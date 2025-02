Oficial de Hamas expresa reservas sobre ataque del 7 de octubre a Israel.

Durante meses, los líderes de Hamas han defendido la decisión del grupo militante de lanzar el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, a pesar de que desató una ofensiva israelí devastadora que ha matado a decenas de miles de palestinos en Gaza y reducido el territorio a escombros.

Hamas ha declarado “victoria” sobre Israel, y algunos de sus funcionarios han jurado que sus combatientes llevarán a cabo más ataques al estilo del 7 de octubre en el futuro.

Pero ahora uno de los principales funcionarios de Hamas está expresando públicamente reservas sobre el asalto, que también desencadenó una crisis humanitaria que desplazó a casi dos millones de personas y llevó a escasez crítica de alimentos y atención médica.

Mousa Abu Marzouk, jefe de la oficina de relaciones exteriores de Hamas con sede en Qatar, dijo en una entrevista con The New York Times que no habría apoyado el ataque si hubiera sabido del caos que provocaría en Gaza. Saber de las consecuencias, dijo, habría hecho “imposible” para él respaldar el asalto.

El Sr. Abu Marzouk ha dicho que no fue informado sobre los planes específicos para el ataque del 7 de octubre, en el que aproximadamente 1.200 personas murieron y unas 250 fueron tomadas como rehenes, pero que él y otros líderes políticos de Hamas habían respaldado su estrategia general de atacar militarmente a Israel.

“Si se esperaba que sucediera lo que sucedió, no habría habido 7 de octubre”, según él, dijo.

También sugirió que había cierta disposición dentro de Hamas para negociar el futuro de las armas del grupo en Gaza, lo que ha sido un punto de discordia en las negociaciones con Israel, adoptando una postura que otros funcionarios de Hamas han rechazado. Un compromiso podría ayudar a Hamas e Israel a evitar la renovación de la guerra, dicen los analistas. Israel ha dicho que quiere que Hamas desmantele sus capacidades militares.

El Sr. Abu Marzouk, de 74 años, el primer líder de la oficina política de Hamas en la década de 1990, hizo los comentarios en una entrevista telefónica el viernes.

No está claro en qué medida las opiniones del Sr. Abu Marzouk sobre el 7 de octubre son compartidas por otros líderes de Hamas, o si eran un intento de influir en las negociaciones con Israel o de ejercer presión sobre otros líderes dentro del grupo militante. Otros líderes de Hamas, especialmente aquellos estrechamente vinculados a Irán y al grupo militante libanés Hezbollah, tienden a adoptar una postura más dura.

Sus comentarios sugieren que hay diferencias entre los funcionarios de Hamas sobre la línea del partido el 7 de octubre y sus consecuencias. También indican que las frustraciones de los palestinos en Gaza que dicen que el ataque los ha hecho sufrir un sufrimiento extraordinario están teniendo algún impacto dentro del liderazgo de Hamas.

Los comentarios del Sr. Abu Marzouk son similares a los hechos por Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, después de la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah. La escala de la destrucción en ese conflicto llevó al Sr. Nasrallah a reconocer que su grupo no habría secuestrado y matado a varios soldados israelíes en ese momento si hubiera sabido que provocaría una respuesta tan fuerte.

En los próximos días, se espera que Israel y Hamas comiencen a discutir la segunda fase del alto al fuego en Gaza, que exige un fin permanente a los enfrentamientos, una retirada total de Israel y la liberación de más rehenes israelíes y prisioneros palestinos. Pero los retrasos en el inicio de esas conversaciones sumados a disputas sobre la implementación de la primera fase han reforzado el temor de que el alto al fuego podría desmoronarse y la guerra podría reanudarse.

El Sr. Abu Marzouk, quien pasó años viviendo en los Estados Unidos, ha sido visto durante mucho tiempo como una de las figuras más pragmáticas de Hamas. La guerra ha tenido un precio elevado para su familia, con su hermano de 77 años, Yousef, fallecido en los combates.

“No es un nihilista”, dijo Stanley Cohen, abogado y amigo de mucho tiempo del Sr. Abu Marzouk con base en Nueva York. “No apoyaría ninguna acción que creyera traería una represalia sin precedentes por parte de nadie contra las personas”.

