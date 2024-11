Olvida a China, la carta Trump de México es el arma secreta de BMW para los coches eléctricos.

“

Tomemos el i3, audaz en diseño y popular durante los 11 años de su fabricación, vendiendo un cuarto de millón de unidades. Ahora, BMW espera convertirse nuevamente en líder en electrificación con su generación Neue Klasse. Sin embargo, no fabricará estos nuevos vehículos eléctricos en los EE. UU. Serán manufacturados en México. Con los riesgos de guerras comerciales en el horizonte, esta podría ser una decisión inteligente.

A pesar de la ventaja inicial, BMW no logró aprovechar su liderazgo temprano cuando la segunda ola de vehículos eléctricos como el Tesla Model 3 y Y se volvieron globales en 2019/20. La compañía ha vuelto a destacarse desde entonces con una extensa gama eléctrica, lo que le permitió superar a Tesla en ventas en Europa en julio.

Sin embargo, la mayoría de estos vehículos eléctricos actuales se construyen en plataformas compartidas con modelos de motor de combustión interna, ya que BMW apostó mientras el crecimiento del mercado eléctrico permanecía impredecible. La próxima Neue Klasse es diferente. Está diseñada para Vehículos Eléctricos a Batería (VEB) en primer lugar.

¿Deja Vu de Neue Klasse Otra Vez?

La nueva Neue Klasse recuerda a la estrategia de salvación de la compañía de BMW de la década de 1960, también del mismo nombre. En ese entonces, BMW estaba produciendo algunos automóviles brillantes, como el diminuto Isetta y el hermoso convertible 502, pero no lograba venderlos en suficiente volumen, lo que resultaba en dificultades financieras. Por lo tanto, con la Neue Klasse de 1962, BMW desechó todos los modelos antiguos y pasó a una plataforma compartida en toda la gama, lo que resultó en vehículos muy queridos como el 1800 y el 2002. Esto sentó las bases para los modelos que ahora son globalmente conocidos, como la serie 3.

BMW no enfrenta los mismos problemas financieros que a principios de la década de 1960, aunque ha visto caer sus beneficios en un 84 por ciento debido a una caída en las ventas en China. Pero la electrificación es un gran desafío para toda la industria automotriz, con muchos fabricantes tradicionales quedándose rezagados. A nivel mundial, Tesla y BYD dominan las ventas de VEB, trasladando más de un millón de autos cada uno en los primeros tres trimestres de 2024. Geely y Volkswagen ocupan un distante tercer y cuarto lugar respectivamente, vendiendo medio millón cada uno. Los cuatro se centran principalmente en diseños nativos de VEB. Si bien la diversificación tiene ventajas durante la transición, se pierden las ventajas que una plataforma diseñada específicamente para baterías puede ofrecer, como un mayor espacio interno.

La nueva Neue Klasse indica que BMW ha comprendido que la transición ya ha superado el punto de no retorno y que es hora de apostar “todo” por los VEB. La compañía claramente espera que esta nueva generación de autos sea tan revolucionaria como su viraje de la década de 1960. Aunque el caballito de batalla de la nueva Neue Klasse ha sido la berlina, un SUV (al que BMW denomina SAV, por vehículo de actividad deportiva) será el lanzamiento inicial en 2025. La primera fábrica en construir coches Neue Klasse ha sido la planta en Debrecen, Hungría, con Múnich convirtiéndose exclusivamente en todo eléctrico en 2027. Esto tiene sentido para servir al mercado europeo, pero ¿qué pasa con el crítico mercado estadounidense?

México Flexible

Introduzca a México. Uno pensaría que BMW estaría construyendo sus VEB en los EE. UU. para el mercado estadounidense, y para la mayoría de sus modelos de combustión interna convencionales, lo está, a través de su enorme planta en Spartanburg, Carolina del Sur, que produce 1.500 autos al día. Sin embargo, BMW ha demostrado el potencial de México como un centro global para la producción de automóviles, con el exitoso 2-series y su derivado deportivo M2 fabricados exclusivamente en México para todo el mercado mundial. En América, el 2-series ha ganado una serie de codiciados premios de calidad de J.D. Power, demostrando la calidad de la operación mexicana.

Actualmente, la fábrica de BMW en San Luis Potosí, México, es la instalación más nueva de la compañía, y los trabajos de construcción están bien encaminados para agregar una unidad de producción de paquetes de baterías de 80.000m2 para servir a los VEB Neue Klasse, que comenzarán la producción en 2027.

