‘¡Oh, la Humanidad!’

MG Siegler:

Una persona común podría leer ese titular y pensar, “wow, una startup se vendió por una cifra de nueve dígitos, impresionante.” Por supuesto, no es impresionante en este caso. Es una venta de liquidación para una empresa que ha estado bajo presión durante meses después de que su producto, el Ai Pin, no lograra captar la atención en el mercado. De hecho, eso no es técnicamente cierto. Había un riesgo real de incendio al cargar el dispositivo, lo que llevó a un retiro del mercado. Y así que me perdonarán por reutilizar un titular aquí, pero esta situación se asemeja mucho más al desastre del Hindenburg del que proviene la frase.