Oficial del ejército alemán condenado por espiar para Rusia

Un oficial militar alemán ha sido sentenciado a tres años y medio de prisión por espiar para Rusia. El hombre, identificado solo como Thomas H, había sido capitán en la oficina de adquisiciones del ejército cuando contactó a la embajada rusa en Berlín y pasó información militar secreta. La policía alemana lo arrestó en la ciudad de Koblenz en agosto y lo acusó de compartir fotografías de sistemas de entrenamiento de municiones y tecnología de aeronaves. El hombre de 54 años admitió ante un tribunal de Düsseldorf el lunes haber pasado información a Rusia, diciendo que fue una “idea estúpida” y que lamentaba sus acciones. “Es el mayor lío que he hecho en mi vida”, dijo al tribunal. Los fiscales dijeron que el hombre se acercó a la embajada rusa en Berlín y al consulado en Bonn sin ser instigado y “casi persistentemente se ofreció a sí mismo a Rusia”. Dijeron que fotografió archivos militares sensibles y dejó información en un buzón en el edificio del consulado en Bonn. En una declaración final, el hombre dijo que contactó a la embajada después de preocuparse por el riesgo de una guerra nuclear impulsada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Agregó que estaba especialmente preocupado de que el suministro de armas pesadas de Alemania a Ucrania pudiera arrastrarlo al conflicto. Según cifras del gobierno, Berlín suministró alrededor de €6.6 mil millones (£5.62 mil millones) en equipo militar a Ucrania en 2022 y 2023. Esto incluyó 40 tanques Leopard 1 y 100 vehículos de combate de infantería. El hombre afirmó que el exceso de trabajo crónico había afectado su capacidad para pensar críticamente sobre sus acciones. Su abogado dijo que había sido influenciado por una corriente de propaganda y desinformación pro-rusa que consumía en TikTok y Telegram en ese momento. Señaló que su cliente también se había unido al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). Añadió que la decisión se tomó durante un período de cuatro días “en el cual [su cliente] cruzó líneas rojas”. Mientras los fiscales dijeron que las filtraciones revelaron información militar sensible, señalaron que no había revelado secretos de estado, un acto que habría atraído una sentencia de por vida mucho más severa. El juicio llega en medio de una ola de casos de espionaje ruso que han ocupado titulares en Alemania. En abril, fueron arrestados dos hombres con doble ciudadanía ruso-alemana, acusados de espiar en bases militares estadounidenses en Alemania donde se entrenaban soldados ucranianos. Desde diciembre, un empleado de inteligencia doméstica alemana, Carsten L, ha estado en juicio acusado de pasar datos clasificados a agentes rusos. Y en febrero de 2023, un exguarda de seguridad de la embajada británica en Berlín fue sentenciado a 13 años de prisión por pasar grandes cantidades de información sensible a la cercana embajada rusa. Estos casos han provocado un debate sobre si las medidas de seguridad en Alemania son lo suficientemente estrictas. El gobierno ha admitido que es probable que salgan a la luz más casos. En una entrevista televisiva reciente, el ministro de Justicia Marco Buschmann dijo que Alemania es un objetivo para potencias extranjeras y que es probable que en los próximos meses se “descubran” más espías.