Según Oliver Haase, Vicepresidente Senior de Compras, Calidad y Red de Proveedores, Grupo BMW Américas, México es un “ajuste natural para la fabricación de la próxima generación de BMW VEB para el mercado americano”. También ve su potencial más allá de los continentes de América del Norte y del Sur. “BMW será el primer fabricante premium de automóviles en producir VEB y baterías en México.”

Esto se trata de mucho más que de costos laborales baratos. “México tiene 14 acuerdos de libre comercio con 50 países,” dice Francisco N. González Díaz, Presidente Ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, A.C. El más importante de estos es el T-MEC con EE. UU. y Canadá (anteriormente TLCAN), pero México también tiene un acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio, que incluye a la UE, Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza. Hay acuerdos con la mayoría de América del Sur y Central, además del Reino Unido y el CPTPP, que incluye a Australia, Japón, Nueva Zelanda y Singapur. “Esto lo convierte en un lugar increíblemente bueno para construir autos para un mercado global.”

Poniendo eso en perspectiva, México exporta un valor mayor de automóviles a Alemania que China o el Reino Unido, cerca de $ 4.8 mil millones en 2023 (esto incluye otras marcas además de BMW). El país tiene una cadena de suministro de autopartes próspera y una disponibilidad listo de graduados STEM para empleo en la industria automotriz. BMW pone mucho esfuerzo en proporcionar oportunidades de capacitación y aprendizaje con universidades locales e incluso ha convertido su edificio de oficinas original en San Luis Potosí en un centro de actividades juveniles para la zona llamado Club de Niños y Niñas.

La Neue Klasse se ha presentado como una generación completamente eléctrica. Sin embargo, Haase reconoce que esto no significa el fin de la combustión interna en BMW. “La Neue Klasse marcará la dirección del diseño,” dice, “pero habrá espacio para vehículos con otros tipos de trenes motrices dentro de la nueva generación.” De manera similar, las plataformas recientes enfocadas en VEB de Stellantis, como la utilizada en el Peugeot e-3008, también admiten motores híbridos de combustión interna.

¿El As en la Manga de México?

La reelección de Donald Trump podría ser un obstáculo para la estrategia de BMW en México. Durante su campaña, en el podcast de Joe Rogan proclamó su amor eterno por los aranceles y amenazó con un impuesto del 60% a las importaciones. Los VEB fabricados en China ya enfrentan un impuesto del 100% al ser importados a EE. UU. Incluso con costos de producción considerablemente más bajos en China, eso ha dejado a los fabricantes chinos buscando producción local o dejando en pausa cualquier idea de entrar en el mercado estadounidense.

La industria automotriz de México exportó más de $ 64 mil millones en la primera mitad de 2024. Eso es una contribución significativa al ingreso del país, con un PIB de $ 1.789 billones en 2023. México importó un poco más de $ 41 mil millones en productos automotrices, dando un saldo comercial positivo de casi $ 23 mil millones, con EE. UU. siendo el mayor contribuyente y creciendo. Ese es el tipo de déficit que al Presidente entrante le gustaría revertir a favor de EE. UU. Trump no ha mencionado todavía la cancelación del T-MEC. Ya estaba programada una revisión conjunta para 2026, pero esto solo inicia un reloj de diez años para la expiración del T-MEC, y Trump está más enfocado en restringir a empresas chinas que en las alemanas que operan en producción en México. Aun así, también podría intentar restringir importaciones desde otros lugares, incluido México.

BMW ya tiene su enorme planta de producción en EE. UU. en Spartanburg, Carolina del Norte, por lo que en teoría, podría trasladar parte de la producción allí, aunque no será fácil considerando cuánto trabajo (y dinero) se ha invertido en preparar la fábrica en México para fabricar VEB. Un portavoz de BMW dijo a Fortune: “No habrá nada por el momento. Es demasiado pronto para nosotros y no deseamos especular.” Esa parece ser la disposición del momento, con otras compañías haciendo declaraciones similares. Nadie sabe exactamente qué planes tiene el Presidente entrante Trump (probablemente incluido él mismo). Sin embargo, aunque podría renegociar el T-MEC, eso no afectará directamente a los otros acuerdos comerciales de México.

Podría desencadenar una guerra comercial internacional de represalias, con acuerdos comerciales no estadounidenses atrapados en el fuego cruzado. Pero aún Trump es poco probable que pueda demoler la complicada red de acuerdos globales en sus cuatro años como presidente de EE. UU. A pesar de los recientes acontecimientos políticos, el plan de BMW de fabricar la Neue Klasse en México todavía parece inteligente. No solo permite la entrega de la nueva generación eléctrica de BMW al mercado clave de EE. UU. y las Américas. Puede entregar esta nueva gama vital a muchos otros países con mínimas barreras comerciales.”