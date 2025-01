Ofertas Especiales de Aldi Enero 2025: Imprescindibles para el tiempo frío.

Como siempre, el supermercado muestra una gran variedad de artículos, que abarcan una amplia gama de áreas alrededor de la casa.

Si tus hijos necesitan nuevas camisas, pantalones o faldas escolares, Aldi tiene lo que necesitas o si quieres mantenerte caliente este invierno, ¡incluso puedes comprar un colchón con calentador de la tienda!

Aquí tienes algunos de los artículos clave que podrás encontrar en las Ofertas Especiales de enero de Aldi.

Ofertas Especiales de enero de Aldi 2025



Uniformes escolares asequibles

Este enero, Aldi está ofreciendo uniformes escolares asequibles con paquetes que regresan por tan solo £3.50 cada uno.

Los paquetes en oferta por £3.50 incluyen dos paquetes de camisetas polo junto con la opción de pantalones, falda o pantalones cortos de carga.

El paquete escolar de Aldi ya está en las tiendas. (Imagen: Aldi)

Además, hay otro paquete que cuesta £12.98 que ofrece un paquete de dos camisetas polo, la opción de pantalones, una falda o pantalones cortos de carga junto con un paquete de cinco calcetines y zapatos de cuero para niños.

Los paquetes de uniformes escolares ya están en las tiendas de Aldi.

Imprescindibles para un invierno frío

A partir del 12 de enero, Aldi ofrecerá una gama de imprescindibles para un invierno frío, como un Colchón con Calentador desde £14.99 hasta £19.99 en una variedad de opciones.

Puedes conseguir los imprescindibles para el invierno a partir del 12 de enero. (Imagen: Aldi)

Aldi también está vendiendo un Radiador de Aceite por £29.99 que cuesta solo 20 peniques por hora de funcionamiento junto con un Calefactor de Doble Posición por solo £5.99.

Velas de Lujo

Si quieres que tu hogar se sienta y huela fresco y acogedor, la nueva amplia gama de velas de Aldi es perfecta y estará en las tiendas a partir del 19 de enero.

Las velas en venta incluyen las nuevas Velas de Vidrio Estriado y Difusores de Varillas que cuestan £2.99 cada una y vienen en tres fragancias, roble, ámbar y almizcle.

Además, las Velas y Difusores de Lujo de la Colección Hotel (£5.99) están de vuelta con nuevas fragancias de Rosa, Ruibarbo y Almizcle.

Junto con las Velas de Santuario del Hogar a £3.99 en fragancias baño, salón y sueño, todo disponible en Aldi el 19 de enero.