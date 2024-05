Oleksandr Usyk de Ucrania se convierte en el campeón mundial indiscutido de peso pesado.

Muchos ucranianos estaban arriba en las primeras horas de la mañana del domingo, por una vez no para buscar refugio de los misiles rusos entrantes, sino para celebrar al boxeador ucraniano Oleksandr Usyk convirtiéndose en el campeón mundial indiscutible de peso pesado.

La victoria del Sr. Usyk sobre el boxeador británico Tyson Fury fue una rara pieza de buenas noticias para una nación acosada que lucha por contener los avances rusos, especialmente en el noreste, donde Moscú ha abierto un nuevo frente.

El presidente Volodymyr Zelensky elogió la victoria como un símbolo de la resiliencia de Ucrania.

“¡Los ucranianos golpearon duro!” escribió el Sr. Zelensky en un post de Telegram alrededor de las 3 a.m. que incluía una fotografía del Sr. Usyk lanzando un golpe a Mr. Fury. “Y al final, ¡todos nuestros oponentes serán vencidos!”

Las tropas ucranianas están actualmente involucradas en feroces combates para detener el avance implacable de Rusia a lo largo de toda la línea del frente, y hay temores de que algunas posiciones clave puedan caer pronto. Las tropas rusas avanzaron recientemente más hacia Robotyne, un pueblo en el sur que fue uno de los raros éxitos de la contraofensiva fallida de Ucrania el verano pasado.

Frente a tales sombrías perspectivas, muchos ucranianos vieron el combate con la esperanza de que una victoria levantara sus espíritus.

“Esta victoria es muy buena para elevar nuestra moral”, dijo Valentyna Polishchuk, 54 años, el domingo en Kiev, la capital. “Las cosas no van bien en nuestro país, y esto es al menos algo bueno.”

El mayor Ilya Yevlash, portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana, dijo que “sin duda”, la victoria del Sr. Usyk “tuvo un impacto en la moral de todos los ucranianos, ¡y ahora necesitamos desesperadamente tales victorias!”

Muchas figuras públicas ucranianas, incluido el ex presidente Petro O. Poroshenko y el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, también ex campeón mundial de peso pesado, se unieron a las celebraciones, retratando la victoria como evidencia de que Ucrania era capaz de derrotar a un fuerte oponente.

El domingo, otro boxeador ucraniano, Denys Berinchyk, ganó un título mundial de peso ligero, sumándose al ambiente festivo.

“Tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos de que nuestra próxima victoria sea nuestra gran victoria”, escribió el Sr. Poroshenko en Facebook.

Con su victoria del domingo, el Sr. Usyk se convirtió en el primer campeón mundial de peso pesado indiscutible en casi un cuarto de siglo. Emergió triunfante después de luchar en un agotador combate de 12 asaltos contra el Sr. Fury en Riad, Arabia Saudita.

Los paralelos con la agotadora guerra de Ucrania contra Rusia no se perdieron en los ucranianos. “Aquí, cada golpe puede cambiar el curso de la batalla”, dijo el Mayor Yevlash.

Varios ucranianos el domingo expresaron la esperanza de que la victoria de Usyk mostrara al mundo que Ucrania aún era capaz de ganar.

“Estoy muy orgulloso de que Oleksandr haya ganado este premio. Es muy importante”, dijo Fedir Ilarionov, de Kiev. Estaba de pie en la Plaza de San Miguel, en el centro de la capital, donde las autoridades ucranianas han exhibido vehículos blindados rusos destruidos y capturados en el campo de batalla.

Pavlo Velychko, teniente ucraniano que defiende la frontera noreste de Ucrania, adoptó un tono más realista.

“Es genial, noticias positivas para Ucrania”, dijo en una entrevista telefónica. “Pero nuestras victorias más importantes ocurren todos los días en el campo de batalla. Allí es donde la atención de la nación ucraniana y del mundo debería centrarse.”