Ofwat multa con £40 millones a Thames Water por el pago de dividendos | Noticias de negocios

La mayor compañía de agua de Gran Bretaña ha sido informada de que enfrenta una multa de más de £40 millones por el pago de un dividendo a los accionistas a pesar de su bajo rendimiento.

Sky News ha sabido que Ofwat notificó a Thames Water el mes pasado que tenía la intención de imponer la sanción por incumplir las normas sobre el pago de dividendos.

El desarrollo aumentará la presión sobre Thames Water a medida que avanza hacia una posible nacionalización temporal bajo una deuda de más de £15 mil millones.

La multa que está considerando Ofwat es notable porque es mayor que los £37.5 millones pagados a los accionistas el otoño pasado, según un informante de Thames Water.

La compañía tiene derecho a apelar la multa propuesta antes de que se tome una decisión final, y la fecha de las elecciones generales el 4 de julio significa que es poco probable que se tome un fallo definitivo hasta después de esa fecha.

Ofwat ya ha pospuesto sus determinaciones provisionales sobre los planes de gastos e inversiones de cinco años de las compañías de agua privadas de Gran Bretaña hasta después de las elecciones.

Estaba previsto que emitiera sus decisiones iniciales el 12 de junio.

Sus determinaciones finales, que se esperan para diciembre, darán forma a las decisiones de los inversores sobre si pueden comprometer capital para financiar las empresas durante la siguiente media década.

Thames Water ha caído en la mayor crisis de su historia por el juicio de sus accionistas de que la compañía se ha vuelto “no invertible” como consecuencia del marco regulatorio establecido por Ofwat.

Esta semana, el Financial Times informó que Ofwat estaba considerando la introducción de un “régimen de recuperación” para compañías de agua en dificultades financieras para permitirles sobrevivir.

Esto implicaría reducir las multas financieras futuras por fugas de agua y contaminación, ambas manchas en la reputación de Thames Water en los últimos años.

Ofwat se ha negado a comentar sobre el informe.

Último mes, Sky News reveló que los representantes del sindicato multinacional de accionistas de Thames Water estaban renunciando como directores de sus entidades corporativas después de negarse a inyectar los miles de millones de libras de financiamiento necesarios para rescatarlo.

El pago del dividendo controvertido de Thames Water Utilities Limited, la empresa operativa, a Kemble Water y sus afiliadas, al parecer incumplió las normas supervisadas por el regulador, que buscan evitar recompensar a los accionistas durante períodos de bajo rendimiento.

La intención de Ofwat de tomar medidas contra Thames Water por el pago de dividendos se informó el mes pasado pero sin ninguna indicación del tamaño probable de una multa.

Thames Water se negó a comentar este fin de semana sobre los detalles de la multa propuesta, pero anteriormente ha dicho: “Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones de licencia, incluidas aquellas relacionadas con la declaración y pago de dividendos.”

Un impago de parte de las deudas de su empresa tenedora en abril ha planteado la posibilidad de que Thames se dirija hacia una administración especial, una forma de insolvencia que dejaría efectivamente al gobierno responsable de administrar una empresa que sirve a casi una cuarta parte de la población de Gran Bretaña.

Sus bonos han caído a mínimos históricos ante el temor de que los prestamistas enfrenten pérdidas significativas en cualquier acuerdo de rescate.

La perspectiva de nacionalización temporal la sitúa entre los desafíos nacionales más apremiantes para el próximo gobierno.

El verano pasado, Sky News reveló que los funcionarios de Whitehall habían comenzado a elaborar planes de contingencia para el colapso de Thames Water ante el temor de que no pudiera sobrevivir.

Desde entonces, ha traído a Chris Weston, ex director ejecutivo de Aggreko, como su nuevo jefe.

Ofwat declinó comentar el sábado sobre la multa propuesta.