Oficial ebrio liberó a sospechosos para celebrar Año Nuevo, según la policía de Zambia.

Un oficial de policía en Zambia liberó a 13 sospechosos de la custodia para que pudieran ir a celebrar el año nuevo, dicen los funcionarios. El inspector de detectives Titus Phiri fue arrestado después de liberar a los sospechosos de la estación de policía Leonard Cheelo en la capital, Lusaka, antes de huir él mismo. Los 13 detenidos fueron acusados de crímenes como asalto, robo y allanamiento de morada. Todos están actualmente fugitivos y se ha lanzado una búsqueda para encontrarlos. El portavoz de la policía, Rae Hamoonga, dijo que el Sr. Phiri, “en estado de embriaguez, arrebató las llaves de la celda” al oficial Serah Banda en la víspera de Año Nuevo. “Posteriormente, el inspector de detectives Phiri desbloqueó las celdas masculinas y femeninas e instruyó a los sospechosos a irse, diciendo que eran libres de cruzar al nuevo año”, dijo. “De los 15 sospechosos en custodia, 13 escaparon. Después del incidente, el oficial huyó del lugar”. El Sr. Phiri aún no ha comentado sobre las acusaciones. Reaccionando al incidente, el ex portavoz presidencial y abogado Dickson Jere escribió en Facebook: “Sigo riendo cada vez que imagino el escenario – ¡cómico! Pero luego, recordé un incidente similar en 1997.” En la víspera de Año Nuevo en 1997, el fallecido y controversial juez de la Corte Suprema Kabazo Chanda ordenó la liberación de 53 sospechosos, algunos de los cuales fueron considerados peligrosos por la policía. El Sr. Chanda estaba molesto de que los sospechosos hubieran sido arrestados desde 1992, pero aún no habían comparecido ante el tribunal. “Justicia retardada, justicia denegada”, dijo.