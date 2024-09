Oficina de GPM tomó ‘receso laboral no remunerado’ y luego asumió un rol en la Copa del Mundo.

Una investigación encontró que el 9 de junio de 2020, el Inspector Tariq Butt de GMP, quien estaba basado en el complejo de entrenamiento de oficiales de Sedgley Park de la fuerza, solicitó un descanso laboral de tres años por “razones de cuidado infantil y para viajar”.

Manifestó que no trabajaría y sería apoyado financieramente por su familia.

Sin embargo, no informó a la fuerza sobre la oferta de trabajo en Qatar, la fuerza dijo, y en septiembre de 2020 fue contratado en el comité de operaciones de seguridad de la Copa Mundial.

Investigaciones posteriores revelaron que en enero de 2021, mientras visitaba el Reino Unido, el Insp. Butt fue a la Comisaría de Astley Bridge y usó una computadora para acceder a documentos restringidos relacionados con despliegues policiales en eventos deportivos y musicales importantes.

Después de no poder descargar los documentos en un disco USB externo, envió los documentos por correo electrónico a su cuenta personal.

Durante la investigación, se revisó la política de la fuerza, que confirmó que los oficiales necesitaban obtener la aprobación del Jefe de la Policía de GMP antes de emprender un empleo remunerado o un interés comercial mientras estuvieran de descanso laboral, y no se concedió tal permiso.

El panel también escuchó que en marzo de 2021, el Insp. Butt informó al servicio de manutención infantil que su situación financiera no había cambiado y que seguía teniendo una “evaluación nula”.

Esto a pesar de los pagos recibidos del empleo en Qatar, ninguno de los cuales fue declarado a GMP o al servicio de manutención infantil.

GMP remitió el asunto a la Oficina Independiente de Conducta de la Policía (IOPC) antes de que se llevara a cabo una investigación por parte de la unidad anticorrupción de GMP, y se encontró una mala conducta grave contra el ex Insp. Butt.

Una audiencia de tres días por la fuerza determinó que el ex oficial habría sido despedido si no se hubiera retirado.

Ahora será incluido en la lista de prohibición policial.

Steve Noonan, director de operaciones de la IOPC, dijo: “El ex Insp. Butt ha mostrado un completo desprecio por las normas y actuó deshonestamente para su propio beneficio personal.

Al hacerlo, defraudó a sus colegas y corrió el riesgo de socavar gravemente la confianza pública.

Para garantizar que el público reciba el mejor servicio posible, los oficiales de policía necesitan permiso antes de emprender cualquier empleo remunerado adicional o un interés comercial.

