Oficial de policía de Seattle que golpeó y mató a estudiante de posgrado de la India es despedido.

La jefa interina de la policía de Seattle dijo el lunes que ha despedido a un oficial de policía que en el 2023 golpeó y mató a un estudiante universitario de la India mientras respondía a una llamada por sobredosis.

La jefa interina de la policía, Sue Rahr, en un correo electrónico a los empleados, dijo que despidió a Kevin Dave después de que la Oficina de Responsabilidad Policial de Seattle encontrara que había violado cuatro políticas del departamento, incluida una que exige ser responsable de operar de manera segura un vehículo de patrulla, informó el Seattle Times.

“Creo que el oficial no tenía la intención de lastimar a nadie esa noche y que estaba tratando de llegar lo más rápido posible a una posible víctima de sobredosis”, escribió Rahr. “Sin embargo, no puedo aceptar las consecuencias trágicas de su conducción peligrosa. Su intención positiva no mitiga la mala decisión que causó la pérdida de una vida humana y desacreditó al Departamento de Policía de Seattle”.

Un mensaje enviado al Seattle Police Officers Guild, un sindicato de la policía, a través del sitio web del grupo por parte de The Associated Press no fue devuelto de inmediato. Los intentos de comunicarse con Dave no tuvieron éxito.

El anuncio de Rahr llega casi un año después de que los fiscales del condado de King dijeran que no presentarían cargos penales graves contra Dave, citando pruebas insuficientes para demostrar más allá de una duda razonable que Dave estaba despreciando conscientemente la seguridad en el accidente que mató a Jaahnavi Kandula.

La Oficina del Fiscal de la Ciudad de Seattle emitió más tarde a Dave una multa de $5,000 por conducción negligente. Los fiscales de la ciudad dijeron que Dave iba manejando a hasta 74 mph (119 kph) en una calle con un límite de velocidad de 25 mph (40 kph) antes de golpear a Kandula. Después de impugnar inicialmente la multa, Dave acordó recientemente pagarla, completar un curso de seguridad vial de ocho horas en un año y hacer 40 horas de servicio comunitario antes del 30 de septiembre, muestran registros presentados en el juzgado municipal.

La muerte de Kandula desató la indignación, especialmente después de que saliera a la luz una grabación de la cámara corporal de otro oficial, en la que ese oficial se rió y sugirió que la vida de Kandula tenía “valor limitado” y que la ciudad debería “solo emitir un cheque”. Los diplomáticos de la India pidieron una investigación. El organismo de control civil de la ciudad encontró que los comentarios del oficial Daniel Auderer, que era líder sindical, dañaron la reputación del departamento y socavaron la confianza pública. Auderer fue despedido posteriormente.

La familia de Kandula presentó una demanda por muerte injusta contra la ciudad y Dave.