El Sr. Abu Marzouk dijo que la supervivencia de Hamas en la guerra contra Israel fue en sí misma una “especie de victoria”. También comparó a Hamas con una persona promedio que lucha contra Mike Tyson, el ex campeón mundial de boxeo peso pesado: si el novato no entrenado sobreviviera a los golpes de Tyson, la gente diría que fue victorioso, dijo.

En términos absolutos, dijo que sería “inaceptable” afirmar que Hamas ganó, especialmente considerando la escala de lo que Israel infligió a Gaza. .

“Estamos hablando de un partido que perdió el control de sí mismo y se vengó de todo”, dijo, refiriéndose a Israel. “Eso no es una victoria bajo ninguna circunstancia”.

El ejército israelí ha afirmado que ha llevado a cabo sus campañas aéreas y terrestres en Gaza de acuerdo con el derecho internacional, y que estaba llevando a cabo ataques contra Hamas, que Estados Unidos y otros países han designado como un grupo terrorista. Pero expertos legales han acusado a Israel de usar la fuerza de una manera que resultó en la muerte de demasiados civiles.

El Sr. Abu Marzouk también sugirió que existe cierta apertura dentro del liderazgo de Hamas para negociar el futuro de las armas del grupo en Gaza, un tema espinoso que otros funcionarios de Hamas han dicho que está fuera de discusión.

“Estamos listos para hablar sobre cada tema”, dijo, al ser preguntado sobre las armas. “Cualquier tema que se ponga sobre la mesa, tenemos que hablar de ello”.

El primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel ha insistido en que su país no pondrá fin a la guerra con Hamas sin desmantelar las capacidades gubernamentales y militares del grupo. Si bien Hamas ha expresado su disposición a ceder el gobierno civil en Gaza, se ha negado a renunciar a sus armas.

Los comentarios del Sr. Abu Marzouk parecían contradecir los de Osama Hamdan, otro funcionario de Hamas, que dijo en una conferencia en Doha, Qatar, a mediados de este mes que “las armas de la resistencia” no estaban sobre la mesa, pareciendo descartar un compromiso.

Cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Hamdan, el Sr. Abu Marzouk dijo que ningún líder podía establecer la agenda por sí solo.

Ibrahim Madhoun, analista cercano a Hamas, dijo que había múltiples opiniones dentro del grupo sobre cuestiones importantes, pero cuando sus instituciones tomaban una decisión, todos la respaldaban.

Desde que el alto el fuego entró en vigor por primera vez el 19 de enero, los combatientes de Hamas han estado desfilando por Gaza con fusiles, enviando un mensaje a Israel, la comunidad internacional y a los palestinos de que el grupo todavía estaba en control.

El Sr. Abu Marzouk se negó a responder preguntas específicas sobre posibles compromisos sobre el tema de las armas de Hamas. Esos compromisos podrían incluir a Hamas almacenando sus armas en instalaciones supervisadas internacionalmente, acordando renunciar a reconstruir su red de túneles y arsenal de cohetes, o detener el reclutamiento de combatientes. El desarme, dicen los expertos, es poco probable.

A medida que se han demorado las conversaciones sobre la segunda fase del alto el fuego, funcionarios israelíes y estadounidenses han hablado cada vez más sobre extender la primera fase.

La liberación de algunos rehenes y prisioneros más durante una extensión de la primera fase, agregó el Sr. Abu Marzouk, podría ser discutida. Pero aclaró que, bajo cualquier circunstancia, Hamas exigiría muchos más prisioneros a cambio de cada rehén porque el grupo considera que los rehenes israelíes restantes son soldados. Mencionó 500 y 1,000 prisioneros como posibles cifras para cada rehén.

Durante la primera fase, se han liberado cientos de prisioneros palestinos, pero el número de prisioneros liberados por rehén generalmente no ha superado los 50.

El Sr. Abu Marzouk dijo que Hamas también estaba abierto a liberar a todos los rehenes al mismo tiempo, si Israel estaba dispuesto a liberar a los miles de palestinos en sus prisiones, poner fin a la guerra y retirarse de Gaza.

“Estamos listos para llegar a un acuerdo global”, dijo.

Los funcionarios israelíes han desestimado previamente propuestas para intercambiar a todos los rehenes por todos los prisioneros.

Abu Bakr Bashir contribuyó a la redacción de este artículo.