un mercado en declive, El-Khoury actualizó a los inversores en abril y dijo que todavía esperaba que el mercado totalizable de carburo de silicio aumentara en 2024, "aunque a un ritmo más bajo de lo anticipado anteriormente."

Aunque señaló que había señales de estabilización de la demanda, dejó en claro que "no voy a llamar al fondo. Fui muy claro la última vez. Lo llamaré cuando esté en la cima del otro lado."

Como tal, cualquiera que esté pensando en comprar necesita apreciar que hay potencial para algunas noticias negativas a corto plazo.

Dos razones para comprar ON Semiconductor

Si puede tolerar el riesgo a corto plazo, la acción es altamente atractiva. Después de todo, nadie discute que los vehículos eléctricos son el futuro de la industria. Todo lo que se necesita es un entorno de tasas de interés más bajas para que las ventas de vehículos eléctricos aumenten, al igual que la inversión en EV. Además, los otros mercados finales específicos mencionados tienen excelentes perspectivas de crecimiento a largo plazo.

Mientras tanto, los múltiplos de valoración de ON Semiconductor no son exigentes. Negociando a 18.3 veces las ganancias estimadas, la empresa parece ser una excelente compra. Si bien no hay garantía de que alcance esos números, y como señala El-Khoury, es difícil predecir el fondo del mercado, es bastante seguro que los mercados finales y las ventas de ON Semiconductor se recuperarán en línea con la ciclicidad tradicional.

Dado que todo lo que la empresa tiene que hacer es cumplir con las estimaciones de Wall Street para parecer una excelente compra, argumentaría que la consideración de riesgo/recompensa favorece la compra de acciones para los inversionistas emprendedores.

Lee Samaha no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool tiene posiciones y recomienda Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing. Motley Fool recomienda ON Semiconductor. Motley Fool tiene una política de divulgación.

