Ofertas de lápiz de manzana reducen el precio en Apple Pencil Pro, más

El Apple Pencil Pro es el mejor lápiz para iPad del mercado, y una nueva oferta reduce en $30 el costo regular. Por tiempo limitado, puedes conseguir un Apple Pencil Pro en Best Buy por solo $99.

Alternativamente, puedes adquirir un Apple Pencil (USB-C) nuevo y abierto, la versión de menor costo del lápiz de Apple, en Cult of Mac Deals por solo $49.99, ¡un 36% de descuento sobre el precio regular de $79!

Apple Pencil Pro: Para los artistas

El Apple Pencil Pro es, sin duda, el lápiz para iPad premium. Ofrece todo lo que los artistas necesitan, incluyendo sensibilidad a la presión, detección de inclinación, rechazo de palma, un botón capacitivo configurable y más. Se carga en el borde de los últimos modelos de iPad Pro M4 y iPad Air M2.

Yo uso un Apple Pencil Pro y amo su nuevo gesto de apretar. Un rápido apretón abre un menú de herramientas que me permite cambiar rápidamente ajustes para colores, formas de pincel, grosores de línea y más. Y poder utilizar mi iPad para rastrear fácilmente el lápiz usando Buscar Mi si se pierde es maravilloso. ¡No te pierdas mi reseña del Apple Pencil Pro!

Apple Pencil (USB-C): Mejor para no artistas

El Apple Pencil (USB-C) no tiene todas las características del modelo Pro pero cuesta aproximadamente la mitad. Y hace lo que los no artistas necesitan. Yo uso este lápiz para tomar notas y esbozar, firmar documentos y hacer ediciones ligeras en imágenes. Es perfecto para el modo de escritura a mano en la nueva app de Calculadora del iPad.

La única desventaja es que de vez en cuando debo conectarlo para cargarlo. Viene con un puerto USB-C incorporado para eso, de ahí el nombre. Lee mi reseña práctica del lápiz para más detalles.

Nuestra elección para la mayoría de los usuarios

Apple Pencil (USB-C)

4.5

¡Este es el Apple Pencil para el resto de nosotros! En algunos aspectos, el nuevo lápiz económico de Apple es mejor que la versión premium más cara, que está dirigida a artistas digitales serios. Si necesitas un lápiz para iPad capaz para escribir a mano y esbozar, este es el indicado para ti.

Pros:

Empareja y carga a través de USB-CSe adhiere magnéticamentePrecisión perfecta de píxeles con baja latenciaFunciona con la mayoría de los modelos de iPad, iPad Pro y iPad Air más nuevos

Cons:

No puede obtener energía directamente del iPad

Descuentos que te ahorran hasta un 36% en el Apple Pencil

Normalmente, el Apple Pencil Pro te costaría $129, pero Best Buy viene al rescate. Puedes ahorrar $30 en el lápiz de Apple de gama alta.

Compra el Apple Pencil Pro en: Best Buy

El costo regular del Apple Pencil (USB-C) es de $79. Ese es un buen precio por un lápiz de alta calidad, pero no es necesario pagar todo eso. No cuando puedes ahorrar $29 con nuestro precio especial en una unidad abierta.

Compra el Apple Pencil (USB-C) en: Cult of Mac Deals

Cuando compres un lápiz de Apple, fíjate bien en la versión para asegurarte de que sea compatible con tu tableta. El Apple Pencil 2 no es lo mismo que el nuevo Pencil Pro, y no funciona con iPads lanzados en 2024. Lo contrario también es cierto: el último lápiz Pro de Apple no funciona con iPads de 2022 y anteriores.

Originalmente publicamos esta entrada sobre ofertas del Apple Pencil el 14 de octubre de 2024. Hemos actualizado la información de precios.

