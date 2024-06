Oklahoma ordena a las escuelas enseñar la Biblia ‘inmediatamente’

El principal funcionario de educación de Oklahoma ha ordenado a las escuelas del estado que comiencen a incorporar la Biblia en las lecciones, en el último punto álgido cultural en Estados Unidos sobre la religión en el aula. Una directiva enviada por el Superintendente Estatal Republicano Ryan Walters dijo que la regla era obligatoria, exigiendo “cumplimiento inmediato y estricto”. La regla se aplicará a lecciones para todos los estudiantes de escuelas públicas de entre aproximadamente 11-18 años. Se produce una semana después de que el gobernador de Louisiana firmara una ley que ordenaba a todas las escuelas públicas de ese estado mostrar los Diez Mandamientos. En un comunicado el jueves, el Sr. Walters describió la Biblia como “una piedra angular histórica y cultural indispensable”. “Sin un conocimiento básico de ella, los estudiantes de Oklahoma no pueden contextualizar adecuadamente los cimientos de nuestra nación, razón por la cual los estándares educativos de Oklahoma prevén su instrucción”, añadió. CLLocationCoordinate2D Walters, un antiguo profesor de historia de escuela pública, fue elegido para su cargo en 2022 después de hacer campaña en una plataforma de combatir la “ideología despierta” y eliminar a los “izquierdistas radicales” del sistema educativo de Oklahoma. Su anuncio, que abarca los grados cinco a 12, fue criticado por organizaciones de derechos civiles y grupos que abogan por una estricta separación entre la iglesia y el estado. “Las escuelas públicas no son escuelas dominicales”, dijo Rachel Laser, directora de Americanos Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado, citada por la agencia de noticias AP. “Esto es un nacionalismo cristiano de manual: Walters está abusando del poder de su cargo público para imponer sus creencias religiosas en los hijos de todos los demás. No en nuestra vigilancia”, añadió. El Sr. Walters ha argumentado previamente que los secularistas en Estados Unidos han creado una religión estatal a partir del ateísmo, al alejar la fe de la plaza pública. En un artículo de opinión el año pasado para Fox News, escribió que el presidente de Estados Unidos Joe Biden y los sindicatos de maestros han reemplazado los valores bíblicos con valores “despiertos, anti-educación que dicen a los estudiantes que deben tratar a sus compañeros de clase de manera diferente dependiendo de su raza y sexo y que se les debe enseñar contenido sexual gráfico a una temprana edad posible”. En un comunicado, la Alianza Interconfesional – un grupo de Estados Unidos que busca proteger las libertades religiosas – calificó de “coacción religiosa flagrante” la directiva del superintendente de Oklahoma. “La verdadera libertad religiosa significa asegurar que ningún grupo religioso tenga permitido imponer su punto de vista a todos los estadounidenses”, añadió el comunicado. Se produce una semana después de que Louisiana ordenara a todos los salones de clase hasta el nivel universitario en ese estado mostrar un póster de los Diez Mandamientos. Días después, nueve familias en el estado demandaron a Louisiana, marcando el inicio de lo que algunos esperan que sea una batalla legal prolongada. La queja, respaldada por grupos de derechos civiles, argumenta que tal exhibición viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de religión, y que la pantalla “presiona” a los estudiantes para que adopten la religión favorecida por el estado. Ha habido batallas legales previas sobre la exhibición de los Diez Mandamientos en edificios públicos, incluyendo en tribunales, comisarías de policía y escuelas. En 1980, en el caso Stone v Graham, la Corte Suprema anuló una ley de Kentucky que requería que el documento fuera exhibido en escuelas primarias y secundarias. Este precedente ha sido citado por grupos que impugnan la ley de Louisiana. En su fallo, la Corte Suprema dijo que el requisito “no tenía ningún propósito legislativo secular” y era “evidentemente de naturaleza religiosa”, señalando que los mandamientos hacían referencia al culto a Dios.