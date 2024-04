OJ Simpson y la paradoja del poder estadounidense

Mantente informado con actualizaciones gratuitas

La toma panorámica del Ford Bronco se veía bien en la BBC esa noche. Luego, cuando comenzó el juicio por asesinato, Sky News hizo un trabajo excepcional. Incluso aparte de las imágenes en vivo de la sala del tribunal, hubo digresiones autorizadas sobre la historia de los deportes universitarios y el mapa étnico de Los Ángeles. De hecho, hubo solo una falla en la cobertura británica de la saga de OJ Simpson.

La audiencia no tenía la menor idea de quién era. Antes de la persecución televisada en automóvil, si más de una persona de cada 50 podía mencionar el deporte de Simpson o qué significaban sus iniciales, soy holandés. Esta historia no tenía nada que ver con nosotros. Sin embargo, la decisión editorial de darle un tratamiento de transmisión tan exhaustivo parecía natural. Cuando una nación es la potencia indiscutida en la Tierra, los dramas internos de la misma son asuntos de todos.

Y bien, 30 años después, China es la mayor economía del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo. Su poder militar ha reducido la brecha con el de Estados Unidos. Las sanciones redactadas en Washington pueden resistirse o evitarse con una facilidad que antes era impensable. En la mayoría de los sentidos materiales, Estados Unidos ha experimentado un declive relativo desde 1994. Uno podría esperar que su atracción sobre la atención del mundo disminuyera de manera correspondiente.

En cambio, se ha intensificado. Cuando un hombre muere a manos de un policía de Minneapolis, se llevan a cabo protestas en otros continentes. (Eso no sucedió con la paliza a Rodney King). En Europa, tanto el movimiento “despierto” como gran parte de la reacción de extrema derecha en su contra son importaciones estadounidenses. Y Estados Unidos ni siquiera está intentando hacer esto.

Hay una situación extraña aquí, pero hay precedentes para ello. Estados Unidos está pasando por una fase familiar en la vida útil de los imperios, donde el poder duro disminuye y el suave crece. En la década de 1920, más de un siglo después de que Francia perdiera las guerras napoleónicas, y por lo tanto su lugar como líder de Europa, París era el centro artístico del mundo. Continuó definiendo el buen gusto en asuntos cinematográficos y gastronómicos durante mucho más tiempo que eso. El amor europeo por la chinería también creció incluso después de que Europa superara a China en términos tecnológicos.

Para los no estadounidenses, no es saludable ni digno vivir de manera vicaria a través de otro lugar. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo sigue cautivando un poder en declive? Debido a, no a pesar de, la declinación. Cuando una nación ya no tiene control unilateral sobre las cosas que importan, es más fácil abrazar sus productos culturales. La resentimiento no se interpone en el camino. Puedes ser paternalista en ambos sentidos de ese verbo.

Y así, el mundo ha llegado a pensar en América en un grado que ahora está fuera de proporción con su poder efectivo. Nadie gana con esto. Para los no estadounidenses, no es saludable ni adecuado vivir de manera vicaria a través de otro lugar.

Al mismo tiempo, tampoco es bueno para Estados Unidos ser el acuario del mundo. Su vida pública está lo suficientemente febril sin cientos de millones de voyeuristas medio informados al otro lado del cristal. Poder comandar atención sin esfuerzo también puede adormecer a un país en una falsa sensación de omnipotencia. El prestigio cultural de Francia era un amortiguador psicológico, sin duda, a medida que la nación se deslizaba de la mesa alta del poder mundial. Pero también podría ayudar a explicar los casos de exceso, ya sea en Argelia o en los interminables delirios gaullistas de servir como una “tercera fuerza” entre Occidente y sus enemigos.

Por Janan en [email protected]

