Ohio actualiza formularios de elección para apoyar a candidatos transgénero.

El despacho del Secretario de Estado de Ohio, Frank LaRose (R), ha cambiado las formas de declaración para ayudar a prevenir que los candidatos transgénero sean descalificados por no revelar su “nombre muerto”.

El cambio se produjo después de que Vanessa Joy, una mujer transgénero, fuera descalificada como candidata demócrata para el Distrito 50 de la Cámara de Ohio después de no listar todos los nombres legales utilizados en los últimos cinco años en su petición de firmas, reportó WEWS-TV.

Los nombres muertos se refieren a los nombres anteriores de personas transgénero.

A pesar de cambiar legalmente su nombre y proporcionar su certificado de nacimiento actualizado a la junta del condado, una ley poco conocida de la década de 1990 bloqueó su candidatura cuando su nombre fue cambiado.

La ley requiere que los candidatos enumeren cualquier cambio de nombre de los últimos cinco años en sus peticiones de firmas. Joy expresó su frustración por no haber sido informada de este requisito al presentar su petición. Según WEWS, las instrucciones no estaban en el formulario de petición ni en la guía de candidatos de 2024 del secretario de estado en ese momento.

Un formulario revisado ahora incluye instrucciones para enumerar los nombres anteriores de los últimos cinco años, excepto los de matrimonio. Está disponible en el sitio web del secretario de estado para los candidatos de 2025, dijo Dan Lusheck, un portavoz de LaRose, a Cleveland.com.

Los republicanos intentaron aprobar una legislación para abordar el problema en diciembre antes del receso navideño.

La ley del Senado 71 requería que los candidatos listaran cualquier cambio de nombre en los últimos cinco años, pero exigía que los formularios oficiales incluyeran un espacio designado para esta información, similar a las actualizaciones realizadas por el despacho de LaRose.

El proyecto de ley fue enmendado durante la sesión del 18 de diciembre para exigir que los candidatos enumeraran todos los cambios de nombre legales de los últimos cinco años en sus peticiones de candidatura. Los críticos argumentaron que estos cambios afectaban desproporcionadamente a los candidatos transgénero.

El proyecto de ley no logró pasar en la Cámara antes de las vacaciones.

En mayo, los demócratas presentaron el HB 467 para eximir a los candidatos de revelar cambios de nombre en los últimos cinco años, pero la medida no logró avanzar en la Cámara de Ohio.

