Oficial de policía de Seattle que golpeó y mató a un estudiante de posgrado de la India es despedido.

El jefe interino de la policía de Seattle despidió el lunes al oficial que golpeó fatalmente a una estudiante graduada de 23 años de la India con su vehículo patrulla en enero de 2023 mientras respondía a una llamada. El caso provocó indignación y atrajo la atención generalizada después de que otro oficial fuera grabado en su cámara corporal haciendo comentarios insensibles sobre la muerte de Jaahnavi Kandula.

En un correo electrónico a los miembros del departamento obtenido por NBC News, la jefa interina de policía Sue Rahr dijo el lunes que había decidido despedir a Kevin Dave después de que la Oficina de Responsabilidad Policial de Seattle concluyó que había violado cuatro políticas del departamento, incluida una que requiere la operación segura de vehículos policiales.

Dave iba a 74 mph en una zona de 25 mph en su camino a una llamada sobre una sobredosis, según un informe de investigación policial.

“Creo que el oficial no intentaba lastimar a nadie esa noche y que estaba tratando de llegar lo más rápido posible a una posible víctima de una sobredosis”, escribió Rahr. “Sin embargo, no puedo aceptar las trágicas consecuencias de su manejo peligroso. Su intención positiva no mitiga la pobre decisión que causó la pérdida de una vida humana y desacreditó al Departamento de Policía de Seattle.”

Dave había estado en el departamento durante cuatro años. No pudo ser contactado inmediatamente el martes en los números de teléfono y direcciones de correo electrónico listados para él o a través de su cuenta de LinkedIn.

El Gremio de Oficiales de Policía de Seattle, un sindicato policial, no pudo ser contactado de inmediato por teléfono y una solicitud enviada a través de su sitio web no recibió una respuesta inmediata.

La Oficina del Fiscal del Condado de King revisó el caso el año pasado y anunció en febrero que no presentaría cargos penales graves contra Dave, diciendo que no había suficiente evidencia para probar más allá de una duda razonable que él “estaba conscientemente ignorando la seguridad” cuando golpeó fatalmente a Kandula en un cruce peatonal el 23 de enero de 2023.

La oficina del fiscal dijo entonces que Dave tenía sus luces de emergencia encendidas y que otros peatones reportaron que escucharon su sirena. También dijo que Kandula parecía intentar cruzar la intersección después de ver su vehículo acercarse y que también podría haber estado usando auriculares inalámbricos que podrían haber disminuido su audición.

Dave fue multado con $5,000 por manejo negligente.

La muerte de Kandula ganó atención internacional después de que se publicara una grabación de la cámara corporal del entonces oficial Daniel Auderer en septiembre de 2023. Se puede escuchar a Auderer riendo en el video y sugiere que la vida de Kandula tenía “valor limitado” y que la ciudad debería “simplemente emitir un cheque”. Auderer había sido enviado para determinar si Dave estaba bajo la influencia cuando golpeó a Kandula, arrojándola a más de 100 pies.

Los manifestantes locales habían exigido justicia para Kandula, mientras que los diplomáticos de la India también buscaron una investigación. Kandula, que nació en la India, era una estudiante graduada en el campus de Seattle de la Universidad Northeastern.

El departamento de policía dijo que se enteró de la conversación a través de un empleado preocupado que la escuchó “en el curso rutinario de los negocios”. Ese empleado llevó las preocupaciones a través de la cadena de mando y después de revisar el video, la oficina del jefe la remitió a la Oficina de Responsabilidad Policial para su investigación, como exige la política del departamento y la ordenanza de responsabilidad de la ciudad.

Auderer dejó accidentalmente su cámara corporal encendida mientras estaba en una llamada con el presidente del gremio. Auderer y el gremio, del que era vicepresidente en ese momento, dijeron que sus comentarios habían sido sacados de contexto. En una carta que escribió al director de la Oficina de Responsabilidad Policial más de seis meses después de que Kandula fuera asesinada y después de ser informado de la existencia del video, Auderer dijo que estaba imitando lo que un abogado encargado de negociar el caso habría dicho “y siendo sarcástico para expresar que no deberían estar presentando argumentos locos para minimizar el pago”.

Rahr despidió a Auderer en julio. En un correo electrónico a todo el departamento, ella dijo que las palabras y acciones de Auderer en cámara habían manchado la reputación de la policía de Seattle.

En ese correo electrónico, Rahr también dijo que Auderer era “bien considerado”, “si no amado”, por muchos oficiales y supervisores.

“Creo que el impacto de sus acciones es tan devastador que no puede ser mitigado por su intención de mantener privada su conversación. El dolor que sus palabras han infligido a la familia de la Sra. Kandula no puede ser borrado”, dijo Rahr. Las acciones de “este oficial de policía individual han traído vergüenza al Departamento de Policía de Seattle y a toda nuestra profesión, haciendo el trabajo de cada oficial de policía más difícil”, dijo.

Rahr reconoció que su decisión de despedir a Dave podría ser recibida con desagrado.

“Entiendo y acepto que muchos no estarán de acuerdo con esta decisión”, escribió en el correo electrónico enviado a todo el departamento el lunes. “Este caso es trágico en todos los niveles y tendrá implicaciones de por vida para todos los involucrados. Espero que esta situación desgarradora sea un recordatorio duradero de que los oficiales que responden a emergencias: No pierdan de vista el peligro que se crea por la velocidad excesiva al responder a llamadas de emergencia.”

