Oficiales de EE. UU. afirman que el ejército de Sudán ha utilizado armas químicas dos veces

El ejército de Sudán ha utilizado armas químicas en al menos dos ocasiones contra el grupo paramilitar con el que está luchando por el control del país, dijeron cuatro altos funcionarios de Estados Unidos el jueves. Las armas fueron desplegadas recientemente en áreas remotas de Sudán, y apuntaron a miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido, paramilitares con los que el ejército ha estado luchando desde abril de 2023. Pero los funcionarios de Estados Unidos temen que las armas pronto puedan ser utilizadas en partes densamente pobladas de la capital, Jartum. Las revelaciones sobre el uso de armas químicas surgieron cuando Estados Unidos anunció sanciones el jueves contra el jefe militar sudanés, el general Abdel Fattah al-Burhan, por las atrocidades documentadas cometidas por sus tropas, incluido el bombardeo indiscriminado de civiles y el uso del hambre como arma de guerra. El uso de armas químicas cruza una vez más otro límite en la guerra entre el ejército sudanés y las F.A.R., su antiguo aliado. Por muchas medidas, el conflicto ha creado la peor crisis humanitaria del mundo, con hasta 150,000 personas muertas, más de 11 millones desplazadas y ahora la peor hambruna del mundo en décadas. Bajo el liderazgo de Burhan, las tácticas de guerra de las Fuerzas Armadas de Sudán han incluido el bombardeo indiscriminado de infraestructuras civiles, ataques a escuelas, mercados y hospitales, y ejecuciones extrajudiciales”, dijo el Departamento del Tesoro, usando un acrónimo de las fuerzas armadas de Sudán. Las Naciones Unidas, naciones aliadas y grupos de ayuda fueron notificados el miércoles por la noche sobre las inminentes sanciones contra el general al-Burhan. La decisión de Estados Unidos es considerada un movimiento significativo contra una figura vista por algunos como el jefe de Estado de Sudán, que también representa a su país en las Naciones Unidas. Los grupos de ayuda temen que el ejército de Sudán pueda retaliar contra la decisión de sanciones restringiendo aún más las operaciones de ayuda en áreas que están en hambruna o que se deslizan hacia ella. No estaba claro de inmediato qué tipo de armas químicas se utilizaron. El conocimiento del programa de armas químicas era limitado a un pequeño grupo dentro del ejército de Sudán, dijeron dos de los funcionarios de Estados Unidos, hablando bajo condición de anonimato para discutir asuntos de seguridad sensibles. Pero estaba claro que el general al-Burhan había autorizado su uso, dijeron. El embajador de Sudán en las Naciones Unidas, Al-Harith Idriss al-Harith Mohamed, negó la acusación. El ejército de Sudán “nunca utilizó armas químicas o incendiarias”, dijo en un mensaje de texto, señalando que Sudán es miembro de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. “Por el contrario, es la milicia la que las usó”, añadió, refiriéndose a las Fuerzas de Apoyo Rápido. La semana pasada, Estados Unidos determinó que las Fuerzas de Apoyo Rápido habían cometido genocidio en la guerra, y impuso sanciones a su líder, el teniente general Mohamed Hamdan, por su papel en atrocidades contra su propio pueblo. Estados Unidos también sancionó siete empresas con sede en los Emiratos Árabes Unidos que comerciaban con armas o oro para las F.A.R. El ejército de Sudán ha sido acusado de usar armas químicas anteriormente. En 2016, Amnistía Internacional dijo que tenía pruebas creíbles de al menos 30 ataques probables que mataron y mutilaron a cientos de personas, incluidos niños, en la región occidental de Darfur. La organización publicó fotos de niños cubiertos de lesiones y ampollas, algunos vomitando sangre o incapaces de respirar. A medida que Estados Unidos debatía medidas punitivas contra el general al-Burhan la semana pasada, las autoridades sudanesas anunciaron que mantendrían un importante corredor de ayuda a través de la vecina Chad, un movimiento que los funcionarios estadounidenses vieron como un esfuerzo para evitar las sanciones. Dos funcionarios estadounidenses dijeron que Estados Unidos detectó numerosas pruebas de armas químicas por parte de las fuerzas sudanesas este año, así como dos incidentes en los últimos cuatro meses en los que las armas se usaron contra tropas de las F.A.R. Estados Unidos también ha obtenido inteligencia que indica que las armas químicas podrían ser utilizadas pronto en Bahri, en el norte de Jartum, donde han habido feroces batallas en los últimos meses mientras las dos partes compiten por el control de la capital. El fin de semana pasado, el ejército de Sudán logró una importante victoria al recapturar la ciudad clave de Wad Madani, la capital de la región panadera de Sudán, de las F.A.R. Los residentes que celebraron la victoria dijeron que la ocupación de un año de la ciudad por parte de las F.A.R. había llevado a abusos generalizados y había empujado a un estado fértil hacia la hambruna. Sumado a la determinación estadounidense de que las Fuerzas de Apoyo Rápido habían cometido genocidio, la recaptura de Wad Madani sugería que el ejército de Sudán estaba ganando impulso en el campo de batalla y apoyo entre el público. Sin embargo, en los últimos días, han surgido informes de viciosas represalias por parte de las tropas sudanesas contra supuestos colaboradores de las F.A.R. en la zona, incluida tortura y ejecuciones sumarias. Las Naciones Unidas dijeron estar “impactadas” por los informes y ordenaron una investigación sobre las muertes. Aunque el uso de armas químicas fue un elemento importante en la decisión de imponer sanciones contra el general al-Burhan el jueves, la acción también fue en respuesta a otras atrocidades, como ataques aéreos que han matado a docenas de civiles a la vez, así como ataques a hospitales y otros edificios que están protegidos por las leyes de la guerra. Dos funcionarios estadounidenses dijeron que Estados Unidos se encontraba en un apuro: para proteger la fuente y el método de la inteligencia utilizada para determinar que las armas químicas se habían utilizado en Sudán, Estados Unidos no quería revelar detalles sobre los ataques, dijeron los funcionarios. Pero los funcionarios de Estados Unidos también querían actuar contra el general al-Burhan antes de que asumiera la presidencia el presidente electo Donald J. Trump. Según la ley estadounidense, el Congreso debe ser notificado del descubrimiento del uso de armas químicas, y se espera que los miembros del Congreso sean informado sobre el tema en una audiencia clasificada el próximo mes. Además de apuntar a General al-Burhan, las sanciones anunciadas el jueves también apuntaron a un hombre descrito como un proveedor de armas sudanés y una empresa con sede en Hong Kong. Un funcionario estadounidense dijo que la empresa se había utilizado para suministrar drones hechos en Irán al ejército de Sudán.